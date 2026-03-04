Az USA és Irán közti konfliktus vethet véget Dubaj biztonságos menedék imázsának
Eddig a világ gazdagjai számára nem volt olyan hely, amely kényelmesebb lenne Dubajnál, legalábbis ez derült ki a Savills Plc ingatlanügynökség kutatásából, amely 30 világvárost rangsorolt. Dubaj vonzerejét számos tényező határozza meg, beleértve, hogy nincs örökösödési, tőkenyereség- és vagyonadó, fejlett az infrastruktúrája, magas szintű a biztonság, valamint a világon itt található a legtöbb nemzetközi iskola. Az USA és Irán közti háború eszkalálódása a Közel-Keleten azonban egy szempillantás alatt megkérdőjelezte Dubaj biztonságos menedék státuszát – írta a Reuters.
Dubaj sikere a regionális instabilitásra és a globális pénzügyi vonzerőre épült
A Perzsa-öböl délkeleti partján megbúvó Dubaj az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városa. Az egykor alig 800 lakosú halászfalu élete 1966-ban, a Fateh olajmező felfedezését követően változott meg mindörökre, és az azóta eltelt közel 60 év alatt globális metropolisszá, valamint a Közel-Kelet egyik fő üzleti központjává nőtte ki magát.
Dubaj az évtizedekig méltán „hirdette”, hogy bármi is történik a Közel-Keleten, ez a város a béke szigete, és a régiót destabilizáló konfliktusok megállnak Dubaj határainál. Szombaton azonban mindez megváltozott.
Irán megtorló csapásai Dubaj kulcsfontosságú ágazatait sújtották, repülőtereket, szállodákat és kikötőket értek el. Emellett egy olyan város pszichológiai alapjait is sújtották, amely négy évtizedet töltött azzal, hogy a világ egyik legmegbízhatóbb üzleti helyszínének identitását építette fel egy megbízhatatlan környéken. Noha az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Vészhelyzeti, Válság- és Katasztrófavédelmi Hatósága közölte, hogy a helyzet kontroll alatt áll, hogy ez elegendő-e, az egy másik kérdés. „Nehéz túlbecsülni a Dubai gazdasági modelljét fenyegető veszélyt” – mondta Jim Krane, a Rice Egyetem Baker Intézetének munkatársa. „A fizikai kár lehet, hogy csekély, azonban Dubaj státusza, mint biztonságos menedék a külföldiek és vállalkozásaik számára, egyre kétségesebb. Minél tovább tart a háború, annál intenzívebb lesz az alternatív helyszínek keresése. Dubaj számára most kell véget érnie ennek a konfliktusnak, mert a nemzetközi tőke rendkívül mobilis.”
Dubai felemelkedése részben mások instabilitására épült
A polgárháború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült szíriaiak, az arab tavasz által megrázott gazdag családok, és újabban az ukrajnai háború miatt elmenekülő oroszok mind tőkét és tehetséget öntöttek az emírségbe. Az Egyesült Arab Emírségek lakossága az 1980-as évekig 1 millióról 2024-re 11 millióra nőtt. A Henley & Partners szerint tavaly az Egyesült Arab Emírségek rekordnak számító, 9800 milliomost vonzott, többet mint minden más ország a világon. Az ingatlanpiacra áramlott a pénz, aminek következtében a dubaji ingatlanfejlesztő, az Emaar Properties részvényei február 25-én rekordmagasságba emelkedtek.
A Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ (DIFC) 2004-es létrehozása elindította a pénzügyi cégek idevonzásának törekvését. 2025 végére a DIFC több mint 290 bankot, 102 hedge fundot, 500 vagyonkezelő céget és 1289 családi vállalkozást üzemeltetett.
Irán azonban egy ország, amelynek megvan az indítéka és a képessége is az Öböl-menti kereskedelem destabilizálására,
ráadásul a víz túloldalán fekszik. A hétvégi károkozása pedig súlyos volt: a Dubai Nemzetközi Repülőteret eltalálták, a Jebel Ali kikötő egyik kikötőhelye kigyulladt, és a Burj Al Arab elfogó rakéták repeszeinek rongálódását szenvedte el. Az Egyesült Arab Emírségek Védelmi Minisztériuma szerint három ember meghalt és 58 megsérült. A folyamatos feszültségek jeleként az Egyesült Arab Emírségek tőzsdéi hétfőn és kedden zárva voltak, miközben a helyi Amazon adatközpontjait ért dróntámadások miatt jelentős leállások, illetve szolgáltatás kimaradások történtek, amelyek a banki műveleteket is érintettek. Emellett több tízezren rekedtek az Egyesült Arab Emírségekben, mivel a légterek nagyrészt zárva maradtak.
„Az emberek félnek attól, ami történik. Ez az első alkalom, hogy föld alatti helyeken kell rejtőzködniük” – mondta Nabil Milali, az Edmond de Rothschild Asset Management portfóliómenedzsere.
Egy Egyesült Arab Emírségekben működő közepes méretű befektetési cég forrása szerint a vállalat megelőző jellegű elbocsátásokat tervezett, és leállította a tőkebevonást. Egy ékszeripari forrás szerint pedig megugrott az aranyrudak iránti kereslet. Egy magánbankár szerint a nemzetközi magánbankok, amelyek eddig bővítették tanácsadói tevékenységüket az emírségben, most újraértékelhetik a jelenlétük mértékét.
A szakértők egyetértenek abban, hogy a hatás attól függ, hogy meddig tart a konfliktus, ugyanakkor már így is elég nagy kihívás, különösen, ha a régióban folyamatban lévő diverzifikációs erőfeszítésekre gondolunk. Mindenesetre tőkekiáramlásról egyelőre nincsenek adatok - írta cikkében az Origo.