Riadót fújt a Fidesz: Brüsszel és Magyar Péter veszélyes útra tereli Magyarországot – a béke és a háború között kell választani vasárnap
A Fidesz pénteken figyelmeztetett: Brüsszel és Magyar Péter politikája háborúba sodorhatja Magyarországot. A kormánypárt szerint a vasárnapi választás tétje nem kisebb, mint a béke megőrzése.
A kampány utolsó szakaszában egyre világosabbá válik: a vasárnapi választás tétje messze túlmutat a szokásos politikai versenyen.
A Fidesz szerint Magyarország sorsa most a béke és a háború között dől el, és a veszély valósabb, mint sokan gondolnák.
A kormánypárt egy friss videóban egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: Brüsszel és Magyar Péter politikája olyan irányba sodorhatja az országot, amely végül fegyveres konfliktushoz vezethet.
A felhívás egyértelmű: „Ha te sem szeretnél háborút, akkor vasárnap menj el, és szavazz a Fideszre! Csak a Fidesz a biztos választás!”
A háttérben egyre több aggasztó fejlemény látható Európában. Kiszivárgott nyugati katonai tervek, csapattelepítési forgatókönyvek és a lakosság számára készített túlélési kézikönyvek mind azt jelzik, hogy a kontinens vezetői is számolnak egy esetleges eszkalációval. Ezek nem puszta feltételezések, hanem olyan konkrét lépések, amelyek azt mutatják: Brüsszel egy súlyosabb helyzetre tervez felkészülni ahelyett, hogy annak elkerülésén dolgozna.
Fidesz: most erős vezetésre van szükség!
A frontvonalakon már most is drámai állapotok uralkodnak, miközben a politikai nyomás folyamatosan nő. Ebben a helyzetben különösen nagy jelentősége van annak, hogy Magyarország milyen irányt választ. A Fidesz álláspontja szerint csak egy erős, szuverenitását védő kormány képes távol tartani az országot a háborútól.
A helyzet súlyosságát erősíti egy kiszivárgott hangfelvétel is, amelyben Magyar Péter egyértelműen utal a közelgő konfliktus lehetőségére. Az idézett mondat – „G…ci nagy háború lesz” – nemcsak a feszültséget mutatja, hanem azt is, hogy a politikai szereplők tisztában vannak a veszély mértékével.
A Fidesz szerint éppen ezért nem mindegy, milyen vezetés irányítja az országot a következő időszakban.
A béke megőrzése, a magyar családok biztonsága és az ország stabilitása olyan értékek, amelyek nem engednek kockázatos kísérletezést.
A választás így egyértelmű döntési helyzetet teremt: a kormánypárt szerint a jelenlegi irány a biztonságot és a kiszámíthatóságot jelenti, míg az ellenzéki politika beláthatatlan következményekkel járhat.
Nem akárki mondta ki: a Fidesz vezet, a Tisza pedig nem tud majd kormányt alakítani
A kampány hajrájában készült friss közvélemény-kutatás szerint továbbra is a Fidesz vezet a Tisza Párt előtt. A felmérés alapján a Fidesz stabil előnyt épített ki, miközben a Tisza a jelenlegi támogatottságával nem tudna kormányt alakítani.