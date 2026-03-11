Rendkívüli: megtámadták a Török Áramlat rendszerét, ez a vezeték hozza az orosz gázt Magyarországra – azonnal megszólalt a Gazprom
Szerdán légi támadás érte a Gazprom több dél-oroszországi létesítményét, köztük a Russzkaja szivattyútelepet is. Innen szállítják az orosz földgázt Európába, köztük Magyarországra, a Török Áramlat tenger alatti vezetéken keresztül.
Az esetről az orosz energiaóriás számolt be. A Gazprom közölte, hogy valamennyi támadást sikerült meghiúsítania. A beszámolóból az is kiderült, hogy a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek rendszerére, a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrára az elmúlt két hétben tizenkét alkalommal mértek valamilyen külső csapást.
Török Áramlat: megtámadták az infrastruktúrát, megszólalt Gazprom
Az esetről beszámoló Reuters megjegyezte, hogy Ukrajna az elmúlt időszakban fokozta az orosz energetikai infrastruktúra – többek között az olajfinomítók – elleni támadásait, azzal a céllal, hogy gyengítse Oroszország katonai képességeit.
Ezúttal kifejezetten kiterjedt támadás zajlott le. Andrej Prosunyin, a térségben fekvő fekete-tengeri üdülőváros, Szocsi polgármestere szerdán arról számolt be, hogy a várost példátlan, több mint 24 órán át tartó dróntámadások érték.
Törökország az egyetlen megmaradt tranzitútvonal az orosz gáz Európába juttatásához.
Oroszország Európába irányuló vezetékes gázexportja 2025-ben 44 százalékkal, körülbelül 18 milliárd köbméterre zuhant – ami az 1970-es évek közepe óta a legalacsonyabb szint –, mivel az Európai Unió fokozatosan kivezeti az oroszországi energiaimportot. Azinban
- Szerbia,
- Magyarország
- Szlovákia
- és Törökország
továbbra is a Török Áramlaton keresztül kapnak orosz gázt.
Ha itt baj lesz, nem jön orosz gáz Magyarországra
A Világgazdaság éppen tegnap számolt be arról, hogy a közel-keleti háborús helyzet miatt biztonsági okokból mostantól a szerb hadsereg fogja őrizni a Velika Plana melletti Zsabariban található központi kompresszorállomást, a Török Áramlat csomópontját, amelyen keresztül az orosz gáz Törökországból Magyarországra jut. Ezt Aleksandar Vucic szerb elnök jelentette be.
„Ha valaki felrobbantja a vezetékeinket, azokat két, három vagy öt nap alatt meg tudjuk javítani, ez nem probléma. A zsabari kompresszorállomás viszont óriási gondot jelentene, ezért azt közvetlenül a hadsereg fogja őrizni, a mérőállomásokat pedig kisebb létszámú katonai egységek” – magyarázta.
A kompresszorállomás 2021-ben épült a legkorszerűbb tűzvédelmi szabványok szerint. Nélküle nem lenne biztosítható a kiegyensúlyozott nyomás, és a gáz Magyarország felé sem lenne továbbítható.
A Török Áramlat elleni akciók nem a semmiből jöttek. Február végén maga Vlagyimir Putyin adott tájékoztatást arról, hogy
adatok és információk állank rendelkezésre a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantásának előkészületeiről.
Az orosz elnök a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ülésén erről nyilvánosan tett nyilatkozatot a sajtónak. Mindez a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásnál is súlyosabb akciót vetít előre, ugyanakkor konkrét bizonyítékokat Putyin nem tárt fel.
Miért fontos a Török Áramlat gázvezeték Magyarországnak és Európának?
„Most olyan információk érkeznek – ezek orosz operatív adatok –, amelyekben arról van szó, hogy esetleg felrobbanthatják a Fekete-tenger fenekén futó gázrendszereinket. Ez az úgynevezett Török Áramlat és a Kék Áramlat” – jelentette.
A két csővezeték egyaránt a Fekete-tengeren fut keresztül Oroszországból Törökországba, de eltérő végpontokkal. Miután az ukránok évekkel ezelőtt elzárták a saját területükön futó Testvériség-vezetéket, ez maradt az egyetlen gázvezeték Magyarország felé, amelyen orosz gáz érkezik.
De a Török Áramlat Európa szempontjából is jelentőséggel bír, bár erről kevesebb szó esik. A délkelet-európai piacra irányuló gázvezeték kihasználtsága ugyan mérséklődött a háború következményeként, de továbbra is napi 51 millió köbméter gáz folyik rajta.
Sőt, 2026 eleje óta február közepéig az ezen az útvonalon zajló gázszállítás 7,12 százalékkal volt magasabb, mint 2025 azonos időszakában. Ez azt jelenti, hogy
az év első másfél hónapjában mintegy 2,55 milliárd köbméter orosz gáz érkezett be.
Csak januárban 10 százaléknál is magasabb aránnyal nőtt az orosz gáz exportja Európába.
Bekövetkezik a legrosszabb? Az olaj után a gázellátásra is rámehetnek az ukránok – két vezetéknél is hajszálon múlt a káosz
Az orosz vezetés szerint Ukrajna szabotázsra készül a Fekete-tenger alatt futó Török Áramlat és Kék Áramlat gázvezeték ellen. A törökországi orosz nagykövetség szerint az ukránok erre már kísérletet is tettek.