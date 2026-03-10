Úgy ígér a Tisza-vezér rendszerváltást, hogy neki is tudni kellene: a legutóbbi rendszerváltásba szinte belepusztult Magyarország

Az 1990-es rendszerváltást mai napig tragédiaként éli meg a magyar társadalom

Ezzel együtt látni kell azt is, hogy az utolsó, valódi rendszerváltás 1990-ben volt, amikor gyakorlatilag az összes társadalmi alrendszerben – beleértve a politikai, gazdasági és közjogi berendezkedést is – mélyreható változások történtek. Ugyanakkor egyáltalán nem véletlen, hogy Orbán Viktor sem ígért rendszerváltást 2010-ben:

történelmi tapasztalatok alapján az összes rendszerváltás a társadalom számára tragikus hatású volt, főleg a legutóbbi.

Lehet, hogy a magyar értelmiség döntő része üdítő időszakként emlékezik vissza az 1990-es rendszerváltásra, a magyar társadalom már kevésbé. Az átmenet évei sokkal inkább voltak zavarosak és kiszámíthatatlanok, mint a fejlődés lehetőségét tartogató időszak. A sorozatos gyárbezárások, vállalati csődök hatására volt olyan pillanat, amikor másfél millió munkanélküli volt, miközben egész régiók csúsztak le a teljes kilátástalanságba.

Talán nem kell külön magyarázni, hogy vannak olyan térségek az országban, mint Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Baranya vármegye egyes részei, amelyek a mai napig nem heverték ki az akkori megrázkódtatásokat, és több évtizedre megpecsételődött az ott élő emberek sorsa. Mindezt azért érdemes rögzíteni, mert aki rendszerváltást ígér, annak tisztában kell lennie azzal is, hogy mekkora áldozatokkal járt eddig a magyar történelemben valamennyi rendszerváltás.

Brüsszeli rendszer versus nemzeti rendszer?

A magyar társadalom biztonság iránti igénye talán az egyik legerősebb Európában, ez nem véletlenül van így. A politikatudomány összesen 13 rendszerváltást számolt össze az elmúlt bő 100 évben, Magyarország történelme tehát állandó újrakezdések sorozata.

És az sem a véletlen műve, hogy ezek mindig a háborús időszakokban voltak a leggyakoribbak.

Persze nem tudjuk, mi lesz az orosz–ukrán háború kimenetele, de a veszély ott van benne. Ennek is tudható be, hogy a kormánypártok miért a biztonság utáni vágyra fűzték fel a választási szlogenjüket. „A Fidesz, a biztos választás” – ez élesen szembemegy a rendszerváltás ígéretével. Az kétségtelen, hogy nagyon nehéz négy éven van túl a magyar gazdaság, de közben a reálbérek nőttek, és megszorítások helyett jövedelemnövelő intézkedésekről döntött a kormány. Szintén beszédes, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az egy keresőre jutó reálkereset index 1990-es bázison 2024-ben 222 százalékon állt, úgy, hogy 2010-ben még ez az arány 122 százalék volt. Tehát a kormánypártok még a nehézségek időszaka alatt is javítani tudtak a magyarok életkörülményein, ami nem indokol egy rendszerváltást.