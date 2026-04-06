Rendkívüli: Irán visszautasította Amerika tűzszüneti ajánlatát, most következik a pokol – totális bombázásba kezdhet Trump

Az Egyesült Államok és Irán hétfőn egy keretmegállapodási tervet mérlegelt az öt hete tartó konfliktusuk lezárására, miközben Teherán jelezte, hogy tartós véget kíván vetni a háborúnak, és visszautasította a nyomást arra, hogy egy ideiglenes tűzszünet keretében gyorsan újranyissák a Hormuzi-szorost.

Amerika-ellenes plakát Teheránban – Irán elutasította az amerikai ultimátumot / Fotó: Madzsid Aszgaripur

Irán válaszát az Egyesült Államok háború lezárására tett javaslatára Pakisztánon keresztül közvetítette, elutasítva a tűzszünetet és hangsúlyozva a háború végleges befejezésének szükségességét – idézi a Reuters az IRNA hírügynökséget.

Irán feltételeket szabott

Az iráni válasz tíz pontból állt, amelyek között szerepelt

a térségbeli konfliktusok megszüntetése,

a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás protokollja,

a szankciók feloldása,

valamint az újjáépítés.

Trump azzal fenyegetett, hogy „rászabadítja a poklot” Teheránra, ha kedd éjszakáig nem születik megállapodás, amely lehetővé tenné, hogy újrainduljon a forgalom a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú útvonalon.

Elemzők már korábban is úgy vélték, hogy csekély az esélye annak, hogy – akárcsak részleges – megállapodás szülessen; mégis ez volt az utolsó kísérlet és az egyetlen esély arra, hogy megakadályozzák a háború drámai eszkalációját, amely magában foglalná

az iráni civil infrastruktúra elleni tömeges csapásokat,

valamint az Öböl menti államok energia- és vízi létesítményei elleni válaszcsapásokat.

Ha ez bekövetkezik, az lényegében azt jelentené, hogy elszabadul a pokol.

Trump vasárnap még optimistán nyilatkozva az Axiosnak elmondta, hogy az USA mélyreható tárgyalásokat folytat Iránnal, és a keddi határidő lejárta előtt tető alá hozható a megállapodás.

Jó esély van rá, de ha nem kötnek üzletet, mindent felrobbantok odalent

– jelentette ki. Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy elpusztítja a lakosság számára létfontosságú infrastruktúrát, ha nem tud megállapodni a rezsimmel.

Jön a válaszcsapás

Az ilyen támadások a perzsa állam szerint háborús bűnnek minősülhetnek, válaszul pedig Izrael és az Öböl menti államok infrastruktúrája elleni támadásokkal fenyegetett.