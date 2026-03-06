Végre jó hírt kapott a Mol Horvátországból: egyszerre két új lelőhelyre adtak ki engedélyt – fúrhat az INA olajért és gázért
Két új szénhidrogén-kutatási területre kapott engedélyt az INA Horvátországban, ennek pedig örülhet a magyar olajtársaság, a Mol is, hiszen övé a legtöbb részvény a társaságban.
Most egészen pontosan az történt, hogy a horvát kormány kutatási és kitermelési engedélyt adott az INA horvát olajipari vállalatnak két új szárazföldi szénhidrogén-kutatási területre,
a Sava-10/1
és a Drava-02/02 blokkokra
– ezt maga a vállalat jelentette be pénteken.
Az MTI-nek eljuttatott tájékoztatás szerint az engedélyeket nemzetközi pályázaton nyerte el a társaság, a kormány pedig csütörtökön jóváhagyta az engedélyek kiadását, a szerződéskötést az INA-val.
A két területen az első kutatási szakasz három évig tart, amely alatt geológiai és geofizikai vizsgálatokat végeznek
az új olaj- és gázlelőhelyek feltárásának igazolására.
A program részeként 3D szeizmikus méréseket hajtanak végre, feltáró kutakat fúrnak.
A Sava-10/1 kutatási blokk 1848 négyzetkilométeres területen fekszik a Bród-Szávamente, Eszék-Baranya és főként a Vukovar-Szerémség megye területén. A Drava-02/02 blokk 1732 négyzetkilométert foglal magában, és kiterjed a Kapronca-Körös, Belovár-Bilogora és Verőce-Drávamente megye egyes részeire.
Josip Bubnic, az INA kutatási és termelési üzletágának operatív igazgatója közölte: a két új engedéllyel, a Drava-03 és a Sava-07 blokkokkal együtt a vállalat rendelkezik a legnagyobb kutatási és kitermelési területtel Horvátországban.
Hozzátette: a két blokkban tervezett beruházások értéke több tízmillió euró, ami hozzájárulhat Horvátország energiabiztonságának erősítéséhez.
Megérkezett Ursula von der Leyenék válasza
Ami viszont abszolút beárnyékolja a Mol napját, hogy tíz nap után megérkezett Magyarországhoz az Európai Bizottság hivatalos válasza a Barátság vezeték leállításáról, illetve az orosz olaj esetleges horvátországi átengedéséről.
A levél tartalmáról Szijjártó Péter közölt részleteket: összességében nagy a csalódottság.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a hatályos uniós döntések értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat, ha a vezetékes szállítás ellehetetlenül. Csakhogy emellett Ursula von der Leyenék egyáltalán nem álltak ki.
Az Európai Bizottság válasza nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett, sőt a testület azt hangsúlyozza, hogy a két ország nem néz szembe ellátási nehézségekkel, miközben az ukrán álláspontot védi.
Szijjártó Péter azt is megállapította, hogy Brüsszel Horvátországgal együtt akadályozni próbálja az orosz kőolaj tengeri importját Magyarország és Szlovákia számára.
Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz fordult Magyarország az ukrán szállítások leállítása miatt – közölte Szijjártó Péter. A külügyminiszter szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Magyarország felé tartó kőolajszállítást, miközben Brüsszel sem állt ki a két ország mellett.