Zelenszkij bevallotta a vagyonát, nem csak a fizetéséből él: ennyire gazdag az ukrán elnök és a családja – állampapírban és ingatlanokban is tartja a pénzét

Az ukrán elnök nem csak a fizetéséből él. Zelenszkij friss vagyonnyilatkozatából az is látszik, miből jön a milliós bevétele nagy része.
VG
2026.03.31, 06:34
Frissítve: 2026.03.31, 06:46

 Az ukrán elnök közzétette a 2025-re vonatkozó jövedelmi nyilatkozatát. Az államfő bevételei nem kizárólag a fizetéséből származnak – írta meg az RBC.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijev, Ukrajna orosz-ukrán háború
Zelenszkij bevallotta a vagyonát / Fotó: Sergei Supinsky / AFP

Erről az RBK–Ukrajina számolt be az ukrán elnök vagyonnyilatkozatára hivatkozva. A dokumentum szerint 

Volodimir Zelenszkij és családja összes bevétele 15 millió 805 ezer 828 hrivnya volt, ebből 8 millió 364 ezer 921 hrivnya a belföldi államkötvények (OVDP) visszafizetéséből származott.

A nyilatkozat alapján a család bevételei 2025-ben főként fizetésből, banki kamatokból, valamint ingatlanok bérbeadásából álltak össze.

Összességében az elnök és családja az év során 7 millió 440 ezer 907 hrivnyát keresett.

Az ukrán elnök éves fizetése 336 ezer hrivnya volt, ami havi 28 ezer hrivnyának felel meg.

A család pénzügyi megtakarításai 2025 végére lényegében nem változtak az előző évhez képest. A beszámolási időszakban nem történt jelentős változás az ingatlanok vagy a járművek körében sem, amelyek a család tulajdonában vannak.

A cikk emlékeztet, hogy a 2024-es vagyonnyilatkozat szerint Volodimir Zelenszkij családjának bevétele meghaladta a 15,2 millió hrivnyát.

Ennek legnagyobb részét – 8,5 millió hrivnyát – az államkötvényekből származó jövedelem tette ki. A fennmaradó összeget az elnöki fizetés, banki kamatok és ingatlanbérleti díjak adták.

Az Elnöki Hivatal sajtószolgálata akkor közölte, hogy a 2023-hoz képest tapasztalt bevételnövekedés az ingatlanbérleti díjak újraindulásának volt köszönhető.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Volodimir Zelenszkij közölte: Ukrajna kész bármilyen tűzszünetre.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy 

támogat minden olyan kezdeményezést, amely a háború befejezéséhez vezethet, 

és akár húsvéti ideiglenes tűzszünetre is nyitott. Úgy véli, a valódi cél nem néhány napos fegyvernyugvás, hanem a háború végleges lezárása.

Az ukrán elnök beszélt a háromoldalú – Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti – tárgyalásokról is, amelyek szerinte nem futottak zátonyra, csupán az orosz fél válaszára várnak. Hozzátette: a „zsákutca” nem opció, és Ukrajna nem fog kapitulálni.

Közben az ukrán hadsereg az orosz energetikai infrastruktúra ellen hajt végre csapásokat, válaszul az ukrán létesítményeket érő támadásokra. Zelenszkij jelezte: ha Oroszország felhagy ezekkel az akciókkal, Ukrajna is hasonlóképpen tesz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
