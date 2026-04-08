Korunk egyik jellemzője: az ukrán típusú konfliktusok megjelenése, szaporodása. Mint az ellenzékinek elkönyvelt és moszkvai háttérszálakat sejtető strana.news (strana, ctrana.today) sok háttércímmel rendelkező, kijevi kiadású portál sejteti, az Egyesült Államok is kezd belecsúszni saját „Ukrajnáiba”. Ezzel párhuzamosan Kijevben közölték: az ukrán sorozás rendszerét átalakítják, túl sok atrocitás történt a katonai rendőrök ellen.

Persze ez egyáltalán nem új keletű jelenség. Az USA „hátsó udvarában”, a karibi térségben emberemlékezet óta léteznek – léteztek „Ukrajnák”, azaz amikor egy nukleáris szuperhatalom – saját vélt vagy valós biztonsági érdekeitől vezettetve – megtámadott egy nálánál jóval gyengébb, atomfegyverekkel nem rendelkező, de térségbeli államot. Grenada erre a legjobb példa, de említhetnénk Guatemalát, Nicaraguát – vagy az emblematikus kubai krízist, amikor tényleg csak milliméterek választották el a világot egy atomkatasztrófától.

Ukrán sorozás: reform készül, katonai rendőröket támadnak a felháborodott lakosok

Uklonyisztiv – katonaszökevények. Ukránul így hívják azt a kétmillió katonakorú (18–60) férfit, akik igyekeztek meglépni az elkapott listázottakat nagydarab ukrán katonai rendőrök által kíméletlenül a mikrobuszba belökő TCK-sokkal (a rekrutákat toborzó, majd a katonai hatóságoknak átadó szervezet tagjai) együttműködve.

Ezzel párhuzamosan, mint az ukrán törvényhozás meghatározó erejéhez, a Zelenszkij elnököt jelölő, „a népet szolgáló” parlamenti frakciót vezető David Arahamija grúz származású parlamenti képviselő hírül adta, több száz támadást hajtottak végre a TCK-k ellen Ukrajnában. Három TCK-s munkatárs életét vesztette a szökevényekkel, családtagjaikkal vívott összecsapásokban.

A legtöbbször

Harkivban (68 támadás) és

Kijevben (53 támadás).

Arahamija biztosította a katonaszökevényeket, hogy a küszöbönálló „reform” keretében megszigorítják az ellenük való fellépést.

Zelenszkij alternatív finanszírozási forrásokat keres

Ukrajna, Zelenszkij elnök rákényszerült, hogy felkészüljön a nyugati finanszírozási források (EU, USA, Japán, Dél-Korea) elapadására. Végigjárta szinte a teljes Öböl-emirátusállam csapatot, és megpróbálta eladni a drónháborúban megszerzett tapasztalatot a drónok gyártásától a drónhadviselés gyakorlati fogásaiig. Hogy milyen sikerrel, az kétséges. Az Atlanti Tanács szerint ugyan ez mesterfogás volt a háborús diplomáciában, ugyanakkor a donorok, akik tudást és pénzt, hadianyagot és felszerelést bocsátanak keleti szomszédunk rendelkezésére, egyre gyanakvóbbakká válnak a katonai helyzet romlásakor mind megbízhatatlanabbá váló különleges szolgálatok jelentéseivel kapcsolatban.