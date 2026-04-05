Orbán Viktor azonnal lépett a Török Áramlat elleni merényletkísérlet után: rendkívüli ülést tart húsvétvasárnap a védelmi tanács
„Most tettem le a telefont Aleksandar Vucic szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
Mint beszámoltunk róla, szombat reggel robbanószerkezetet talált a szerb rendőrség a Magyarország számára kulcsfontosságú gázvezeték, a Török Áramlat közvetlen közelében. A szerb államfő tájékoztatása szerint folyamatban van a nyomozás, amelynek részleteiről tájékoztatni fogják Orbán Viktort.
A magyar miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből az is kiderült, hogy vasárnap délutánra összehívta a rendkívüli védelmi tanácsot.
Az elmúlt hetekben többször ülésezett már a védelmi tanács, előbb a Barátság kőolajvezeték elzárása, később az iráni háború miatt. Az egy hónapja tartó közel-keleti konfliktus egyre nagyobb kihívás Európára nézve, egyre több a jele ugyanis, hogy súlyos energiaválság elé néz a kontinens.
A kormány még 2022-ben hozta létre a testületet. „Az elhúzódó ukrajnai háború és a nyomában járó európai gazdasági válság, valamint a fokozódó migrációs nyomás miatt a következő években különös figyelmet kell fordítani Magyarország biztonságának és szuverenitásának megvédésére” – szerepelt az indoklásban. A kormányon belül működő védelmi tanácsnak ebben kiemelkedő szerepet szántak, hiszen ez a testület foglalkozik többek között a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a közbiztonsággal, a határrendészettel, a honvédelemmel, a menekültüggyel, a katasztrófavédelemmel, a terrorelhárítással, valamint a védelmi fejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztésekkel és jelentésekkel.
A védelmi tanács elnöke a miniszterelnök, titkára a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A védelmi tanács tagja
- a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,
- a belügyminiszter,
- a honvédelmi miniszter,
- a külgazdasági és külügyminiszter,
- valamint a miniszterelnök által kijelölt tagként a nemzetbiztonsági főtanácsadó.
A védelmi tanács ülésén állandó meghívottként részt vesz a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.
Folyamatosan támadják az ukránok a Török Áramlatot
A nyomozás folyamatban van, nem ez az első eset, hogy megpróbálják felrobbantani a Török Áramlatot. A Magyarország számára kulcsfontosságú gázvezetéken több ízben próbálták az ukránok ellehetetleníteni az orosz földgáz szállítását. Ukrajna ugyanis az orosz–ukrán háború kitörése óta ellenzi az orosz energiahordozók Európába szállítását, emiatt zárták le a Testvériség gázvezetéket 2022 decemberében, amelynek alternatívája lett a Török Áramlat. Nem volt ilyen szerencsés az Északi Áramlat. A Németországot és Oroszországot összekötő gázvezeték megsemmisülése kapcsán már egyértelmű bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy az ukránok robbantották fel 2022 szeptemberében.