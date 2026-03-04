Budapest ikonikus épülete 100 éves: az első villanyrendőrt és mozgólépcsőt is neki köszönhetjük – a gasztropiac már így is pörög, de jövőre végleg teljesen megtelik élettel

Az 1926 márciusában megnyílt Corvin Áruház nem egyszerű kereskedelmi beruházás volt, hanem tudatos városépítési vízió része. A legendás épület bejárásán vettünk részt a százéves Corvin Palace-ban, ahol Balogh Viktor tulajdonos – aki még tavaly nyáron a Time Out Market Budapest megnyitása előtt testvérével adott interjút a projektről a Világgazdaságnak – a múlt és a jövő metszéspontjaként beszélt az ikonikus blaha lujza téri épületről.

A legendás épület 1945-ben és 1956-ban is súlyosan megrongálódott / Fotó: Fortepan

A hamburgi Max Emden a nyugat-európai minták – Berlin, London, Párizs – alapján hozta el Budapestre a modern nagyáruház-modellt – mondta Balogh Viktor. A hivatalos átadás 1926. március 23-án zajlott, a nagyközönség másnap léphetett be a négy szintes épületbe, amely rövid idő alatt a főváros egyik legfontosabb találkozóhelyévé vált.

Az épületet Reiss Zoltán tervezte, a homlokzati plasztikákat Pongrácz Szigfrid és Beck Ö. Fülöp készítette. Az első igazgató, Lewin Miksa „speciális szaküzletek elmés közösségeként” jellemezte az áruházat. A Corvin nemcsak árucikkeket kínált:

étterem,

kávéház,

szolgáltatások,

divatbemutatók

és kiállítások

tették a korszak kulturális és társadalmi életének egyik központjává.

Az épület felújítása a Blaha Lujza térnek is jót tett / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Forradalmi technológiákat és sokmillió vásárlót vonzott be az épület

Balogh Viktor hangsúlyozta: 1931-ben itt helyezték üzembe Magyarország első mozgólépcsőjét, ami a technológiai modernitás egyik jelképe lett. A harmincas években évente mintegy hárommillió vásárló fordult meg az áruházban, nemcsak Budapestről, hanem vidékről is.

A forgalom akkora volt, hogy a Blaha Lujza téren itt állították fel az első „villanyrendőrt” – így nevezték akkoriban a közlekedési lámpát –, hogy kezelni tudják az áruház által generált tömeget.

A Corvin így nemcsak a kereskedelemben, hanem a városi infrastruktúra fejlődésében is úttörő szerepet játszott.

A háborúk nyomokat hagytak

A 20. század azonban súlyos károkat hozott. A második világháborúban az épület jelentős sérüléseket szenvedett, 1956-ban ismét találatok érték. Az eredeti neoklasszicista homlokzatot 1967-ben alumínium burkolattal fedték el, amely több mint fél évszázadon át meghatározta az épület arculatát. A hetvenes évektől, majd különösen a rendszerváltás után, a bevásárlóközpontok megjelenésével az egykori áruház fokozatosan vesztett jelentőségéből.