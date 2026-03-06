Zelenszkij megfenyegette Magyarországot, Szijjártó keményen válaszolt: Ukrajna nem szólhat bele a a magyar választásokba!
Szijjártó Péter és Kocsis Máté a budapesti ukrán nagykövetség előtt tartott demonstráción a magyar állam és a választások védelmére szólított fel. A politikusok szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetése nem csak Orbán Viktornak, hanem az egész magyar nemzetnek szólt.
Tömegtüntetés az ukrán nagykövetség előtt
Péntek délután a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) tüntetést szervezett Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt, hogy tiltakozzon a magyar belpolitikába történő ukrán beavatkozás ellen.
A demonstráción Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Zelenszkij fenyegetése nem csupán a miniszterelnök, hanem az egész magyar nemzet ellen irányult.
Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!
– fogalmazott a miniszter.
A külügyminiszter szerint a szomszédos országban már négy éve zajlik egy értelmetlen háború, amely során családok szenvednek, utcai erőszak folyik, és mindennapos a pusztítás. A politikus rámutatott: a Brüsszel-Kijev tengely döntése szerint Európát bele akarják vonni a konfliktusba, pénzt küldenének Ukrajnába, és az országot az EU-ba integrálnák. Magyarország pedig mindháromra nemet mondott.
A miniszter szerint Ukrajna célja az, hogy magyarországi ukránbarát kormány és miniszterelnök legyen.
Az ukránok éppen ezért egyre jobban avatkoznak bele a választásokba
– mondta Szijjártó. Felhívta a figyelmet arra is, hogy számos kárpátaljai magyart hívtak be az ukrán frontra, közülük sokan eltűntek vagy meghaltak, de két hadifoglyot sikerült hazahozni.
A külügyminiszter a Barátság kőolajvezeték leállítását is egy politikai támadásként értékelte, különösen a a közel-keleti válság mellett. Szerinte azonban Zelenszkij hiába zsarolja hazánkat, a kormány nem fog engedni az elveiből, a magyar lakosság elleni támadásokat pedig nem fogja büntetlenül hagyni.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a demonstráción kiemelte: a mostani helyzet rendkívüli, mivel Ukrajna elnöke életveszélyesen fenyegette meg a magyar miniszterelnököt. Szerinte az ukránok a Tisza Párt és Magyar Péter támogatásával akarnak bábkormányt létrehozni Magyarországon. A politikus hangsúlyozta, hogy
- a Tisza Párt politikusai Ukrajna-párti üzeneteket adtak az EP-ben;
- és ígéretet tettek az orosz olaj kivonására.
A demonstráció célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az ukrán zsarolásra és a választásokba való beavatkozásra.
A demonstráción elhangzottakra reagálva Orbán Viktor a Facebookon kijelentette:
Megegyeztek. A terv kész: Brüsszel és Zelenszkij hatalomra segíti a Tiszát, a Tisza pedig teljesíti a követeléseiket. Ezt kell megakadályoznunk április 12-én. Ehhez a Fidesz a biztos választás!
Szűcs Gábor, a NEM alapító tagja arra szólította fel a résztvevőket, hogy ne hagyják, hogy Ukrajna befolyásolja a magyar politikát. A politikusok egyértelművé tették: Magyarország nem enged a nyílt fenyegetéseknek, és április 12-én a választásokkal demonstrálni fogják: a magyar emberek nem hagyják, hogy mások irányítsák országuk sorsát.
Zelenszkij megmondta a dátumot, mikor állíthatja helyre a Barátság vezetéket: egyetlen feltételt szabott Magyarországnak az orosz olajért – az ukrán elnök totálisan elszabadult
Az ukrán elnök kijelentette, hogy Magyarország és más EU-országok nyomása nem írhatja felül hazája érdekeit. Zelenszkij világossá tette, hogy a Barátság kőolajvezeték helyreállítása nem automatikus, és csak a brüsszeli hadikölcsön nyithatja ki újra a csapokat.