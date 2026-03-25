Aranykonvoj: nagy a baj Ukrajnában, kifogynak a készpénzből – bejelentést tett Magyarországról a bank elnöke
Az Ukrán Nemzeti Bank jelenleg a saját devizatartalékai terhére elégíti ki a deviza iránti keresletet Ukrajna belföldi piacán. Ez összefügg azzal, hogy az Oschadbank a pénzszállítók őrizetbe vételével, valamint a valuták és értéktárgyak magyarországi lefoglalásával kapcsolatos incidens után felfüggesztette a külföldre irányuló szállításokat, egyúttal új útvonalak kidolgozásán munkálkodik – erről Jurij Kacion, az Oschadbank igazgatótanácsának elnöke beszélt keddi sajtótájékoztatóján.
„Az incidens óta nem hajtottunk végre pénzeszköz-beszállítást. Jelenleg új, biztonságos útvonalakat dolgozunk ki, figyelembe véve azokat a kockázatokat, amelyeket Magyarország területének használata kapcsán tapasztaltunk” – idézte a bankvezért a Korrespondent tudósítása.
Kacion szerint az Oschadbank jelenleg az egyetlen ukrán kereskedelmi bank, amely rendelkezik az ilyen jellegű szállításokra érvényes engedéllyel az Európai Unió területén, éppen ezért van lehetőségük arra, hogy közvetítők nélkül vásároljanak valutát.
Az Oschadbank igazgatótanácsának elnöke szerint a készpénzt az Európai Unióból szállították Ukrajnába a készpénzforgalom stabilitásának biztosítása érdekében, és a bankok számára a szárazföldi logisztika az egyetlen módja annak, hogy a készpénzt Ukrajna területére bejuttassák. Korábban az ilyen szállításokat légi úton bonyolították le.
Kacion hozzátette, hogy jelenleg az Ukrán Nemzeti Bank a saját tartalékaiból fedezi a deviza iránti belföldi keresletet. Ugyanakkor a mostani helyzet szerinte megoldást igényel, mivel a piac számára szükséges volumen jelentős.
„A lakosságnak és a pénzügyi szektornak szüksége van arra, hogy készpénzzel legyen ellátva” – mondta.
A bankvezér elmondása szerint az Ukrajnában a lakosság által eladott és vásárolt pénzeszközök forgalma 6,8 milliárd dollárt tesz ki, amelyet Ukrajna területére kell beszállítani. 2025-ben a lakosság a bankfiókokon keresztül több mint 1,451 millió dollárt és 387 millió eurót vásárolt. Ugyanakkor a bankok 522 millió dollárt és 82 millió eurót vásároltak a lakosságtól.
„2025-ben 39 ukrán bank számára biztosítottunk valutabeszállítást összesen egymilliárd dollár és 800 millió euró értékben” – tette hozzá Kacion.
Mint ismert, a magyar pénzügyőrök március 6-án feltartóztatták az Oschadbank két pénzszállító járművét, amelyek készpénzt és nemesfémeket szállítottak. Emellett a pénzszállító szolgálat hét munkatársát is őrizetbe vették. A bank tájékoztatása szerint a pénzt és az aranyat Ausztriából szállították további felhasználás céljából, valamint Ukrajna készpénzpiacának ellátására.
Az ukrán külügyminisztérium közölte, hogy Ukrajna fenntartja magának a jogot arra, hogy szankciókat kezdeményezzen a Magyarországon ukrán állampolgárok elfogásában érintett személyekkel szemben, és összehívja a külföldi diplomáciai testületet.
A Orbán Viktor kedden a Bayer Show-ban az ukrán pénzszállítmány ügyéről azt mondta, hogy nemcsak Ukrajnába vittek aranyat és készpénzt, hanem az országból is hoztak Magyarországra. A kormányfő szerint szerint bejött ide Magyarországra, és itt mozgatták. „Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg közben, vagy valahova hozták, ezeket most vizsgáljuk” – mondta.
A miniszterelnök hozzátette, hogy nemcsak Nyugatról hoztak be ide, hanem Ukrajnából is visszafele. Jelezte, hogy ezeket az ügyeket is felgöngyölítik. „Meg kell vizsgálniuk a másik irányú összes pénzmozgást is, amely Ukrajnából érkezett, és innen repülőn, vagy más módon kifele ment: hova, kiknek, miért?” – mondta.
„Én kértem egy kimutatást arról, hogy Magyarországon a többi ország irányában milyen pénzmozgások szoktak történni. Hát ezek nincsenek köszönő viszonyban egymással. És ez csak egy szállítmány” – mondta. Hozzátette, hogy vizsgálják, hogy a Magyarországon működő bankok mekkora készpénzforgalmat bonyolítanak ilyen módon.