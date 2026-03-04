Szlovákia: szépen nőtt az átlagbér, de el is vitte az infláció

A Szlovák Statisztikai Hivatal (SSÚ) szerint az alkalmazotti bérek 2025-ben átlagosan 6,3 százalékkal nőttek, azonban a magas infláció miatt a reálbérek növekedése mindössze 2,2 százalékot ért el, az országos átlagbér 1620 euróra nőtt.

Az átlagbér Szlovákiában 1620 euróra nőtt / Fotó: Imago Images / Jochen Eckel / Reuters

Az átlagbér alakulása ágazatonként és régiónként

Az elmúlt év utolsó negyedében az országos átlagbér 1739 euróra rúgott, éves szinten az átlagbér pedig 1620 eurót tett ki (96 euróval magasabb a 2024-es mutatónál). Az adatok alapján

2025-ben az átlagbérek minden vizsgált ágazatban nőttek, mind nominálisan, mind reálértéken.

A vendéglátóipari szolgáltatásokban a bruttó bér tavaly mindössze 969 euró volt, így ez egyetlen ágazatként nem érte el az 1000 eurót.

Ezzel szemben a legmagasabb béreket (legalább 2700 euró) a pénzügyi és biztosítási szektorban, az energiaiparban, valamint az informatika és a távközlés ágazatában alkalmazottak kapták.

A legtöbb embert foglalkoztató ágazat, az ipar, átlagos növekedést mutatott: a bérek nominálisan 6,3 százalékkal, átlagosan 1743 euróra emelkedtek.

Erős regionális különbségek

A bérek terén mutatkozó különbségek továbbra is jelentősek.

A legmagasabb havi átlagbér a pozsonyi kerületben volt (1949 euró, az utolsó negyedévben már 2060 euró), míg

a többi régióban ez az összeg 1285 eurótól (eperjesi kerület) 1522 euróig (trencséni kerület) terjedt.

Azaz az országos átlagbért az ország 8 kerületéből csupán a pozsonyi haladja meg, ráadásul jócskán, az összes többi alatta teljesít.

Lubomír Korsnák, az UniCredit Bank elemzője úgy véli,

idén az újabb állami konszolidáció miatt a bérnövekedés üteme a tavalyinál lassabb lesz, a nominális növekmény legfeljebb megközelíti az 5 százalékot.

Jövőre a jelenlegi 915 euróról legalább 972 euróra emelkedik a minimálbér, és a munkaügyi minisztérium előrejelzése szerint 2028-ra átlépheti az 1000 eurót – közölte Erik Tomás munkaügyi miniszter a keddi (MA) sajtótájékoztatón.

Magas a tartós munkanélküliek aránya

Ami a munkanélküliséget illeti, tavaly összességében 1800 fővel nőtt az állástalanok száma, éves átlagban megközelítve a 150 ezret, a munkanélküliek aránya 0,1 százalékponttal nőtt, 5,3 százalékról 5,4 százalékra. Ezen belül az érintettek

63 százaléka tartósan, több mint egy éve állás nélkül volt.

Szintén riasztó jel, hogy 2025 utolsó negyedében már 155 ezer főre kúszott fel a számuk, ami 5,6 százalékos munkanélküliségi mutatót jelent. A regionális különbségek e téren is jelentősek: a keleti eperjesi kerületben 40 ezer munkanélkülit tartottak nyilván, ami 10,1 százalékos mutatót jelent, miközben a fővárosban és vonzáskörzetében az idevágó mutató csupán 2,5 százalék volt.