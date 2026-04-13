Václav Klaus

Választás 2026: élő legendától kapott szívszorító levelet Orbán Viktor – „Ötödször próbáltad meg a lehetetlent. Ezúttal nem sikerült”

Václav Klaus, a Cseh Köztársaság volt elnöke és miniszterelnöke nyílt levélben fejezte ki sajnálatát Orbán Viktor magyar miniszterelnök választási veresége miatt. A korábbi cseh vezető szerint a politikai fordulat negatívan befolyásolja majd Európa jövőjét, mert hiányzik a kontinensen egy hasonlóan következetes hang.
2026.04.13, 18:45
Frissítve: 2026.04.13, 18:57

Václav Klaus, a Cseh Köztársaság volt miniszterelnöke és elnöke nyílt levelet intézett Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz a magyarországi választási vereséget követően – derül ki a Látószög Blog által közzétett írásból.

Orbán Viktor, levél Václav Klaus optimista abban, hogy Orbán eszméi és álláspontja továbbra is hatást gyakorol majd Magyarországra és Európa egy részére.
Václav Klaus nyílt levelet írt Orbán Viktornak / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A levélben Klaus kifejezi sajnálatát a választási eredmény miatt, és úgy fogalmaz: „Európa, és mindannyiunk helyzete sokkal rosszabb lesz a választási vereséged után.” Indoklása szerint Orbán Viktor az egyik utolsó olyan európai politikus, aki rendkívüli elszántsággal és meggyőződéssel küzd a szabadságért és a demokráciáért, és jelenleg nincs hozzá hasonló személyiség a kontinensen.

A volt cseh államfő azt írta, hogy Brüsszel és az Európai Unió elitje ellen szinte lehetetlen választást nyerni egy kis vagy közepes méretű európai országban. „Ötödször próbáltad meg a lehetetlent. Ezúttal nem sikerült” – fogalmazott a cseh politikus.

Klaus ugyanakkor pozitívumként értékeli, hogy Orbán a vereség ellenére ellenzékben is folytatni kívánja politikai tevékenységét. Saját 1997-es kormányzati eltávolítására utalva idézi fel: első reakciója akkor az volt, hogy „folytatjuk a munkánkat”. Hangsúlyozza, hogy Orbán eszméi és politikai álláspontja jelentős hatást gyakorolt Magyarországra és Európa egy részére, és ez a hatás ellenzékben sem fog megszűnni.

A Fidesz vereséget szenvedett

Mint ismert, a 2026. április 12-én megrendezett országgyűlési választáson a Tisza Párt győzelmet aratott. A szavazatok több mint 53 százalékával, valamint az egyéni választókerületek döntő többségében elért eredményével a párt kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben (előzetes adatok szerint körülbelül 138 mandátum).

A Fidesz–KDNP jócskán visszaesett, várhatóan 54-55 mandátumot szerezhetett, míg a Mi Hazánk Mozgalom átlépte a parlamenti küszöböt. A részvétel rekordmagas volt: a választásra jogosultak közel 79 százaléka járult az urnákhoz. Orbán a választás éjszakáján elismerte a vereségét, és gratulált ellenfelének. 

A leköszönő kormányfő hangsúlyozta, hogy a Fidesz az ellenzékből is Magyarországot és a nemzetet fogja szolgálni. A választás eredményével kapcsolatban elmondta, hogy nem fogják cserben hagyni azt a két és fél millió szavazót, aki a Fideszre adta le a voksát.

Magyar Péter közölte a terveit: ezek lesznek az első intézkedései
Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a parlamenti alakuló ülés mielőbbi összehívását sürgette a választást követően a Tisza. Magyar Péter azt kéri, hogy az államfő ne várjon a törvényi határidőig, hanem akár már május elején tegye lehetővé a kormányalakítás megkezdését, miközben az új vezetés az uniós források megszerzését és a gazdasági stabilizációt tartja kulcsfontosságúnak, a jegybankkal való együttműködés fenntartása mellett.

