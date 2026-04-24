Azbeszt a kőszegi utakon – hatósági intézkedések és laborvizsgálatok

Erős a gyanú, hogy Kőszegen több, lakott területen áthaladó úton azbesztszennyezett kőzúzalék található – jelentette be videóüzenetben dr. Orbán István, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója.

A Vaol szerint a hatóság sebességkorlátozást rendelt el az érintett szakaszokon, az útfelületeket nedvesen tartják, és soron kívüli laborvizsgálatokat indítottak a szennyezés mértékének meghatározása érdekében. Az érintett területeken élők ingyenes maszkokat kaphatnak, amelyeket a Kőszegi Járási Hivatalban vehetnek át.

Dr. Orbán István elmondta, hogy több településről is érkeztek bejelentések, ezek kivizsgálása folyamatban van. A szennyezés nem kizárólag Kőszeget érinti: az ügy Szombathelyre és Bozsokra is kiterjed.

A hatóság felhívta az építőanyag-kereskedők figyelmét: ne vegyenek át az érintett ausztriai bányákból származó kőzúzalékot, és ha ilyen készletük van, ne hozzák forgalomba.

A fogyasztóvédelmi és közúti ellenőrök folyamatos ellenőrzéseket végeznek. A kormányhivatal az Európai Vegyianyag-ügynökséggel közösen dolgozik a felelősség megállapításán.