Szlovákia
kőolaj
Ukrajna

Továbbra is áll a Barátság kőolajvezeték: Ukrajna elhalasztotta a szállítás újraindítását

Kijev közölte Szlovákiával, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás a következő napokban várhatóan nem indul újra. A Barátság vezetéken hetek óta nem jön olaj.
VG
2026.03.04, 14:15
Frissítve: 2026.03.04, 15:23

Ukrajna arról tájékoztatta Szlovákiát, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás a napokban várhatóan nem indul újra, a következő tájékoztatás pénteken várható – közölte szerdán a szlovák gazdasági minisztérium.

_LUS8042
Továbbra is áll a Barátság kőolajvezeték: Ukrajna elhalasztotta a szállítás újraindítását / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Magyar Nemzet szemléje szerint Magyarország és Szlovákia szerint Ukrajna politikai okokból halogatja a szállítás újraindítását, míg az ukrán fél szerint a keletkezett károk javításra szorulnak.

Szlovák tisztviselők korábban arról beszéltek, hogy 

Ukrajna többször is módosította az újraindítás várható időpontját, a legutóbbi határidő szerdán járt le. 

A minisztérium közlése szerint új, konkrét dátumot egyelőre nem adtak meg.

Orbán Viktor a Védelmi Tanács szerda reggeli üléséről jelentkezett, amelyen áttekintették az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt szükséges intézkedéseket.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben kiemelt figyelmet kell fordítani a kritikus energetikai létesítményeinkre, mert Zelenszkij elnök bejelentette, megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába.

Ezért aztán minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet – mondta.

Ezért a kormánynak meg kell erősítenie a magyar energetikai létesítmények védelmét, mivel az Északi Áramlat vezetéket is az ukránok robbantották föl. A miniszterelnökhöz eljutott mai jelentést ismertetve elmondta, a Magyar Honvédség katonái 75 helyen vonultak fel. 

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadja Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert. 

„Az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, a horvátok pedig egyelőre vitatják a jogunkat arra nézvést, hogy orosz kőolajat vásároljunk tengeri útvonalon. Ezzel párhuzamosan pedig az iráni háború nyomán a teljesen globális tengeri olaj- és a földgázszállítás került rendkívüli kihívások elé a Hormuzi-szoros lezárásával, ahol a világ tengeri olajkereskedelmének harmada és a földgáz-kereskedelem ötöde zajlik” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
149 cikk

 

