Rendkívüli: Irán visszautasította Amerika tűzszüneti ajánlatát, most következik a pokol – totális bombázásba kezdhet Trump

A perzsa állam nemet mondott az amerikai ultimátumra. Irán feltételeket szabott, amelyet Amerika aligha fogad el. Trump totális bombázást rendelhet el.
VG
2026.04.06, 18:13
Frissítve: 2026.04.06, 18:22

Az Egyesült Államok és Irán hétfőn egy keretmegállapodási tervet mérlegelt az öt hete tartó konfliktusuk lezárására, miközben Teherán jelezte, hogy tartós véget kíván vetni a háborúnak, és visszautasította a nyomást arra, hogy egy ideiglenes tűzszünet keretében gyorsan újranyissák a Hormuzi-szorost.

Amerika-ellenes plakát Teheránban – Irán elutasította az amerikai ultimátumot / Fotó: Madzsid Aszgaripur

Irán válaszát az Egyesült Államok háború lezárására tett javaslatára Pakisztánon keresztül közvetítette, elutasítva a tűzszünetet és hangsúlyozva a háború végleges befejezésének szükségességét – idézi a Reuters az IRNA hírügynökséget.

Irán feltételeket szabott

Az iráni válasz tíz pontból állt, amelyek között szerepelt 

  • a térségbeli konfliktusok megszüntetése, 
  • a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás protokollja, 
  • a szankciók feloldása, 
  • valamint az újjáépítés. 

Trump azzal fenyegetett, hogy „rászabadítja a poklot” Teheránra, ha kedd éjszakáig nem születik megállapodás, amely lehetővé tenné, hogy újrainduljon a forgalom a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú útvonalon.

Elemzők már korábban is úgy vélték, hogy csekély az esélye annak, hogy – akárcsak részleges – megállapodás szülessen; mégis ez volt az utolsó kísérlet és az egyetlen esély arra, hogy megakadályozzák a háború drámai eszkalációját, amely magában foglalná

  • az iráni civil infrastruktúra elleni tömeges csapásokat,
  • valamint az Öböl menti államok energia- és vízi létesítményei elleni válaszcsapásokat.

Ha ez bekövetkezik, az lényegében azt jelentené, hogy elszabadul a pokol. 

Trump vasárnap még optimistán nyilatkozva az Axiosnak elmondta, hogy az USA mélyreható tárgyalásokat folytat Iránnal, és a keddi határidő lejárta előtt tető alá hozható a megállapodás.

Jó esély van rá, de ha nem kötnek üzletet, mindent felrobbantok odalent

– jelentette ki. Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy elpusztítja a lakosság számára létfontosságú infrastruktúrát, ha nem tud megállapodni a rezsimmel.

Jön a válaszcsapás

Az ilyen támadások a perzsa állam szerint háborús bűnnek minősülhetnek, válaszul pedig Izrael és az Öböl menti államok infrastruktúrája elleni támadásokkal fenyegetett.

Mindenesetre két forrás szerint a tömeges amerikai–izraeli bombázó hadjárat műveleti terve az iráni energetikai létesítmények ellen már készen áll, de hangsúlyozták: a határidő meghosszabbítása az utolsó esélyt hivatott megadni a megegyezésre.

