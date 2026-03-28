Ez lehet az évszázad politikai botránya: kétmilliárdot kaphatott heti rendszerességgel a Tisza Párt az ukrán aranykonvojon keresztül Zelenszkijtől
Hetente kétmilliárd forint kampánypénzt kaphatott a Tisza Párt Volodimir Zelenszkijtől – ezt állítja egy korábbi ukrán titkosszolgálati tiszt, aki a TV2 Naplóban beszélt az ukrán aranykonvojról és a Tisza Párthoz kapcsolódó korrupciós pénzekről.
A tévécsatorna pénteken már közölt pár részletet attól a volt ukrán ügynöktől, aki éveken keresztül a rendszer részeként dolgozott, így közvetlen rálátása volt azokra a pénzmozgásokra, amelyek szerinte nem jelennek meg a hivatalos nyilvántartásokban, ezért csak fekete pénznek nevezi.
Tavaly november óta kapja a pénzt. Általában eurót, 100-as címletekben, vákuumcsomagolásban. Azt tudom, hogy Olaszországból jön Ausztrián keresztül. Egy fekete Nike táskában, hetente 5 milliót
– mondja a Tisza Pártról a férfi, aki azt állítja magáról, hogy kiugrott ügynök. Szerinte nem kirívó ez a táska az ő világukban, ami megszokott, és a pénz pont belefér.
A férfi szerint Magyar Péter pártjának a kampányhoz kellett ez a pénz.
Arra a kérdésre, hogy honnan van a pénz, azt mondta, hogy ez fekete pénz, az ukrán hadsereg fekete pénze, amely felett Zelenszkij elnök maga rendelkezik, és amivel „megoldanak mindent”.
A megszólaló szerint ebből fizetik a zsoldosokat a fronton, jut a katonáknak, az elégedetlen zúgolódó vezetőknek, a szabotőröknek, kémeknek és külföldi szervezeteknek. Hozzátette: ezek az összegek szerinte rugalmasan felhasználhatók, és „az elnöknek ami fontos, azt így intézik”. Az ügynök azt is mondja, hogy az ilyen fekete pénzek szállításába mindig bevonják a titkosszolgálatot, ezért volt a legutóbbi ukrán aranykonvojban is jelen egy korábbi tábornok.
Ezt lehet tudni az ukrán aranykonvojról
A magyar hatóságok március 6-án pénteken Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott pénzszállító járműben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak. A hivatalos közlés szerint ez a pénz az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Osandbank közötti szokásos pénzmozgás volt, ám több furcsaság is gyanakodásra adott okot. Egyrészről Ukrajna és Ausztria között nem Magyarországon keresztül a leggyorsabb a szállítás, másrészről a készpénzmennyiség is kifejezetten feltűnő volt, ahogy az sem szokványos, hogy egy ukrán titkosszolgálati tiszt jelen volt a furgonban.
A magyar hatóságok szerint ráadásul nem ez volt az első alkalom, csak január óta hat alkalommal zajlott pénzszállítás, aminek értéke megközelítette a 200 milliárd forintot.
A hatósági akcióban hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akiket később ki is utasítottak Magyarországról. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta az ukrán aranykonvojról, hogy számos kérdés tisztázásra vár.
Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg közben, vagy valahova hozták, ezeket most vizsgáljuk
– mondta. Hozzátette, hogy nemcsak Nyugatról hoztak be ide, hanem Ukrajnából is visszafele, „Ukrajnából ki, abból a csóró országból” – fogalmazott, jelezve, hogy ezeket az ügyeket is felgöngyölítik.
Az ügyet a parlament nemzetbiztonsági bizottsága is tárgyalta, és felmerült egy olyan törvénymódosítás lehetősége, amely lehetővé tenné a lefoglalt vagyon hosszabb ideig történő visszatartását a vizsgálat lezárásáig.
A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a pénz egy részét felhasználhatták volna-e Magyarországon, illetve hogy kapcsolatba hozható-e
- bűnszervezetekkel,
- terrorszervezetekkel
- vagy politikai szereplőkkel.
Az ügy így nemcsak bűnügyi, hanem nemzetbiztonsági szempontból is kiemelt jelentőségűvé vált.
Ekkora készpénzmennyiséget nem szállítanak bankok
Mindig is voltak és lesznek készpénzszállítások bankok, pénzintézetek és országok között, de a hatóságoknak feltűnt, hogy nem olyan autóban szállítanak, mint amikor szabályos módon történik a pénzszállítás, emellett kirívóan nagy volt a mennyiség is – mondta az ukrán pénzszállító autók botrányáról a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.
– tette hozzá Rogán Antal, aki szerint az egyik legszembetűnőbb körülmény a szállítás módja volt. A nemzetközi bankközi gyakorlat szerint nagy összegű készpénzt kizárólag speciális, erre a célra kialakított páncélozott pénzszállító járművekben szoktak mozgatni. Ezeknél a járműveknél a pénzt tartalmazó rekeszt sem a sofőr, sem a kísérő személyzet nem tudja útközben kinyitni, a hozzáférés csak a kiindulási és a célállomáson, központi kód segítségével lehetséges.