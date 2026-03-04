Az USA és Irán közti konfliktus vethet véget Dubaj biztonságos menedék imázsának

Eddig a világ gazdagjai számára nem volt olyan hely, amely kényelmesebb lenne Dubajnál, legalábbis ez derült ki a Savills Plc ingatlanügynökség kutatásából, amely 30 világvárost rangsorolt. Dubaj vonzerejét számos tényező határozza meg, beleértve, hogy nincs örökösödési, tőkenyereség- és vagyonadó, fejlett az infrastruktúrája, magas szintű a biztonság, valamint a világon itt található a legtöbb nemzetközi iskola. Az USA és Irán közti háború eszkalálódása a Közel-Keleten azonban egy szempillantás alatt megkérdőjelezte Dubaj biztonságos menedék státuszát – írta a Reuters.

Az iráni bombázások azonban egy szempillantás alatt véget vethetnek Dubaj biztonságos menedék imázsának Fotó: Altaf Kadri / MTI/AP

Dubaj sikere a regionális instabilitásra és a globális pénzügyi vonzerőre épült

A Perzsa-öböl délkeleti partján megbúvó Dubaj az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városa. Az egykor alig 800 lakosú halászfalu élete 1966-ban, a Fateh olajmező felfedezését követően változott meg mindörökre, és az azóta eltelt közel 60 év alatt globális metropolisszá, valamint a Közel-Kelet egyik fő üzleti központjává nőtte ki magát.

Dubaj az évtizedekig méltán „hirdette”, hogy bármi is történik a Közel-Keleten, ez a város a béke szigete, és a régiót destabilizáló konfliktusok megállnak Dubaj határainál. Szombaton azonban mindez megváltozott.

Irán megtorló csapásai Dubaj kulcsfontosságú ágazatait sújtották, repülőtereket, szállodákat és kikötőket értek el. Emellett egy olyan város pszichológiai alapjait is sújtották, amely négy évtizedet töltött azzal, hogy a világ egyik legmegbízhatóbb üzleti helyszínének identitását építette fel egy megbízhatatlan környéken. Noha az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Vészhelyzeti, Válság- és Katasztrófavédelmi Hatósága közölte, hogy a helyzet kontroll alatt áll, hogy ez elegendő-e, az egy másik kérdés. „Nehéz túlbecsülni a Dubai gazdasági modelljét fenyegető veszélyt” – mondta Jim Krane, a Rice Egyetem Baker Intézetének munkatársa. „A fizikai kár lehet, hogy csekély, azonban Dubaj státusza, mint biztonságos menedék a külföldiek és vállalkozásaik számára, egyre kétségesebb. Minél tovább tart a háború, annál intenzívebb lesz az alternatív helyszínek keresése. Dubaj számára most kell véget érnie ennek a konfliktusnak, mert a nemzetközi tőke rendkívül mobilis.”