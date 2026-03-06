Sokkban a világ, amerikai ultimátum érkezett: Donald Trump feltétel nélküli kapitulációt és rezsimváltást követel

Donald Trump a közösségi médiában kijelentette, hogy az Egyesült Államok „nem fog üzletet kötni az iráni vezetéssel” – hanem kizárólag csak a feltétel nélküli megadást fogadja el. Ha Teherán ezt nem fogadja el, akkor az amerikai elnök szerint itt az ideje, hogy „nemzetközi szövetségesekkel közösen lépjenek fel” az ország ellen.

Trump szerint nincs alku Teheránnal, amíg az iráni kormány nem hajlandó teljesen megadni magát / Fotó: NurPhoto via AFP

Trump legutóbbi, Truth Socialon közzétett posztja új lendületet adott az Irán körüli geopolitikai vitáknak.

Az amerikai elnök világosan kijelentette:

Nem lesz alku Iránnal. Kizárólag a feltétel nélküli megadás van az asztalon, csak erről lehet beszélni.

Ezután azonban hozzáfűzte, hogy a megadást követően egy „nagyszerű és elfogadható” vezető kiválasztását támogatva az Egyesült Államok és szövetségesei „fáradhatatlanul” dolgoznának Irán gazdasági újjáépítésén. A posztban azzal zárta gondolatát, hogy „Iránnak nagyszerű jövője lesz” és egy új jelszót is meghirdetett: „Make Iran Great Again (MIGA!)”.

Trump megfogalmazása radikálisan eltér a korábbi amerikai diplomáciai normáktól, amelyek hagyományosan a tárgyalások és kompromisszumok lehetőségét tartották fenn még a legélesebb konfliktusok esetén is. Trump bejegyzése nemcsak a feltétel nélküli megadás követelményét helyezi előtérbe, hanem gyakorlatilag új szerkezeti átalakítást is javasol Irán politikai vezetésében.

Trumpnak már nagyon elege van Teheránból

Irán geopolitikai helyzete évek óta a nemzetközi politika egyik legfeszültebb pontja. A perzsa állam szerepe a regionális hatalmi harcokban, nukleáris programja, valamint viszonya Szaúd-Arábiával és Izraellel sokszor váltott ki súlyos nemzetközi reakciókat. Az Egyesült Államok és Irán között a kapcsolat a 2015-ös nukleáris megállapodás felrúgása óta különösen ingatag.

Trump posztja olyan követelést fogalmaz meg, amely a gyakorlatban a diplomáciai tárgyalások teljes elutasítását jelentené, ha azok nem a megadáshoz vezetnek. Ez a retorika jelentős politikai és biztonsági kérdéseket vet fel:

milyen lépések vezethetnek el egy „feltétel nélküli megadásig”, és milyen nemzetközi jogi vagy katonai lépések lennének ehhez szükségesek?

A „feltétel nélküli megadás”, a vezetői átalakítás iránti nyitás és a gazdasági újjáépítés ígérete egyaránt provokatív üzenetek, és várhatóan kemény kritikákat fognak eredményezni az Egyesült Államok szövetségeseitől és geopolitikai ellenfeleitől egyaránt. A követelmények és a pozitív iráni jövőkép azonban azt jelzi, hogy a Trump-kormány nem tervez egy újabb évtizedes közel-keleti háborúba ragadni, és minél előbb le akarja zárni a háborút.