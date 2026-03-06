Zelenszkij megfenyegette Magyarországot, Szijjártó keményen válaszolt: Ukrajna nem szólhat bele a a magyar választásokba!

Szijjártó Péter és Kocsis Máté a budapesti ukrán nagykövetség előtt tartott demonstráción a magyar állam és a választások védelmére szólított fel. A politikusok szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetése nem csak Orbán Viktornak, hanem az egész magyar nemzetnek szólt.

„Hívja vissza a verőembereit, és vegyen vissza az arcából!” – Szijjártó Péter így reagált Zelenszkij fenyegetésére az ukrán nagykövetség előtt / Fotó: Hatlaczki Balazs / Magyar Nemzet

Tömegtüntetés az ukrán nagykövetség előtt

Péntek délután a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) tüntetést szervezett Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt, hogy tiltakozzon a magyar belpolitikába történő ukrán beavatkozás ellen.

A demonstráción Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Zelenszkij fenyegetése nem csupán a miniszterelnök, hanem az egész magyar nemzet ellen irányult.

Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

– fogalmazott a miniszter.

A külügyminiszter szerint a szomszédos országban már négy éve zajlik egy értelmetlen háború, amely során családok szenvednek, utcai erőszak folyik, és mindennapos a pusztítás. A politikus rámutatott: a Brüsszel-Kijev tengely döntése szerint Európát bele akarják vonni a konfliktusba, pénzt küldenének Ukrajnába, és az országot az EU-ba integrálnák. Magyarország pedig mindháromra nemet mondott.

A miniszter szerint Ukrajna célja az, hogy magyarországi ukránbarát kormány és miniszterelnök legyen.

Az ukránok éppen ezért egyre jobban avatkoznak bele a választásokba

– mondta Szijjártó. Felhívta a figyelmet arra is, hogy számos kárpátaljai magyart hívtak be az ukrán frontra, közülük sokan eltűntek vagy meghaltak, de két hadifoglyot sikerült hazahozni.

A külügyminiszter a Barátság kőolajvezeték leállítását is egy politikai támadásként értékelte, különösen a a közel-keleti válság mellett. Szerinte azonban Zelenszkij hiába zsarolja hazánkat, a kormány nem fog engedni az elveiből, a magyar lakosság elleni támadásokat pedig nem fogja büntetlenül hagyni.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a demonstráción kiemelte: a mostani helyzet rendkívüli, mivel Ukrajna elnöke életveszélyesen fenyegette meg a magyar miniszterelnököt. Szerinte az ukránok a Tisza Párt és Magyar Péter támogatásával akarnak bábkormányt létrehozni Magyarországon. A politikus hangsúlyozta, hogy

a Tisza Párt politikusai Ukrajna-párti üzeneteket adtak az EP-ben;

és ígéretet tettek az orosz olaj kivonására.

A demonstráció célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az ukrán zsarolásra és a választásokba való beavatkozásra.