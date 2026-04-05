Deviza
EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,22 +0,07% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,95 +0,07% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05% EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,22 +0,07% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,95 +0,07% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Orbán Viktor
Védelmi Tanács
Török Áramlat
Szerbia

Orbán Viktor azonnal lépett a Török Áramlat elleni merényletkísérlet után: rendkívüli ülést tart húsvétvasárnap a védelmi tanács

A magyar miniszterelnök is reagált arra a hírre, hogy Szerbiában, a Török Áramlat gázvezetéktől néhány száz méterre robbanóanyagot talált a szerb rendőrség. Orbán Viktor vasárnap délutánra összehívta a védelmi tanácsot.
Járdi Roland
2026.04.05, 10:44
Frissítve: 2026.04.05, 10:58

„Most tettem le a telefont Aleksandar Vucic szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Mint beszámoltunk róla, szombat reggel robbanószerkezetet talált a szerb rendőrség a Magyarország számára kulcsfontosságú gázvezeték, a Török Áramlat közvetlen közelében. A szerb államfő tájékoztatása szerint folyamatban van a nyomozás, amelynek részleteiről tájékoztatni fogják Orbán Viktort.

A magyar miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből az is kiderült, hogy vasárnap délutánra összehívta a rendkívüli védelmi tanácsot.

Az elmúlt hetekben többször ülésezett már a védelmi tanács, előbb a Barátság kőolajvezeték elzárása, később az iráni háború miatt. Az egy hónapja tartó közel-keleti konfliktus egyre nagyobb kihívás Európára nézve, egyre több a jele ugyanis, hogy súlyos energiaválság elé néz a kontinens.

A kormány még 2022-ben hozta létre a testületet. „Az elhúzódó ukrajnai háború és a nyomában járó európai gazdasági válság, valamint a fokozódó migrációs nyomás miatt a következő években különös figyelmet kell fordítani Magyarország biztonságának és szuverenitásának megvédésére” – szerepelt az indoklásban. A kormányon belül működő védelmi tanácsnak ebben kiemelkedő szerepet szántak, hiszen ez a testület foglalkozik többek között a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a közbiztonsággal, a határrendészettel, a honvédelemmel, a menekültüggyel, a katasztrófavédelemmel, a terrorelhárítással, valamint a védelmi fejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztésekkel és jelentésekkel.

A védelmi tanács elnöke a miniszterelnök, titkára a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A védelmi tanács tagja 

  • a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,
  • a belügyminiszter, 
  • a honvédelmi miniszter,
  • a külgazdasági és külügyminiszter, 
  • valamint a miniszterelnök által kijelölt tagként a nemzetbiztonsági főtanácsadó. 

A védelmi tanács ülésén állandó meghívottként részt vesz a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.

Folyamatosan támadják az ukránok a Török Áramlatot

A nyomozás folyamatban van, nem ez az első eset, hogy megpróbálják felrobbantani a Török Áramlatot. A Magyarország számára kulcsfontosságú gázvezetéken több ízben próbálták az ukránok ellehetetleníteni az orosz földgáz szállítását. Ukrajna ugyanis az orosz–ukrán háború kitörése óta ellenzi az orosz energiahordozók Európába szállítását, emiatt zárták le a Testvériség gázvezetéket 2022 decemberében, amelynek alternatívája lett a Török Áramlat. Nem volt ilyen szerencsés az Északi Áramlat. A Németországot és Oroszországot összekötő gázvezeték megsemmisülése kapcsán már egyértelmű bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy az ukránok robbantották fel 2022 szeptemberében.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
