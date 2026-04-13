Deviza
EUR/HUF363,11 -1,49% USD/HUF308,74 -2,19% GBP/HUF417,01 -1,38% CHF/HUF393,86 -1,1% PLN/HUF85,55 -1,15% RON/HUF71,35 -1,46% CZK/HUF14,91 -1,42% EUR/HUF363,11 -1,49% USD/HUF308,74 -2,19% GBP/HUF417,01 -1,38% CHF/HUF393,86 -1,1% PLN/HUF85,55 -1,15% RON/HUF71,35 -1,46% CZK/HUF14,91 -1,42%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 459,59 +4,95% MTELEKOM2 384 +1,97% MOL4 380 +7,99% OTP44 750 +8,38% RICHTER13 000 +1,56% OPUS300 -30,23% ANY7 260 -0,55% AUTOWALLIS150,5 -2,9% WABERERS4 450 -5,52% BUMIX8 863,74 -0,75% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 813,92 +1,89% BUX139 459,59 +4,95% MTELEKOM2 384 +1,97% MOL4 380 +7,99% OTP44 750 +8,38% RICHTER13 000 +1,56% OPUS300 -30,23% ANY7 260 -0,55% AUTOWALLIS150,5 -2,9% WABERERS4 450 -5,52% BUMIX8 863,74 -0,75% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 813,92 +1,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
uniós hadikölcsön
Németország
Litvánia
Ukrajna
Magyar Péter
Európai Unió

Azonnali fordulat, a németek kimondták: Magyarország megindíthatja Ukrajna támogatását – "Nagyon gyorsan"

A magyar politikai fordulat nemcsak belföldön, hanem egész Európában hullámokat vetett. Berlin és Litvánia is áttörést remél az eddig elakadt uniós ügyekben.
VG
2026.04.13, 21:24
Frissítve: 2026.04.13, 22:14

Berlin és Vilnius is abban bízik, hogy a magyar választási eredmény után felgyorsulhatnak az eddig blokkolt uniós döntések, különösen az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön elfogadása. Magyar Péter hétfőn utalt ár, hogy feloldhatja a magyar vétóját a 90 milliárd eurónak.

Hungary,And,Ukraine,Government,Flag,International,Relations,Ukr,Hun,Symbol uniós
Több nyugati tagállam szerint is zöld utat kaphat az uniós hadikölcsön Ukrajnának a magyar választások eredményének köszönhetően / Fotó: Buy this Image Now

Az európai politikai térképen azonnali reakciókat váltott ki a magyarországi választás eredménye. Berlin és Vilnius egyaránt úgy látja, hogy új helyzet állt elő, amely megnyithatja az utat az eddig elakadt, kulcsfontosságú uniós döntések előtt.

Zöld utat kaphat az uniós hadikölcsön?

A német kormány szóvivője hétfőn kijelentette : Berlin abban reménykedik, hogy a magyar választás után „nagyon gyorsan” felszabadulhat az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel. A nyilatkozat szerint a német kormány kifejezetten várja a magyar kormány gyors megalakulását, mivel ez kulcsfontosságú lehet a döntések felgyorsításában.

A hitelcsomag végrehajtását eddig Magyarország blokkolta, elsősorban a Barátság kőolajvezeték miatt. A mostani politikai fordulat azonban Berlin szerint új esélyt teremt arra, hogy az ügy végre előrelépjen.

Nem csak Németország figyel azonban Budapestre. Gitanas Nauseda litván elnök még élesebben fogalmazott, amikor arról beszélt: 

az ellenzék győzelme nagy lehetőség az áttörésre azokban az ügyekben, amelyeket eddig a magyar miniszterelnök blokkolt.

A litván államfő szerint az elmúlt időszak „frusztráló” volt, mert egyetlen politikus képes volt feltartani az Európai Unió döntéshozatalát, még olyan kérdésekben is, amelyek az unió jövője és nemzetközi megítélése szempontjából alapvetőek. Nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy nem csupán technikai részletekről volt szó, hanem stratégiai jelentőségű ügyekről.

Nauseda külön kiemelte, hogy a magyar választási eredmény „nagyszerű lehetőséget” jelent az előrelépésre. Szerinte ez nemcsak az EU működését teheti gördülékenyebbé, hanem Magyarország és az egész közösség erősödését is szolgálhatja.

A litván elnök egyértelművé tette: most „jó hírekre” vár, különösen az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel és az ország európai integrációja kapcsán.

Zelenszkij figyel: Magyar Péter máris ígéretet tett az ukrán 90 milliárd eurós hitelről – ez lesz Magyarország új álláspontja

A Tisza Párt elnöke szerint Magyarország jelenlegi helyzetében nem engedheti meg magának újabb hitelek felvételét Ukrajna miatt. Magyar Péter közben azt is világossá tette, hogy a migrációban sem lesz engedmény.

 

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
234 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu