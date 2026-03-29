Deviza
EUR/HUF389,41 -0,19% USD/HUF338,41 +0,1% GBP/HUF448,83 +0,09% CHF/HUF423,73 +0,08% PLN/HUF90,87 +0,07% RON/HUF76,5 +0,1% CZK/HUF15,88 +0,1% EUR/HUF389,41 -0,19% USD/HUF338,41 +0,1% GBP/HUF448,83 +0,09% CHF/HUF423,73 +0,08% PLN/HUF90,87 +0,07% RON/HUF76,5 +0,1% CZK/HUF15,88 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MÁV
pótlóbusz
üzemzavar

Zavar a Balatonnál: vonatokról pótlóbuszokra kell átszállni

Jelentős fennakadásokkal indult a vasárnap reggel a dél-balatoni vasútvonalon. A MÁV tájékoztatása szerint üzemzavar miatt több vonat nem közlekedik, az utasoknak hosszabb menetidőre és pótlóbuszos utazásra kell készülniük.
VG
2026.03.29, 10:30
Frissítve: 2026.03.29, 10:51

A probléma hátterében a központi forgalomirányító berendezés meghibásodása áll, amely miatt Lepsény és Balatonszentgyörgy között átmenetileg teljesen leállt a vonatközlekedés. Ez a szakasz a balatoni vasúti közlekedés egyik legforgalmasabb része, a fennakadás gyakorlatilag az összes dél-balatoni járatot érinti.

20260107_kelenfold_011_VZ, vonat
A vonatokról pótlóbuszokra kell átszállni, a hiba kijavítása akár délig is eltarthat/ Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vonatkiesés nem csak regionális

A vonatok kimaradása a távolsági forgalomban is érezhető: a Balaton InterCityk, a Tópart InterCityk, a Déli parti InterRégió járatok, valamint a Székesfehérvár és Siófok között közlekedő személyvonatok és a Fenyves sebesvonatok sem tudják tartani a menetrendet. Több szerelvény az érintett szakaszon várakozik, ami tovább növeli a késéseket. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, de a helyreállítás a kora délelőtti órákig is elhúzódhat. Addig az utasoknak kerülő megoldásokkal kell számolniuk.

A pótlóbuszok szervezése megkezdődött

A vasúttársaság megkezdte a pótlóbuszok szervezését, amelyek a kimaradó szakaszon szállítják majd az utasokat. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a buszos átszállás jelentős menetidő-növekedéssel jár, különösen egy forgalmas hétvégi napon, amikor a Balaton térsége eleve nagyobb utasforgalmat bonyolít le.

A fennakadások időzítése sem kedvező: a vasárnap délelőtti időszakban sokan indulnak kirándulni, vagy térnek vissza a főváros felé, így a hiba több ezer utast érinthet. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és számoljanak a megszokottnál hosszabb utazási idővel.

Egyelőre nem tudni, hogy a déli órákra teljesen helyreáll-e a menetrend, de a jelenlegi helyzet alapján a késések a hiba elhárítása után is elhúzódhatnak, mire a forgalom visszaáll a normál kerékvágásba.

Eközben az időjárás sem kegyes.

Időjárás: 90 kilométeres széllökésekre is számíthatunk, Zágrábot már letarolta a vihar, húsvétig se állítják helyre

Több száz beavatkozásra volt szükség Zágrábban azt követően, hogy a hét második felében orkánerejű széllel érkező vihar csapott le a horvát fővárosra. A városi szolgálatok rendkívüli terhelés alatt dolgoztak, miközben a viharkárok felmérése még zajlik. Az időjárás nálunk sem kegyes.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu