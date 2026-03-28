Ez lehet az évszázad politikai botránya: kétmilliárdot kaphatott heti rendszerességgel a Tisza Párt az ukrán aranykonvojon keresztül Zelenszkijtől

Hetente kétmilliárd forint kampánypénzt kaphatott a Tisza Párt Volodimir Zelenszkijtől – ezt állítja egy korábbi ukrán titkosszolgálati tiszt, aki a TV2 Naplóban beszélt az ukrán aranykonvojról és a Tisza Párthoz kapcsolódó korrupciós pénzekről.

Ez lehet az évszázad botránya: kétmilliárdot kaphatott hetente a Tisza Párt az ukrán aranykonvojon keresztül Zelenszkijtől

A tévécsatorna pénteken már közölt pár részletet attól a volt ukrán ügynöktől, aki éveken keresztül a rendszer részeként dolgozott, így közvetlen rálátása volt azokra a pénzmozgásokra, amelyek szerinte nem jelennek meg a hivatalos nyilvántartásokban, ezért csak fekete pénznek nevezi.

Tavaly november óta kapja a pénzt. Általában eurót, 100-as címletekben, vákuumcsomagolásban. Azt tudom, hogy Olaszországból jön Ausztrián keresztül. Egy fekete Nike táskában, hetente 5 milliót

– mondja a Tisza Pártról a férfi, aki azt állítja magáról, hogy kiugrott ügynök. Szerinte nem kirívó ez a táska az ő világukban, ami megszokott, és a pénz pont belefér.

A férfi szerint Magyar Péter pártjának a kampányhoz kellett ez a pénz.

Arra a kérdésre, hogy honnan van a pénz, azt mondta, hogy ez fekete pénz, az ukrán hadsereg fekete pénze, amely felett Zelenszkij elnök maga rendelkezik, és amivel „megoldanak mindent”.

A megszólaló szerint ebből fizetik a zsoldosokat a fronton, jut a katonáknak, az elégedetlen zúgolódó vezetőknek, a szabotőröknek, kémeknek és külföldi szervezeteknek. Hozzátette: ezek az összegek szerinte rugalmasan felhasználhatók, és „az elnöknek ami fontos, azt így intézik”. Az ügynök azt is mondja, hogy az ilyen fekete pénzek szállításába mindig bevonják a titkosszolgálatot, ezért volt a legutóbbi ukrán aranykonvojban is jelen egy korábbi tábornok.

Ezt lehet tudni az ukrán aranykonvojról

A magyar hatóságok március 6-án pénteken Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott pénzszállító járműben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak. A hivatalos közlés szerint ez a pénz az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Osandbank közötti szokásos pénzmozgás volt, ám több furcsaság is gyanakodásra adott okot. Egyrészről Ukrajna és Ausztria között nem Magyarországon keresztül a leggyorsabb a szállítás, másrészről a készpénzmennyiség is kifejezetten feltűnő volt, ahogy az sem szokványos, hogy egy ukrán titkosszolgálati tiszt jelen volt a furgonban.

A magyar hatóságok szerint ráadásul nem ez volt az első alkalom, csak január óta hat alkalommal zajlott pénzszállítás, aminek értéke megközelítette a 200 milliárd forintot.

A hatósági akcióban hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akiket később ki is utasítottak Magyarországról. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta az ukrán aranykonvojról, hogy számos kérdés tisztázásra vár.

Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg közben, vagy valahova hozták, ezeket most vizsgáljuk

– mondta. Hozzátette, hogy nemcsak Nyugatról hoztak be ide, hanem Ukrajnából is visszafele, „Ukrajnából ki, abból a csóró országból” – fogalmazott, jelezve, hogy ezeket az ügyeket is felgöngyölítik.