Benzinárstop: az iráni háború óta annyira brutális az üzemanyagár-emelkedés Németországban, hogy a magyar receptet másolnák le

Az emelkedő árak nemcsak a fogyasztókat frusztrálják, hanem a politikai döntéshozókat is lépésre kényszerítik. Szerdán Szász-Anhalt miniszterelnöke, Sven Schulze a magánháztartások és vállalkozások számára nyújtott kedvezményekről szóló megbeszéléseket szorgalmazott, sőt, felvetette egy megújított „üzemanyagár-plafon” lehetőségét is – írja a Spiegel.

vBenzinárstop: az iráni háború óta annyira brutális az üzemanyagár-emelkedés Németországban, hogy a magyar receptet másolnák le / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Benzinárstop: akkora pánik tombol az üzemanyagpiacon, hogy Németországban és Magyarországon is maximálnák az árakat

Ahogy mi is beszámoltunk róla, szombat óta puskaros hordó a Közel-Kelet, az Amerikai Egyesült Államok és Izrael ugyanis megtámadta Iránt. A perzsa állam válaszul megtorló akciókat hajtott végre, és drónokkal támadta Izraelt, valamint a környező olajtermelő országokat, Dubajt, Kuvaitot és Bahreint.

A hétvégi eseményekre a tőzsdék azonnal reagáltak hétfő reggel: a Brent ára 80 dollárig emelkedett, míg a holland tőzsdén jegyzett TTF-gázár 44 euróra. Utóbbi két nap alatt 90 százalékkal drágult, miután bejelentette Katar, hogy leállítja az LNG-szállítást.

Ráadásul bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, amit korábban elképzelni lehetett: Irán lezárta a Hormuzi-szorost. A szűk, alig 40 kilométeres tengeri szoroson halad át a világ olaj- és LNG-kereskedelmének 20 százaléka, tehát ha Irán olajexportjának kiesése önmagában nem okoz hiányt a világpiacon, a szoros lezárása annál inkább, a szűkülő kínálat a világpiaci árakat már most felfelé hajtja. Ez a forgatókönyv pedig egyre inkább realitássá válik, mivel napok óta vesztegelnek tankerek a térségben, és a biztosítótársaságok sem finanszírozzák a hajón történő szállítást.

Németországban már két euró a benzin és a gázolaj

A Spiegel azt írja, hogy a tankolni vágyóknak bátraknak kell lenniük: Németország egyes benzinkútjain szerda reggel

a benzin és a gázolaj több mint két euróba kerül, ami több mint 800 forintos üzemanyagár.

Emiatt a Baloldali Párt kedden a rekordnyereség lefölözésére szólított fel, a Zöldek pedig sürgették a Szövetségi Kartellhivatalt, hogy vizsgálja ki az áremelkedéseket.

A CDU nem zárta ki kategorikusan a piaci beavatkozás lehetőségét

– jegyzi meg a német lap, amely emlékeztet rá, hogy az olaj ára meredeken emelkedett a 2022-es ukrajnai orosz támadás után, amire a német politikusok „üzemanyag-kedvezménnyel” reagáltak, és jelentősen csökkentették az üzemanyagok energiaadóját.