Eldőlt, hogy ki vezeti a jövőben az oktatást Magyarországon – nem a korábbi név lett a befutó
Újabb minisztert jelentett be Magyar Péter: Lannert Judit közgazdász, szociálpolitikus lesz az oktatási miniszter.
A Telex korábban arról írt, hogy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet a következő oktatási miniszter. A portál beszélt Rubovszkyval, aki azt mondta, az új kormány még nem állt fel, ezért nem kommentálja az értesülést. A hírt Magyar Péter úhgy kommentálta, hogy a miniszter neve még nem publikus.
Lannert Judit 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettes.
A Tisza Párt-elnök posztja szerint elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak.
A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője.
2008-ban a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója. Több kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi színtéren, több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját.
Egy éve jelent meg könyve Kreatív tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt.
A leendő miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a közlekedési és beruházási tárcát Vitézy Dávid vezetheti, míg a szociális és családügyi minisztérium élére Kátai-Németh Vilmost kérik fel.
Az alakuló kormány kilenc minisztériumát nevezte meg Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján.
A minisztériumok pontos elnevezését a jelöltek bemutatásakor ismertetik – közölte. Hozzátette: várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Arról is beszélt, hogy a nemzetiségi ügyek a művelődési tárcához fognak tartozni.
Magyar Péter bejelentette, hogy
- Kármán András lesz a pénzügyminiszter,
- Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter lesz,
- Orbán Anita külügyminiszter,
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter lesz,
- Ruszin-Szendi Romulusz lesz a honvédelmi miniszter,
- Gajdos László lesz az élő környezetért felelős miniszter.