Választás 2026: élő legendától kapott szívszorító levelet Orbán Viktor – „Ötödször próbáltad meg a lehetetlent. Ezúttal nem sikerült”

Václav Klaus, a Cseh Köztársaság volt miniszterelnöke és elnöke nyílt levelet intézett Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz a magyarországi választási vereséget követően – derül ki a Látószög Blog által közzétett írásból.

Václav Klaus nyílt levelet írt Orbán Viktornak / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A levélben Klaus kifejezi sajnálatát a választási eredmény miatt, és úgy fogalmaz: „Európa, és mindannyiunk helyzete sokkal rosszabb lesz a választási vereséged után.” Indoklása szerint Orbán Viktor az egyik utolsó olyan európai politikus, aki rendkívüli elszántsággal és meggyőződéssel küzd a szabadságért és a demokráciáért, és jelenleg nincs hozzá hasonló személyiség a kontinensen.

A volt cseh államfő azt írta, hogy Brüsszel és az Európai Unió elitje ellen szinte lehetetlen választást nyerni egy kis vagy közepes méretű európai országban. „Ötödször próbáltad meg a lehetetlent. Ezúttal nem sikerült” – fogalmazott a cseh politikus.

Klaus ugyanakkor pozitívumként értékeli, hogy Orbán a vereség ellenére ellenzékben is folytatni kívánja politikai tevékenységét. Saját 1997-es kormányzati eltávolítására utalva idézi fel: első reakciója akkor az volt, hogy „folytatjuk a munkánkat”. Hangsúlyozza, hogy Orbán eszméi és politikai álláspontja jelentős hatást gyakorolt Magyarországra és Európa egy részére, és ez a hatás ellenzékben sem fog megszűnni.

A Fidesz vereséget szenvedett

Mint ismert, a 2026. április 12-én megrendezett országgyűlési választáson a Tisza Párt győzelmet aratott. A szavazatok több mint 53 százalékával, valamint az egyéni választókerületek döntő többségében elért eredményével a párt kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben (előzetes adatok szerint körülbelül 138 mandátum).

A Fidesz–KDNP jócskán visszaesett, várhatóan 54-55 mandátumot szerezhetett, míg a Mi Hazánk Mozgalom átlépte a parlamenti küszöböt. A részvétel rekordmagas volt: a választásra jogosultak közel 79 százaléka járult az urnákhoz. Orbán a választás éjszakáján elismerte a vereségét, és gratulált ellenfelének.

A leköszönő kormányfő hangsúlyozta, hogy a Fidesz az ellenzékből is Magyarországot és a nemzetet fogja szolgálni. A választás eredményével kapcsolatban elmondta, hogy nem fogják cserben hagyni azt a két és fél millió szavazót, aki a Fideszre adta le a voksát.