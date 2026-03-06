A rekordprofit ellenére elbántak az OTP-vel, ütik a forintot is – kétéves csúcsra drágult az olaj
Hiába idította emelkedéssel a pénteki kereskedést az OTP rekordprofitjától is fűtve a pesti tőzsde, a hazai piacon hamar elfogyitt a lendület, és ismát az iráni konfliktus miatti aggodalmak irányították a befektetők gondolatait, mélybe rántva a vezető részvénykosarat, a forintot pedig féléves mélypontra ütve.
A BUX index 2,6 százalékkal 121 907 pontra esett a zárásra, a hazai részvénypiac átlagos, 27 milliárd forint feletti forgalomban került lejjebb. Európa nyugati felén is ereszkedtek a tőzsdék, noha a mínuszok itt jóval vékonyabbak, 0,8-1 százalék között alakultak, Budapest így alulteljesítőnek bizonyult.
A vezető magyar részvények közül
- az OTP teljesített a legrosszabbul, 3,9 százalékkal 36 500 forintra ütötték a bankpapírt a befektetők.
- A Mol jegyzése 1,4 százalékkal 3680 forintra esett,
- a Richter pedig 1,5 százalékkal 11 490 fointig bukdácsolt.
- A Magyar Telekom megúszta 0,9 százalékos csökkenéssel, és 2135 forintról vághat neki a következő hétnek.
Leverték a forintot, az olaj kétéves csúcson
A forinton is nagyot ütöttek pénteken, a hazai pénznek nem kedvez az iráni háború okozta általános piaci félelem és a felfelé száguldó energiaárak sem.
Az euró jegyzése 1,7 százalékkal egészen 394 forintig szaladt fel, ami féléves negatív csúcsot jelent a hazai fizetőeszköz számára.
A dollárhoz képest ennél is gyengébb teljesítményt mutatott, az 1,9 százalékos emelkedsét követően már 340,2 forintot kell fizetni az amerikai pénz egységéért.
Az angol font 1,9 százalékkal, a svájci frank több mint két százalékkal drágult, de talajt vesztett a forint a régiós pénzekkel szemben is. A lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 1,6 százalékkal értékelődött fel a nap során.
Az Erste elemzői szerint még nagyon sok a nyitott kérdés az iráni háborúval kapcsolatban, s a bizonytalanság nagy teher marad a forinton az elkövetkező napokban. Áttörést az hozhatna, ha legalább a szállítási útvonalak akadálymentesítését sikerülne elérni.
Az olaj ára tovább száguld felfelé. A piac elhúzódó közel-keleti konfliktosra számít, a Brent jegyzése mostanra áttörte a hordónkénti 90 dolláros szintet is. Egy nap alatt bő öt százalékkal drágult az energiahordozó, 2024 tavasza, vagyis közel két éve a legnagyobb ütemben.