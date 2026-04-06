Feltűnő csend van Ukrajnában a Mindics-gate néven elhíresült, Zelenszkij elnök közvetlen környezetét – talán még az elnököt is – érintő ügyben, ami jól mutatja, hogy az ukrán korrupció milyen mélyen áthatja a társadalmat. A hivatalos ügyiratokban Midász néven futó ügyben szinte nincs mozgás. Nem tudni sokat az útlevele segítségével Izraelbe menekült Mindicsről sem. Él-e még, és ha igen, mit csinál? Kiadatási kérelme körül is vészjósló csend honol.

Mindent elkövetnek, hogy elsikálják az ukrán korrupció legnagyobb botrányát – Brüsszel közben tovább finanszírozza Kijevet

A felszín alatt viszont forrnak az indulatok. Még a korábban egyértelműen Zelenszkij-párti médiumok is kezdenek kritikusan fogalmazni. Erre jó példa a Dzerkalo Tizsen ukrán, orosz, angol nyelven kiadott napilap, amelynek kritikus tollú belpolitikai szerkesztője, Inna Vedernyikova lázító hangú, a vezetésen dolgokat számonkérő, kitűnő stílusú-tartalmú cikke komoly figyelmeztetés lehet Ukrajna vezetésének kritikátlan dicsérői, az országot a „demokrácia példájának” hazudói számára.

„Kivizsgálás alatt”

Hasonlóan zűrzavarosak a Mindics ellen kiadott kijevi kiadatási kérelem részletei is. Amint komolyra fordultak a dolgok, Zelenszkij keményen lepattintotta magáról Mindicset.

Egy elnöknek nincsenek barátai

– fogalmazta meg Mindics számára az elbocsátó szép üzenetet.

Alekszand Abakumov, a NABU, az ukrán korrupcióellenes hivatalban a Mindics elleni korrupciós eljárás főnyomozója azt állítja, hogy a Midász fedőnevű ügy kivizsgálása is áll – ebben vizsgálnák Mindics bűnösségét az energiaügyi korrupcióban. Mint a Kyiv Independent megjegyzi, Izraelből a kiadatási eljárások rendkívül bonyolultak, nehézkesek, és kevés az esély a gyanúsított személy – ha izraeli állampolgár – kiadatására.

A legfelsőbb szintekig ér az ukrán korrupció

Tavaly nyáron már volt egy kísérlet a Mindics-gate elsikálására. Még korábban kiderült, hogy

Zelenszkij elnök apósa, az exminiszter és az ukrán energia-csúcsvállalat a Naftohaz elnök-vezérigazgatója, Alekszej Csernisov is belekeveredett a korrupciós ügyekbe.

„Felsőbb jelzésre” mondták akkor a Bankovaján, az ukrán kulcsminisztériumok, a sziloviki szervezetek központi utcájában, és lényegében betiltották a két korrupcióval harcoló ukrán kormányszervezetet, a SAP-ot és a nálánál fontosabb szerepű NABU-t. Aztán a nyugati pártfogók körében a betiltás nyomán keletkezett nagy negatív hullámtól megrémülve, visszacsinálták az egészet. Ma, tudomásunk szerint, mindkét szervezet működik.