Zavar a Balatonnál: vonatokról pótlóbuszokra kell átszállni
A probléma hátterében a központi forgalomirányító berendezés meghibásodása áll, amely miatt Lepsény és Balatonszentgyörgy között átmenetileg teljesen leállt a vonatközlekedés. Ez a szakasz a balatoni vasúti közlekedés egyik legforgalmasabb része, a fennakadás gyakorlatilag az összes dél-balatoni járatot érinti.
A vonatkiesés nem csak regionális
A vonatok kimaradása a távolsági forgalomban is érezhető: a Balaton InterCityk, a Tópart InterCityk, a Déli parti InterRégió járatok, valamint a Székesfehérvár és Siófok között közlekedő személyvonatok és a Fenyves sebesvonatok sem tudják tartani a menetrendet. Több szerelvény az érintett szakaszon várakozik, ami tovább növeli a késéseket. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, de a helyreállítás a kora délelőtti órákig is elhúzódhat. Addig az utasoknak kerülő megoldásokkal kell számolniuk.
A pótlóbuszok szervezése megkezdődött
A vasúttársaság megkezdte a pótlóbuszok szervezését, amelyek a kimaradó szakaszon szállítják majd az utasokat. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a buszos átszállás jelentős menetidő-növekedéssel jár, különösen egy forgalmas hétvégi napon, amikor a Balaton térsége eleve nagyobb utasforgalmat bonyolít le.
A fennakadások időzítése sem kedvező: a vasárnap délelőtti időszakban sokan indulnak kirándulni, vagy térnek vissza a főváros felé, így a hiba több ezer utast érinthet. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és számoljanak a megszokottnál hosszabb utazási idővel.
Egyelőre nem tudni, hogy a déli órákra teljesen helyreáll-e a menetrend, de a jelenlegi helyzet alapján a késések a hiba elhárítása után is elhúzódhatnak, mire a forgalom visszaáll a normál kerékvágásba.
Időjárás: 90 kilométeres széllökésekre is számíthatunk, Zágrábot már letarolta a vihar, húsvétig se állítják helyre
Több száz beavatkozásra volt szükség Zágrábban azt követően, hogy a hét második felében orkánerejű széllel érkező vihar csapott le a horvát fővárosra. A városi szolgálatok rendkívüli terhelés alatt dolgoztak, miközben a viharkárok felmérése még zajlik. Az időjárás nálunk sem kegyes.