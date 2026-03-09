A kormány bejelentette a védett árat, ennyibe kerül majd a benzin és dízel

Március 10-én, éjfél után védett üzemanyagár lép életbe Magyarországon a benzinkutakon: a bejelentés szerint a 95-ös benzin literenkénti ársapkája 595 forint, a gázolajé pedig 615 forint lesz.

Változnak az üzemanyagárak / Fotó: AFP

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a kormány ezzel kívánja ellensúlyozni a globális olajpiaci drágulást, amelyet az ukrán olajvezeték-blokád és a közel-keleti feszültségek – különösen az iráni konfliktus – okoztak. A védett ár magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik, míg a külföldi rendszámú járművek esetén továbbra is a piaci ár érvényesül.

A lépés az állami készletek részleges felszabadításával valósul meg, hogy az árak ne érjék el az elviselhetetlen szintet – fogalmazott a kormányfő. Orbán kiemelte: Magyarország számára az energiabiztonság elsődleges nemzeti érdek, a stabil ellátás védelme pedig a legfontosabb feladat. „Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen” – mondta.

Egy pest vármegyei MOL-kúton ma délután ennyibe került az üzemanyag / Olvasói fotó

Hozzátette: ha szükséges, a kormány további eszközökkel – akár a korábbihoz hasonló benzinárstop újbóli bevezetésével – is beavatkozik, amennyiben az árak továbbra is veszélyeztetik a gazdaság egyensúlyát és a háztartások terhelhetőségét. A döntést rendkívüli kormányülés és a védelmi, valamint energiabiztonsági tanács ülése előzte meg.

Az egész gazdaságra hatással vannak az üzemanyagárak

A kormány indoklása szerint a Barátság kőolajvezeték ukrán oldali blokádja, az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók és a közel-keleti válság együttesen okozott brutális áremelkedést a világpiacon, ami közvetlen kockázatot jelent a magyar ellátásbiztonságra, és inflációs nyomást gyakorol mind a vállalatokra, mind a lakosságra.

Fontos megemlíteni, hogy a magyar gazdaságban különösen érzékeny kérdés az energiapiac helyzete, mivel az üzemanyagárak alakulása közvetlen hatással van az inflációra, a vállalatok költségeire és a lakossági kiadásokra is. A gazdasági elemzők az elmúlt időszakban többször figyelmeztettek arra, hogy az energiahordozók drágulása könnyen visszafordíthatja az infláció csökkenésének folyamatát.