Ukrajna belesodródhat a közel-keleti háborúba, életveszélyes játékot játszik fontossága igazolása érdekében

Egyre közelebb sodródik Ukrajna az iráni háborúhoz. Zelenszkij elnök kétségbeesetten házal a kétségkívül nehezen, vérrel-vassal megszerzett ukrajnai drónháború tapasztalataival a Közel Keleten, védelmi megállapodások sorát írja alá az Öböl iráni dróntámadásokkal sújtott, korábban virágzó turisztikai-üzleti célpontnak és többé-kevésbé készségesen befektető pénzeszsákoknak tekintett arab szénhidrogén-emirátusokkal.

Zelenszkij Szíriában - az ukrán elnök életveszélyes játékot játszik, ha Ukrajna belesodródik az iráni háborúba / Fotó: AFP

Kijev közeledése az Arab-öbölben és környékén történő eseményekhez egyáltalán nem használ a kivéreztetett és egyre bizonytalanabb anyagi támogatókkal operáló Ukrajnának. Mint ahogy a Zelenszkij vezetésnek egyáltalán nincs hasznára az újabb közel-keleti háború, amelybe Irán a korábbi időszakhoz képest jóval felkészültebben vágott bele.

Washingtonban elszámolhatták magukat

Amerika, a vezető polgári napilapok hangadói csendben a realitások felé fordulnának, de tartanak a tulajdonosoktól, féltik állásukat, családjukat, megélhetési forrásaikat. Ezzel együtt a fordulat érzékelhető, még az egyik legkeményebben konzervatív újság, a The Wall street Journal is változtatott az ukrán eseményekhez való hozzáállásán.

Míg Teherán a korábbi háborúkhoz mérten felkészültebb, a szemben álló felek, az Egyesült Államok és Izrael kevésbé látszanak megfelelő mértékben készek lenni az újab közel-keleti háborúra.

Washington katonai tervezői elmérhették magukat.

Amerika legalább két harci gépet, egy F-15E Strike Eagle vadászbombázót és egy Fairchild A-10-es „Varacskosdisznó” csatarepülőgépet vesztett Iránnal szemben.

A Varacskosdisznó elvesztése nem lepte meg a szakmai közönséget. Gyengécske repülési képességekkel és egy óriási, hét csövű, 30mm-es Gatling-gépágyúval felszerelt, közeltámogató funkciókkal felruházott csatarepülőről van szó, amely leszegényített uránból készített lövedékekkel támadja az ellenfél harckocsijait. Így viszonylag könnyű prédája lehet egy korszerűbb légvédelmi rendszernek, vagy egy korszerűbb páncélvadász drónnak - amilyenekkel Irán rendelkezik.

Inkább egy F-15-ös, mint a Lopakodó

A Turnbullaviation katonai repülésügyi szakportál felmérése szerint az olvasók – egy részük tapasztalt pilóta – a portál kérdésére, hogy melyik géppel repülnének inkább, az F-15E Strike Eagle-el (amilyet Irán légvédelme lelőtt), vagy az F-35-ös „Lopakodóval”, az F-15-öst választották.

Ez a gép légi harcra, a légi fölény kivívására lett létrehozva és mintegy

50 százalékkal gyorsabb, mint az ugyan kisebb, de a levegőben nehézkesebben mozgó, fegyverzetileg is gyengébb,

de lopakodó képességekkel rendelkező F-35-ös.

Az sem mellékes a repülésbiztonság szempontjából, hogy az F-15-ösnek két hajtóműve van, az F-35-ösnek csak egy.

Ráadásul az F-15-ös sokkal nagyobb mennyiségű, súlyú fegyverzet hordozására alkalmas, mint az F-35-ös, aminek odafönt egy légi harc (dogfight) körülményei között komoly jelentősége lehet.

A pilóta vagy a fegyverzetkezelő másodtiszt nagyobb választékból válogathat, amikor az F-15E kormánya mögött ül.

Vissza a kőkorszakba? Lehet, de drága lesz a kőkorszaki olaj

Kirill Dmitrijev befolyásos oroszországi politikus, a Közvetlen Beruházások Oroszországi Alapja vezetője, Vlagyimir Putyin beruházási, gazdálkodási főtanácsadója szerint

két héten belül az olajár a világpiacon elérheti a hordónkénti 150 dollárt.

Ez jó hír lesz az olajtermelőknek, exportőröknek, Moszkvának, mert megy fel az olajár, rossz lesz viszont a fogyasztóknak; az autósoknak, a fuvarozóknak, a légitársaságoknak.

A közel-keleti háború elhúzódása irányába mutat az is, hogy Irán gúnyolódással válaszolt Donald Trump amerikai elnöknek, aki 2026. április elsejei, az amerikai néphez intézett üzenetében azzal fenyegette meg őket, hogy visszabombázza Iránt a kőkorszakba. A fenyegetés nem új keletű, már a koreai, vietnámi háború kezdeti szakaszában, a múlt század ötvenes-hatvanas éveiben elhangzott.

Az amerikai elnökök kötelességüknek érezték elismételni a „visszabombázzuk őket a kőkorszakba” formulát.

Ezzel érzékeltették a véleményük szerint az amerikai fegyvereken is alapuló felsőbbrendűségi mivoltukat.