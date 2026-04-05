„Most tettem le a telefont Aleksandar Vucic szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor azonnal lépett a Török Áramlat elleni merényletkísérlet után: rendkívüli ülést tart húsvétvasárnap a védelmi tanács / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Mint beszámoltunk róla, szombat reggel robbanószerkezetet talált a szerb rendőrség a Magyarország számára kulcsfontosságú gázvezeték, a Török Áramlat közvetlen közelében. A szerb államfő tájékoztatása szerint folyamatban van a nyomozás, amelynek részleteiről tájékoztatni fogják Orbán Viktort.

A magyar miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből az is kiderült, hogy vasárnap délutánra összehívta a rendkívüli védelmi tanácsot.

Az elmúlt hetekben többször ülésezett már a védelmi tanács, előbb a Barátság kőolajvezeték elzárása, később az iráni háború miatt. Az egy hónapja tartó közel-keleti konfliktus egyre nagyobb kihívás Európára nézve, egyre több a jele ugyanis, hogy súlyos energiaválság elé néz a kontinens.

A kormány még 2022-ben hozta létre a testületet. „Az elhúzódó ukrajnai háború és a nyomában járó európai gazdasági válság, valamint a fokozódó migrációs nyomás miatt a következő években különös figyelmet kell fordítani Magyarország biztonságának és szuverenitásának megvédésére” – szerepelt az indoklásban. A kormányon belül működő védelmi tanácsnak ebben kiemelkedő szerepet szántak, hiszen ez a testület foglalkozik többek között a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a közbiztonsággal, a határrendészettel, a honvédelemmel, a menekültüggyel, a katasztrófavédelemmel, a terrorelhárítással, valamint a védelmi fejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztésekkel és jelentésekkel.

A védelmi tanács elnöke a miniszterelnök, titkára a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A védelmi tanács tagja

a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,

a belügyminiszter,

a honvédelmi miniszter,

a külgazdasági és külügyminiszter,

valamint a miniszterelnök által kijelölt tagként a nemzetbiztonsági főtanácsadó.

A védelmi tanács ülésén állandó meghívottként részt vesz a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.