Rendkívüli fordulat: Ukrajna feketelistára tette Magyarországot
Az adóhatáság két páncélozott pénzszállító autót tartóztatott fel, melyek Ausztriából tartottak Ukrajna irányába. Erre elképesztő ukrán válaszlépés érkezett, elképesztő indoklással.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint március 5-én megállítottak két autót, amelyekben 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt. Előállítottak hét személyt is, akik közül az egyik egy volt titkosszolgálati tábornok.
A NAV azt is közölte, hogy csak idén több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió euró és 146 kilogramm aranyat szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.
Ukrajna közleményt adott ki
Az aranykonvoj lekapcsolását követően Ukrajna budapesti nagykövetsége közleményt adott ki: „A hét ukrán állampolgár elrablásával és egy állami bank tulajdonának Budapesten történt ellopásával összefüggésben a külügyminisztérium azt javasolja Ukrajna állampolgárainak, hogy
tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól, mivel a magyar hatóságok önkényes lépéseinek fényében biztonságuk nem garantálható.
Lehetőség szerint kérjük továbbá, hogy a tranzit során részesítsenek előnyben más útvonalakat, amelyek nem Magyarország területén haladnak át”.
Továbbá azt is írták, hogy „a Magyarország területén fennálló, tulajdon önkényes elrablásának kockázataira, és javasoljuk, hogy ezeket a kockázatokat vegyék figyelembe az országban folytatott bármilyen üzleti tevékenységük során”.
Az ukrán aranykonvoj kérdések raját veti fel: kinek az aranyát kocsizzák Kijev felé? Aranyvécé lesz belőle?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint csak idén több mint 100 kiló aranyat szállítottak Ukrajna felé, azonban az ukrán aranytartalék már több mint egy éve változatlan. Kérdések sora merül fel, kitől kinek ment a statisztikailag is számottevő mennyiségű arany.
Az MTO jelentése szerint ugyanakkor felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, civil aktivisták által működtetett honlapra Hajdu János, a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, Orbán Viktor miniszterelnök egykori főtestőre pénteken.
Az oldalon olvashatók szerint Hajdu János azért került fel a listára, mert "részt vett ukrán állampolgárok elrablásában és Ukrajnához tartozó állami pénzeszközök és speciális járművek eltulajdonításában, továbbá olyan tudatos cselekményekért, amelyek a nemzetek és államok közötti ellenségeskedés szítására irányulnak".
Mi lesz az Ukrajnából érkezett menekültek sorsa?
Orbán Viktor 2025. novemberében felhívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmét arra, hogy a háború kitörése óta 14 millió határátlépés történt Ukrajna irányából, ukrán gyerekek tanítását és ellátását, sebesült katonák gyógyítását vállaltuk.
Friss rendőrségi statisztikák szerint a határátlépések száma március 4-ig többezres nagyságrendű volt, ám március 5-én csupán 608 ember érkezett az országba a magyar-ukrán határon keresztül
– ez kiugróan kevés.
A hatóságok az ügy feltárásán dolgoznak, míg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azonnali magyarázatot követelt Ukrajnától és nem zárta ki, hogy a kormány egy kiterjedt korrupciós hálózattal áll szemben.
Szijjártó Péter kipakolt az ukrán aranykonvojról: felfoghatatlan készpénzt hurcoltak át Magyarországon, a kormány azonnal válaszokat vár Zelenszkijéktől - "Kinek a pénze ez?"
Több mint 900 millió dollár (mintegy 325 milliárd forint) és 420 millió euró (körülbelül 168 milliárd forint) készpénz, valamint 146 kilogramm arany haladt át Magyarországon az elmúlt hónapokban Ukrajna felé – erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter számon kérte az ukrán kormányt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elfogott ukrán állampolgárokról és az általuk szállított pénzről.
Andrii Sybiha, Ukrajna külügyminisztere túszejtésnek nevezte az esetet és az Európai Unió segítségét kérte az ügy tisztázásához.