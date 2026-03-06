Végre jó hírt kapott a Mol Horvátországból: egyszerre két új lelőhelyre adtak ki engedélyt – fúrhat az INA olajért és gázért

Két új szénhidrogén-kutatási területre kapott engedélyt az INA Horvátországban, ennek pedig örülhet a magyar olajtársaság, a Mol is, hiszen övé a legtöbb részvény a társaságban.

Horvátország: végre jó hírt kapott a Mol, egyszerre két új lelőhelyre adtak ki engedélyt az INA-nak / Fotó: Shutterstock

Most egészen pontosan az történt, hogy a horvát kormány kutatási és kitermelési engedélyt adott az INA horvát olajipari vállalatnak két új szárazföldi szénhidrogén-kutatási területre,

a Sava-10/1

és a Drava-02/02 blokkokra

– ezt maga a vállalat jelentette be pénteken.

Horvátország: két új lelőhelyre adtak ki engedélyt az INA-nak

Az MTI-nek eljuttatott tájékoztatás szerint az engedélyeket nemzetközi pályázaton nyerte el a társaság, a kormány pedig csütörtökön jóváhagyta az engedélyek kiadását, a szerződéskötést az INA-val.

A két területen az első kutatási szakasz három évig tart, amely alatt geológiai és geofizikai vizsgálatokat végeznek

az új olaj- és gázlelőhelyek feltárásának igazolására.

A program részeként 3D szeizmikus méréseket hajtanak végre, feltáró kutakat fúrnak.

A Sava-10/1 kutatási blokk 1848 négyzetkilométeres területen fekszik a Bród-Szávamente, Eszék-Baranya és főként a Vukovar-Szerémség megye területén. A Drava-02/02 blokk 1732 négyzetkilométert foglal magában, és kiterjed a Kapronca-Körös, Belovár-Bilogora és Verőce-Drávamente megye egyes részeire.

Josip Bubnic, az INA kutatási és termelési üzletágának operatív igazgatója közölte: a két új engedéllyel, a Drava-03 és a Sava-07 blokkokkal együtt a vállalat rendelkezik a legnagyobb kutatási és kitermelési területtel Horvátországban.

Hozzátette: a két blokkban tervezett beruházások értéke több tízmillió euró, ami hozzájárulhat Horvátország energiabiztonságának erősítéséhez.

Megérkezett Ursula von der Leyenék válasza

Ami viszont abszolút beárnyékolja a Mol napját, hogy tíz nap után megérkezett Magyarországhoz az Európai Bizottság hivatalos válasza a Barátság vezeték leállításáról, illetve az orosz olaj esetleges horvátországi átengedéséről.

A levél tartalmáról Szijjártó Péter közölt részleteket: összességében nagy a csalódottság.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a hatályos uniós döntések értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat, ha a vezetékes szállítás ellehetetlenül. Csakhogy emellett Ursula von der Leyenék egyáltalán nem álltak ki.