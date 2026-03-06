Az adóhatáság két páncélozott pénzszállító autót tartóztatott fel, melyek Ausztriából tartottak Ukrajna irányába. Erre elképesztő ukrán válaszlépés érkezett, elképesztő indoklással.

Rendkívüli fordulat: Ukrajna feketelistára tette Magyarországot / Fotó: VG-illusztráció

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint március 5-én megállítottak két autót, amelyekben 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt. Előállítottak hét személyt is, akik közül az egyik egy volt titkosszolgálati tábornok.

A NAV azt is közölte, hogy csak idén több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió euró és 146 kilogramm aranyat szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

Ukrajna közleményt adott ki

Az aranykonvoj lekapcsolását követően Ukrajna budapesti nagykövetsége közleményt adott ki: „A hét ukrán állampolgár elrablásával és egy állami bank tulajdonának Budapesten történt ellopásával összefüggésben a külügyminisztérium azt javasolja Ukrajna állampolgárainak, hogy

tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól, mivel a magyar hatóságok önkényes lépéseinek fényében biztonságuk nem garantálható.

Lehetőség szerint kérjük továbbá, hogy a tranzit során részesítsenek előnyben más útvonalakat, amelyek nem Magyarország területén haladnak át”.

Továbbá azt is írták, hogy „a Magyarország területén fennálló, tulajdon önkényes elrablásának kockázataira, és javasoljuk, hogy ezeket a kockázatokat vegyék figyelembe az országban folytatott bármilyen üzleti tevékenységük során”.

Az ukrán aranykonvoj kérdések raját veti fel: kinek az aranyát kocsizzák Kijev felé? Aranyvécé lesz belőle?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint csak idén több mint 100 kiló aranyat szállítottak Ukrajna felé, azonban az ukrán aranytartalék már több mint egy éve változatlan. Kérdések sora merül fel, kitől kinek ment a statisztikailag is számottevő mennyiségű arany.

Az MTO jelentése szerint ugyanakkor felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, civil aktivisták által működtetett honlapra Hajdu János, a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, Orbán Viktor miniszterelnök egykori főtestőre pénteken.