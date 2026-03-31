Zelenszkij bevallotta a vagyonát, nem csak a fizetéséből él: ennyire gazdag az ukrán elnök és a családja – állampapírban és ingatlanokban is tartja a pénzét

Az ukrán elnök közzétette a 2025-re vonatkozó jövedelmi nyilatkozatát. Az államfő bevételei nem kizárólag a fizetéséből származnak – írta meg az RBC.

Zelenszkij bevallotta a vagyonát / Fotó: Sergei Supinsky / AFP

Erről az RBK–Ukrajina számolt be az ukrán elnök vagyonnyilatkozatára hivatkozva. A dokumentum szerint

Volodimir Zelenszkij és családja összes bevétele 15 millió 805 ezer 828 hrivnya volt, ebből 8 millió 364 ezer 921 hrivnya a belföldi államkötvények (OVDP) visszafizetéséből származott.

A nyilatkozat alapján a család bevételei 2025-ben főként fizetésből, banki kamatokból, valamint ingatlanok bérbeadásából álltak össze.

Összességében az elnök és családja az év során 7 millió 440 ezer 907 hrivnyát keresett.

Az ukrán elnök éves fizetése 336 ezer hrivnya volt, ami havi 28 ezer hrivnyának felel meg.

A család pénzügyi megtakarításai 2025 végére lényegében nem változtak az előző évhez képest. A beszámolási időszakban nem történt jelentős változás az ingatlanok vagy a járművek körében sem, amelyek a család tulajdonában vannak.

A cikk emlékeztet, hogy a 2024-es vagyonnyilatkozat szerint Volodimir Zelenszkij családjának bevétele meghaladta a 15,2 millió hrivnyát.

Ennek legnagyobb részét – 8,5 millió hrivnyát – az államkötvényekből származó jövedelem tette ki. A fennmaradó összeget az elnöki fizetés, banki kamatok és ingatlanbérleti díjak adták.

Az Elnöki Hivatal sajtószolgálata akkor közölte, hogy a 2023-hoz képest tapasztalt bevételnövekedés az ingatlanbérleti díjak újraindulásának volt köszönhető.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Volodimir Zelenszkij közölte: Ukrajna kész bármilyen tűzszünetre.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy

támogat minden olyan kezdeményezést, amely a háború befejezéséhez vezethet,

és akár húsvéti ideiglenes tűzszünetre is nyitott. Úgy véli, a valódi cél nem néhány napos fegyvernyugvás, hanem a háború végleges lezárása.

Az ukrán elnök beszélt a háromoldalú – Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti – tárgyalásokról is, amelyek szerinte nem futottak zátonyra, csupán az orosz fél válaszára várnak. Hozzátette: a „zsákutca” nem opció, és Ukrajna nem fog kapitulálni.