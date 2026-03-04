Budapest ikonikus épülete 100 éves: az első villanyrendőrt és mozgólépcsőt is neki köszönhetjük – a gasztropiac már így is pörög, de jövőre végleg teljesen megtelik élettel
Az 1926 márciusában megnyílt Corvin Áruház nem egyszerű kereskedelmi beruházás volt, hanem tudatos városépítési vízió része. A legendás épület bejárásán vettünk részt a százéves Corvin Palace-ban, ahol Balogh Viktor tulajdonos – aki még tavaly nyáron a Time Out Market Budapest megnyitása előtt testvérével adott interjút a projektről a Világgazdaságnak – a múlt és a jövő metszéspontjaként beszélt az ikonikus blaha lujza téri épületről.
A hamburgi Max Emden a nyugat-európai minták – Berlin, London, Párizs – alapján hozta el Budapestre a modern nagyáruház-modellt – mondta Balogh Viktor. A hivatalos átadás 1926. március 23-án zajlott, a nagyközönség másnap léphetett be a négy szintes épületbe, amely rövid idő alatt a főváros egyik legfontosabb találkozóhelyévé vált.
Az épületet Reiss Zoltán tervezte, a homlokzati plasztikákat Pongrácz Szigfrid és Beck Ö. Fülöp készítette. Az első igazgató, Lewin Miksa „speciális szaküzletek elmés közösségeként” jellemezte az áruházat. A Corvin nemcsak árucikkeket kínált:
- étterem,
- kávéház,
- szolgáltatások,
- divatbemutatók
- és kiállítások
tették a korszak kulturális és társadalmi életének egyik központjává.
Forradalmi technológiákat és sokmillió vásárlót vonzott be az épület
Balogh Viktor hangsúlyozta: 1931-ben itt helyezték üzembe Magyarország első mozgólépcsőjét, ami a technológiai modernitás egyik jelképe lett. A harmincas években évente mintegy hárommillió vásárló fordult meg az áruházban, nemcsak Budapestről, hanem vidékről is.
A forgalom akkora volt, hogy a Blaha Lujza téren itt állították fel az első „villanyrendőrt” – így nevezték akkoriban a közlekedési lámpát –, hogy kezelni tudják az áruház által generált tömeget.
A Corvin így nemcsak a kereskedelemben, hanem a városi infrastruktúra fejlődésében is úttörő szerepet játszott.
A háborúk nyomokat hagytak
A 20. század azonban súlyos károkat hozott. A második világháborúban az épület jelentős sérüléseket szenvedett, 1956-ban ismét találatok érték. Az eredeti neoklasszicista homlokzatot 1967-ben alumínium burkolattal fedték el, amely több mint fél évszázadon át meghatározta az épület arculatát. A hetvenes évektől, majd különösen a rendszerváltás után, a bevásárlóközpontok megjelenésével az egykori áruház fokozatosan vesztett jelentőségéből.
Az ingatlan 2001-ben került a Balogh család tulajdonába. A tulajdonosok több koncepciót is mérlegeltek – köztük látványos, ikonikus fejlesztéseket –, végül a történeti értékek helyreállítására és új funkciók kialakítására épülő revitalizáció mellett döntöttek. 2018-ban eltávolították az alumínium burkolatot, így ismét láthatóvá vált az eredeti homlokzat. A teljes rekonstrukció 2021-ben indult és 2023-ra zárult le.
Elképesztő, amit művel a Blaha Lujza téri gasztropiac: már a külföldi partnerek is felkapták a fejüket, hogy mi történik Budapesten
A tavaly szeptemberi nyitás óta a vártnál is nagyobb érdeklődés övezi a Time Out Market Budapestet, amely a Corvin Palace falai között kapott helyet. Bár konkrét számokat nem közölhetnek, hisz az üzleti titkot sértene, az épület egyik tulajdonosa elárulta: az eddigi tapasztalatok alapján a látogatószám már az első hónapokban felülmúlta az előzetes terveket – ráadásul egy szokatlan összetétellel. A Time Out Market ráadásul megnyitása óta új lendületet adott a környék fejlődésének.
Az épület ma többfunkciós városi térként működik. Helyet kapott benne az Apollo Gallery, könyvesbolt, szupermarket, drogéria és gyógyszertár, 2025 szeptembere óta pedig itt működik a Time Out Market Budapest is, amely 2500 négyzetméteren, tizenegy konyhával, három bárral és több mint ötszáz ülőhellyel várja a látogatókat.
