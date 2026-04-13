Azonnali fordulat, a németek kimondták: Magyarország megindíthatja Ukrajna támogatását – "Nagyon gyorsan"

Berlin és Vilnius is abban bízik, hogy a magyar választási eredmény után felgyorsulhatnak az eddig blokkolt uniós döntések, különösen az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön elfogadása. Magyar Péter hétfőn utalt ár, hogy feloldhatja a magyar vétóját a 90 milliárd eurónak.

Az európai politikai térképen azonnali reakciókat váltott ki a magyarországi választás eredménye. Berlin és Vilnius egyaránt úgy látja, hogy új helyzet állt elő, amely megnyithatja az utat az eddig elakadt, kulcsfontosságú uniós döntések előtt.

Zöld utat kaphat az uniós hadikölcsön?

A német kormány szóvivője hétfőn kijelentette : Berlin abban reménykedik, hogy a magyar választás után „nagyon gyorsan” felszabadulhat az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel. A nyilatkozat szerint a német kormány kifejezetten várja a magyar kormány gyors megalakulását, mivel ez kulcsfontosságú lehet a döntések felgyorsításában.

A hitelcsomag végrehajtását eddig Magyarország blokkolta, elsősorban a Barátság kőolajvezeték miatt. A mostani politikai fordulat azonban Berlin szerint új esélyt teremt arra, hogy az ügy végre előrelépjen.

Nem csak Németország figyel azonban Budapestre. Gitanas Nauseda litván elnök még élesebben fogalmazott, amikor arról beszélt:

az ellenzék győzelme nagy lehetőség az áttörésre azokban az ügyekben, amelyeket eddig a magyar miniszterelnök blokkolt.

A litván államfő szerint az elmúlt időszak „frusztráló” volt, mert egyetlen politikus képes volt feltartani az Európai Unió döntéshozatalát, még olyan kérdésekben is, amelyek az unió jövője és nemzetközi megítélése szempontjából alapvetőek. Nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy nem csupán technikai részletekről volt szó, hanem stratégiai jelentőségű ügyekről.

Nauseda külön kiemelte, hogy a magyar választási eredmény „nagyszerű lehetőséget” jelent az előrelépésre. Szerinte ez nemcsak az EU működését teheti gördülékenyebbé, hanem Magyarország és az egész közösség erősödését is szolgálhatja.

A litván elnök egyértelművé tette: most „jó hírekre” vár, különösen az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel és az ország európai integrációja kapcsán.