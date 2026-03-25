Aranykonvoj: nagy a baj Ukrajnában, kifogynak a készpénzből – bejelentést tett Magyarországról a bank elnöke

Az Ukrán Nemzeti Bank jelenleg a saját devizatartalékai terhére elégíti ki a deviza iránti keresletet Ukrajna belföldi piacán. Ez összefügg azzal, hogy az Oschadbank a pénzszállítók őrizetbe vételével, valamint a valuták és értéktárgyak magyarországi lefoglalásával kapcsolatos incidens után felfüggesztette a külföldre irányuló szállításokat, egyúttal új útvonalak kidolgozásán munkálkodik – erről Jurij Kacion, az Oschadbank igazgatótanácsának elnöke beszélt keddi sajtótájékoztatóján.

„Az incidens óta nem hajtottunk végre pénzeszköz-beszállítást. Jelenleg új, biztonságos útvonalakat dolgozunk ki, figyelembe véve azokat a kockázatokat, amelyeket Magyarország területének használata kapcsán tapasztaltunk” – idézte a bankvezért a Korrespondent tudósítása.

Kacion szerint az Oschadbank jelenleg az egyetlen ukrán kereskedelmi bank, amely rendelkezik az ilyen jellegű szállításokra érvényes engedéllyel az Európai Unió területén, éppen ezért van lehetőségük arra, hogy közvetítők nélkül vásároljanak valutát.

Az Oschadbank igazgatótanácsának elnöke szerint a készpénzt az Európai Unióból szállították Ukrajnába a készpénzforgalom stabilitásának biztosítása érdekében, és a bankok számára a szárazföldi logisztika az egyetlen módja annak, hogy a készpénzt Ukrajna területére bejuttassák. Korábban az ilyen szállításokat légi úton bonyolították le.

Kacion hozzátette, hogy jelenleg az Ukrán Nemzeti Bank a saját tartalékaiból fedezi a deviza iránti belföldi keresletet. Ugyanakkor a mostani helyzet szerinte megoldást igényel, mivel a piac számára szükséges volumen jelentős.

„A lakosságnak és a pénzügyi szektornak szüksége van arra, hogy készpénzzel legyen ellátva” – mondta.

A bankvezér elmondása szerint az Ukrajnában a lakosság által eladott és vásárolt pénzeszközök forgalma 6,8 milliárd dollárt tesz ki, amelyet Ukrajna területére kell beszállítani. 2025-ben a lakosság a bankfiókokon keresztül több mint 1,451 millió dollárt és 387 millió eurót vásárolt. Ugyanakkor a bankok 522 millió dollárt és 82 millió eurót vásároltak a lakosságtól.