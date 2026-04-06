Likvidálták az iráni hírszerzési főnököt, súlyos csapás érte a teheráni MI-központot - "egyesével fogjuk levadászni őket"

Izrael védelmi minisztere, Jiszrael Kac, a tel-avivi katonai főhadiszállás földalatti irányítótermében tartott helyzetértékelésen jelentette ki, hogy Madzsid Khadamit, a Forradalmi Gárda hírszerzési vezetőjét likvidálták egy izraeli légicsapásban.

Jiszrael Kac Izrael védelmi minisztere: "egyesével fogjuk levadászni őket"

Korábban az iráni állami média is közölte Madzsid Khadami halálhírét, anélkül hogy megjelölte volna a halál okát. A hadsereg szerint Khadamit néhány hónapja nevezték ki posztjára, miután elődje az Irán elleni júniusi háborúban életét vesztette.

- mondta a védelmi miniszter, és azt is közölte, hogy az IDF acélipari infrastruktúrát és petrolkémiai ipari létesítményeket támadott Iránban az Izrael elleni rakétákra válaszul.

Izrael további csapásokkal fenyeget

Kac szerint Khadami "a háborús bűnök egyik felelőse és a szervezet három legmagasabb rangú vezetőjének egyike volt". "A Forradalmi Gárda civilekre lő, mi pedig felszámoljuk a terroristák vezetőit. Irán vezetői üldöztetés érzése közepette élnek. Egyesével fogjuk levadászni őket. Figyelmeztettem, hogy ha továbbra is izraeli civilekre lőnek, akkor csapást mérünk és megsemmisítjük az iráni nemzeti infrastruktúrát. Továbbra is zúzni fogjuk az iráni nemzeti infrastruktúrát, és elérjük a terrorrezsim felőrlését és összeomlását, valamint képességeinek felszámolását" - tette hozzá.

Annyi az iráni mesterséges intelligenciának, súlyos csapás érte

Az IDF is megerősítette a likvidálást, és azt mondta, hogy Khadami "a Forradalmi Gárda egyik legfontosabb parancsnoka volt, aki évek során jelentős katonai és biztonsági tapasztalatot halmozott fel. Feladata keretében hírszerzést gyűjtött a rezsim felső vezetése számára. Kulcsszereplő volt a hadjáratban, és az általa gyűjtött hírszerzést terrorcselekmények előmozdítására és végrehajtására használták fel."

Iránban arról számoltak be, hogy éjszaka megsérült a teheráni Sarif University of Technology adatközpontja és mesterséges intelligencia infrastruktúrája Izrael és az Egyesült Államok támadásai nyomán. Tavaly novemberben az iráni tudományos miniszterhelyettes bejelentette, hogy az ország mesterséges intelligenciával foglalkozó összes tevékenysége a megtámadott létesítményhez kapcsolódik.