A fejlesztések folytatódnak: készül a közel 800 négyzetméteres tetőterasz, amely a város egyik legnagyobb rooftopja lehet. A következő jelentős állomás a 181 szobás Ruby hotel megnyitása. Balogh Viktor a Világgazdaság kérdésére elmondta: a tervek szerint legkésőbb jövőre fogadja első vendégeit a szálloda.
A tulajdonos szerint a 100. évforduló nemcsak ünnep, hanem új fejezet kezdete is. A cél, hogy a Corvin Palace ismét olyan pezsgő, inspiráló találkozási pont legyen, amilyennek 1926-ban megálmodták – ahol a modernitás nemcsak az első mozgólépcsőben és a villanyrendőrben, hanem a városi közösségi élményben is testet ölt.
A Corvin Palace számunkra mindig több volt egy épületnél: a családtörténetünk része – mondta Balogh Olivér, a Corvin Palace és a Time Out Market Budapest tulajdonosa.
Amikor édesapánk 2001-ben megvásárolta a Skála-láncot, több mint 50 üzletházzal országszerte, a Corvin azonnal kiemelt szerepet kapott – éreztük, hogy különleges helyet foglal el Budapest szívében. A legtöbb ingatlan később gazdát cserélt, de a Corvin Palace saját tulajdonban maradt, mert tudtuk: egyszer eljön az idő, amikor visszaadhatjuk az épület méltó rangját.
Mint mondta, a Time Out Market tavalyi megnyitása számukra mérföldkő volt: újra olyan funkció költözött a falak közé, amely életet, közösséget és valódi minőséget ad a térnek. Meggyőződésük, hogy a 100. évforduló nemcsak szimbolikus pillanat, hanem egy új fejezet kezdete is. A jövőben szeretnék tovább erősíteni az épület kulturális szerepét, és a Time Out Market Budapest révén ismét a város pezsgő gasztronómiai és kreatív térképének meghatározó pontjává tenni – olyan hellyé, amelyhez generációk kötődhetnek majd, ahogyan ők is kötődnek hozzá.
Olyan pláza jön létre Budapesten, amilyen nincs még egy a régióban: még Prágát is előzi a magyar főváros, Bécs a kanyarban sincs
Lisszabon, Barcelona, Dubaj, New York: még lehetne sorolni, mely városokban üzemel hatalmas sikerrel a Time Out Market, a legnagyobb gasztronómiai és kulturális piactérhálózat. A nagy múltú Corvin Palace felújításáról és működtetéséről, valamint a Time Out Market Budapest létrejöttéről kérdeztük Balogh Olivért és Balogh Viktort. A két üzletember elmondta, mennyiből, valamint hogyan újult meg a Blaha Lujza tér legendás épülete, és miért tesz jót a magyar turizmusnak ez az új piactér. Újranyit a Corvin-tető is.
Corvin 100 – Így ünnepel a Time Out Market Budapest
A Corvin Palace fennállásának 100. évfordulója alkalmából a Market egész márciusban jubileumi programokkal várja a látogatókat. Az épület előtt, a Blaha Lujza téren szabadtéri plakátkiállítás mutatja be az ikonikus áruház történelmi fejezeteit, archív fotókon és korabeli grafikákon keresztül. A Marketben folytatódik a múlt felidézése: a Burger Lounge-ban rövidfilmek mesélnek a Corvin Palace egykori világáról és a környék változó arculatáról. Az ebédidőben érkezőket március 2–27. között különleges, történelmi ihletésű jubileumi menü várja. A koncepció alapját olyan ételek képezik, amelyeket közel 100 évvel ezelőtt is a Corvin Palace épületében készítettek és szolgáltak fel. Az ebédmenü fogásait kortárs megközelítéssel, újragondolva mutatja be a Market négy étterme:
- a Szaletly,
- a Casa Christa,
- a Canteen
- és a LIRA by Essência.
A speciális évfordulóra kialakított menüket március során minden étterem egy-egy hétig kínálja, így a vendégek minden héten más-más fogásokat kóstolhatnak. A Corvin 100 menü három fogásból áll – leves, főétel és desszert – kiegészítve kávéval, valamint egy frissítővel, amely lehet víz, sör vagy tonik az ételek mellé. Az egész menüsor ára 6 900 Ft, amely a szervizdíjat is tartalmazza. A hagyományos hétköznapi ebédmenü mellett ez a különleges, háromfogásos menüsor március 2. és 27. között, minden hétköznap 11:30 és 15:30 között érhető el.