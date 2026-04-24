Eldőlt, hogy ki vezeti a jövőben az oktatást Magyarországon – nem a korábbi név lett a befutó

Újabb névvel bővült a leendő Tisza-kormány névsora. Lannert Judit lesz az új oktatási miniszter.
2026.04.24., 14:44
Újabb minisztert jelentett be Magyar Péter: Lannert Judit közgazdász, szociálpolitikus lesz az oktatási miniszter. 

Lannert Judit oktatás iskola
Újabb névvel bővült a leendő Tisza-kormány névsora. Lannert Judit lesz az új oktatási miniszter / Fotó: Audi Schule (illusztráció)

A Telex korábban arról írt, hogy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet a következő oktatási miniszter. A portál beszélt Rubovszkyval, aki azt mondta, az új kormány még nem állt fel, ezért nem kommentálja az értesülést. A hírt Magyar Péter úhgy kommentálta, hogy a miniszter neve még nem publikus.

Lannert Judit 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettes.

A Tisza Párt-elnök posztja szerint elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. 

A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője.
2008-ban a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója. Több kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi színtéren, több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját.

Egy éve jelent meg könyve Kreatív tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt.

A leendő miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a közlekedési és beruházási tárcát Vitézy Dávid vezetheti, míg a szociális és családügyi minisztérium élére Kátai-Németh Vilmost kérik fel.

Az alakuló kormány kilenc minisztériumát nevezte meg Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján. 

A minisztériumok pontos elnevezését a jelöltek bemutatásakor ismertetik – közölte. Hozzátette: várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Arról is beszélt, hogy a nemzetiségi ügyek a művelődési tárcához fognak tartozni. 

Magyar Péter bejelentette, hogy

  • Kármán András lesz a pénzügyminiszter,
  • Kapitány István  gazdasági és energetikai miniszter lesz,
  • Orbán Anita külügyminiszter,
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter lesz,
  • Ruszin-Szendi Romulusz lesz a honvédelmi miniszter,
  • Gajdos László lesz az élő környezetért felelős miniszter.
miniszter

Eldőlt, hogy ki vezeti a jövőben az oktatást Magyarországon – nem a korábbi név lett a befutó

Újabb névvel bővült a leendő Tisza-kormány névsora. Lannert Judit lesz az új oktatási miniszter.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu