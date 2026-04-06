Rendkívüli: Irán visszautasította Amerika tűzszüneti ajánlatát, most következik a pokol – totális bombázásba kezdhet Trump
Az Egyesült Államok és Irán hétfőn egy keretmegállapodási tervet mérlegelt az öt hete tartó konfliktusuk lezárására, miközben Teherán jelezte, hogy tartós véget kíván vetni a háborúnak, és visszautasította a nyomást arra, hogy egy ideiglenes tűzszünet keretében gyorsan újranyissák a Hormuzi-szorost.
Irán válaszát az Egyesült Államok háború lezárására tett javaslatára Pakisztánon keresztül közvetítette, elutasítva a tűzszünetet és hangsúlyozva a háború végleges befejezésének szükségességét – idézi a Reuters az IRNA hírügynökséget.
Irán feltételeket szabott
Az iráni válasz tíz pontból állt, amelyek között szerepelt
- a térségbeli konfliktusok megszüntetése,
- a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás protokollja,
- a szankciók feloldása,
- valamint az újjáépítés.
Trump azzal fenyegetett, hogy „rászabadítja a poklot” Teheránra, ha kedd éjszakáig nem születik megállapodás, amely lehetővé tenné, hogy újrainduljon a forgalom a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú útvonalon.
Elemzők már korábban is úgy vélték, hogy csekély az esélye annak, hogy – akárcsak részleges – megállapodás szülessen; mégis ez volt az utolsó kísérlet és az egyetlen esély arra, hogy megakadályozzák a háború drámai eszkalációját, amely magában foglalná
- az iráni civil infrastruktúra elleni tömeges csapásokat,
- valamint az Öböl menti államok energia- és vízi létesítményei elleni válaszcsapásokat.
Ha ez bekövetkezik, az lényegében azt jelentené, hogy elszabadul a pokol.
Trump vasárnap még optimistán nyilatkozva az Axiosnak elmondta, hogy az USA mélyreható tárgyalásokat folytat Iránnal, és a keddi határidő lejárta előtt tető alá hozható a megállapodás.
Jó esély van rá, de ha nem kötnek üzletet, mindent felrobbantok odalent
– jelentette ki. Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy elpusztítja a lakosság számára létfontosságú infrastruktúrát, ha nem tud megállapodni a rezsimmel.
Jön a válaszcsapás
Az ilyen támadások a perzsa állam szerint háborús bűnnek minősülhetnek, válaszul pedig Izrael és az Öböl menti államok infrastruktúrája elleni támadásokkal fenyegetett.
Mindenesetre két forrás szerint a tömeges amerikai–izraeli bombázó hadjárat műveleti terve az iráni energetikai létesítmények ellen már készen áll, de hangsúlyozták: a határidő meghosszabbítása az utolsó esélyt hivatott megadni a megegyezésre.