Felvázolta a magyar gazdaság jövőjét az egyik legnagyobb hazai bank: jöhet a repülőrajt, de van egy óriási kockázat – ez dönthet el mindent

Ami a reálgazdaság közelmúltbeli folyamatait illeti, a tavalyi évben a növekedés fő pillére továbbra is a szolgáltatási szektor volt, amelyet az élénkülő fogyasztás és a javuló lakossági bizalom támogatott, miközben az ipar a gyenge külső kereslet miatt továbbra is fékezőerőt jelentett. 2025-ben, az év egészére vonatkozóan mindössze 0,4 százalékos növekedés rajzolódik ki. „Az idei évben érdemi fordulatot láthatunk a növekedésben: alapesetben 2026-ra 2,3 százalékos GDP-bővülést valószínűsítünk, amit 2027-ben már 3 százalék feletti növekedés követhet. Amennyiben a közel-keleti konfliktus tartósan megemeli az energiaárakat, és magasan tartja a befektetők kockázatkerülő magatartását, akkor a növekedés ennél lassabb lehet” – mondta Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója és Balog-Béki Márta szenior elemző / Fotó: MBH Bank

Vegyes a munkaerőpiaci kép, de kilátásban a stabilizáció

2025 utolsó hónapjaiban gyorsan csökkent a foglalkoztatottak száma, ugyanakkor a munkanélküliségi ráta nem emelkedett jelentősen, inkább az inaktivitás aránya nőtt. A decemberben mért 4,4 százalékos rátával a munkanélküliség gyakorlatilag stagnált, januárban azonban emelkedett.

„Idén még nem várunk érdemi csökkenést a munkanélküliségi rátában, 2026 során átlagosan 4,4 százalékos szinttel számolunk. A munkaerőpiac jellemzően késleltetve reagál a gazdasági folyamatokra, így a növekedés gyorsulása a második fél évtől hozhat javulást ezen a piacon is” – tette hozzá Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője.

A munkaerőpiacra alapvetően később fejthet ki hatást a Közel-Keleten kialakult helyzet. A gáz- és olajárak emelkedése a növekvő vállalati rezsi- és szállítási költségek miatt helyezhetnek nyomást a vállalatokra. Ilyen helyzetben a költségcsökkentés egyik eszköze lehet

a munkaerő-csökkentés

vagy a részmunkaidős foglalkoztatás

szélesebb körű alkalmazása. Mivel a világkereskedelem szempontjából is az lenne kedvező, ha a kőolaj- és gázszállítás zavartalanul működne, ezért az elemzők szerint még azelőtt van esély valamiféle megállapodásra, hogy ezek a tényezők érdemi hatást fejtenének ki a hazai munkaerőpiacra.