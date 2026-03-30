Belemenne a húsvéti tűzszünetbe Zelenszkij

Ukrajna bármilyen formában készen áll a tűzszünetre, legyen az teljes vagy átmeneti, persze bizonyos feltételekkel. Az ukrán álláspontról Volodimir Zelenszkij a Whatsapp üzentküldő alkalmazáson keresztül nyilatkozott.

Az elnök a német fegyvergyártó vezérének csípős megjegyzéseire is reagált, éles szóváltás alakult ki.

Mit tudhattunk meg a WhatsAppon keresztül?

„Támogatunk mindenféle olyan törekvést, amely a háború befejezésére irányul, abban az esetben, ha államunk méltósága és függetlensége nem sérül. Készen állunk egy átmeneti tűzszünetre is a húsvéti ünnepek ideje alatt. Véleményem szerint az életet tisztelő emberek a tűzszünetet és a háború végleges befejezését akarják, és nem csupán néhány napra” − fogalmazott az elnök.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy úgy látja, az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti háromoldalú béketárgyalások nem futottak zátonyra, csupán az orosz fél válaszára várnak:

Nem gondolom, hogy zsákutcában lennénk. A zsákutca után mit kellene mindannyiunknak tennünk: megadni magunkat, ellazulni? Adja meg magát Oroszország, mi nem fogjuk

− szögezte le.

Az ukrán hadsereg az orosz energetikai infrastruktúrát támadja

Az államfő közölte, hogy az ukrán erők a Balti-tengeren lévő orosz olajterminálok elleni csapásokkal válaszolnak az ukrán energetikai infrastruktúrát érő támadásokra. Leszögezte, hogy ha Oroszország felhagy az energetikai létesítmények elleni támadásokkal, akkor Ukrajna is ezt teszi.

Zelenszkij reagált Armin Pappergernek, a Rheinmetall német fegyvergyártó vállalat vezérigazgatójának a kijelentésére is, amelyben a vezető játékszereknek, illetve ukrán háziasszonyok által 3D-nyomtatókkal, a konyhában készített eszközöknek nevezte az ukrán gyártmányú drónokat, melyek mindennemű innovációt nélkülöznek:

Ha Ukrajnában valóban minden háziasszony képes drónokat gyártani, akkor minden ukrán háziasszony lehetne a Rheinmetall vezérigazgatója is

− mondta az elnök, majd gratulált az ukrán védelmi iparban dolgozók kiváló teljesítményéhez.

Ukrajna beszáll az iráni konfliktusba

Zelenszkij beszélt a Szaúd-Arábiával és Katarral kötött tízéves védelmi együttműködési megállapodásokról, és kijelentette, hogy Ukrajnának korábban még soha nem voltak ilyen szerződései ebben a régióban. A nyilatkozatból az is kiderült, hogy kölcsönös segítségnyújtásról van szó, és Ukrajnát a ballisztikus fenyegetésekkel szembeni légvédelmi megoldások érdeklik.