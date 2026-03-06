A rekordprofit ellenére elbántak az OTP-vel, ütik a forintot is – kétéves csúcsra drágult az olaj

Hiába idította emelkedéssel a pénteki kereskedést az OTP rekordprofitjától is fűtve a pesti tőzsde, a hazai piacon hamar elfogyitt a lendület, és ismát az iráni konfliktus miatti aggodalmak irányították a befektetők gondolatait, mélybe rántva a vezető részvénykosarat, a forintot pedig féléves mélypontra ütve.

Gyengén teljesített a pesti tőzsde, a forint is nagyot esett / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX index 2,6 százalékkal 121 907 pontra esett a zárásra, a hazai részvénypiac átlagos, 27 milliárd forint feletti forgalomban került lejjebb. Európa nyugati felén is ereszkedtek a tőzsdék, noha a mínuszok itt jóval vékonyabbak, 0,8-1 százalék között alakultak, Budapest így alulteljesítőnek bizonyult.