Zavar a Balatonnál: vonatokról pótlóbuszokra kell átszállni

A probléma hátterében a központi forgalomirányító berendezés meghibásodása áll, amely miatt Lepsény és Balatonszentgyörgy között átmenetileg teljesen leállt a vonatközlekedés. Ez a szakasz a balatoni vasúti közlekedés egyik legforgalmasabb része, a fennakadás gyakorlatilag az összes dél-balatoni járatot érinti.

A vonatokról pótlóbuszokra kell átszállni, a hiba kijavítása akár délig is eltarthat/ Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vonatkiesés nem csak regionális

A vonatok kimaradása a távolsági forgalomban is érezhető: a Balaton InterCityk, a Tópart InterCityk, a Déli parti InterRégió járatok, valamint a Székesfehérvár és Siófok között közlekedő személyvonatok és a Fenyves sebesvonatok sem tudják tartani a menetrendet. Több szerelvény az érintett szakaszon várakozik, ami tovább növeli a késéseket. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, de a helyreállítás a kora délelőtti órákig is elhúzódhat. Addig az utasoknak kerülő megoldásokkal kell számolniuk.

A pótlóbuszok szervezése megkezdődött

A vasúttársaság megkezdte a pótlóbuszok szervezését, amelyek a kimaradó szakaszon szállítják majd az utasokat. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a buszos átszállás jelentős menetidő-növekedéssel jár, különösen egy forgalmas hétvégi napon, amikor a Balaton térsége eleve nagyobb utasforgalmat bonyolít le.

A fennakadások időzítése sem kedvező: a vasárnap délelőtti időszakban sokan indulnak kirándulni, vagy térnek vissza a főváros felé, így a hiba több ezer utast érinthet. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és számoljanak a megszokottnál hosszabb utazási idővel.

Egyelőre nem tudni, hogy a déli órákra teljesen helyreáll-e a menetrend, de a jelenlegi helyzet alapján a késések a hiba elhárítása után is elhúzódhatnak, mire a forgalom visszaáll a normál kerékvágásba.

Eközben az időjárás sem kegyes.