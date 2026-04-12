Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Választás 2026: 5,8 millióan járultak az urnákhoz, a választásra jogosultak közel 78 százaléka már szavazott – a legfrissebb számok

Megjött a vasárnapi országgyűlési választás részvételi adatairól szóló újabb frissítés. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 18 óra 30 percig a választásra jogosultak 77,80 százaléka vett részt a voksoláson – nagyjából 5,8 millió honpolgár.
Németh Tamás
2026.04.12., 18:59

Megjelent a Nemzeti Választási Iroda honlapján az országgyűlési választás friss, 18 óra 30 perckor publikált részvételi adata. Ahogy várható volt, ez is kiugró rekordot jelent, de nem tekinthető totális áttörésnek. A választásra jogosultak 77, 80 százaléka voksolt, ez 5 856 515 választó. Emlékezetes, 2022-ben azonos időszakban ez 70, 21 százalék volt, ami 5 448 020 főt jelent. 

Fotó: MTI / Balogh Zoltán

Összességében a délelőtti és a kora délutáni dinamika némileg alábbhagyott estére. 

Hogy mi várható most? Jön egy összesítés, majd – várhatóan este 8 órától – már az első részeredményeket közölhetik. Jó tudni azonban, hogy május elejéig is elhúzódhat az országgyűlési választás végleges eredményének megállapítása, ha minden jogorvoslati lehetőséget kihasználnak a jelöltek és a jelölőszervezetek.

Komoly felfutást tapasztaltunk

Az már a reggel 7 órás, a 9 órás, a 11 órás, a 13 órás, a 15 órás és a 17 órás, utolsó előtti adatközlésből is jól látszott, hogy óriási a részvétel a mai voksoláson, körökkel veri a 2022-es választás számait, ami a részvételt illeti. Erről itt írtunk bővebben>>>

A legnagyobb kérdés továbbra is, hogy kinek kedvezhet a rekordrészvétel.

Ebben támpontot adhat, hogy a McLaughlin & Associates kutatócég vezetője szerint a Fidesz 44 százalékon, a Tisza Párt pedig 40 százalékon áll a biztos választók körében, a magas választási részvétel a Fidesznek kedvez, és azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, magasabb a Fidesz tartaléka.

Választás 2026: kinek kedvez a rekord részvételi adat?

John McLaughlin Donald Trump amerikai elnök mellett dolgozó kutató, aki még a 9 órai választási részvételi adatok napvilágra kerülése után azt nyilatkozta, hogy az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint – amelyet ezer magyarországi, politikailag aktív választó körében végeztek – a biztos szavazók körében

  1. a Fidesz 44 százalékkal vezet
  2. a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll.

A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik kevésbé biztosak a részvételben a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben.

Vasárnap tartották az országgyűlési választást Magyarországon, ez a rendszerváltás utáni tizedik voksolás. A választóhelyiségek reggel 6-tól 19 óráig vannak nyitva, de mindenki szavazhat, aki este hét órakor még sorban áll. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldala szerint a szavazatok számlálása a legtöbb szavazókörben 19 óra után azonnal megkezdődik, az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül kezdődik. Napközben a hivatal csak a részvételről adott ki hivatalos információt, ami összehasonlítási alapot ad arra, hogy mennyiben tér el a választói aktivitás a korábbi parlamenti választásokhoz képest.

Részeredmények már 20 órától  

Miután lezárult a választás, este 8 órától már elkezdik közölni az első részeredményeket, a szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltek szavazólapjait számolják össze, ezt az országos pártlistás szavazatok követik, majd a nemzetiségi listákra leadott szavazatok.. Az előzetes eredményeket a www.valasztas.hu oldalon teszik közzé 10 percenkénti frissítéssel.  

A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője a szavazatok összeszámlálásának eredményét haladéktalanul továbbítja a helyi választási irodához, amely rögzíti azokat az informatikai rendszerben. Így tehát először az egyéni választókerületi választások eredményei kerülnek fel az NVI internetes tájékoztató oldalára, a www.valasztas.hu-ra.

Orbán Viktor: Győzni jöttem! 

„Azért jöttem, hogy győzzek” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában. Orbán Viktor reggel fél kilenckor érkezett a szavazókörbe, majd a voksolás után válaszolt a sajtó kérdéseire. Mint hangsúlyozta, örül a magas részvételi aránynak, szavai szerint ez korábban mindig kedvezett nekik. „Minél többen vagyunk, annál jobb” – fogalmazott.


 

 

 

Nemzeti Választási Iroda

Kijöttek a friss részvételi adatok, egyelőre 80 százalék alatt maradt a részvételi arány, de így is több mint 5,8 millió ember húzta be az ikszet. Rekord van, de nem földcsuszamlásszerű.
holdbázis

Két nagyhatalom is bevenné a Holdat, az dönt majd, hogy ki ér oda előbb – óriási baj lehet, ha túl közel építkeznek egymáshoz

A Hold déli sarkvidéke a 21. század egyik legértékesebb geopolitikai és gazdasági célpontjává vált.
Választás 2026

Orbán Viktor: Köszönöm szépen, jól vagyok, győzni jöttem!

Leadta vasárnap reggel szavazatát az országgyűlési választásokon Orbán Viktor, a miniszterelnök a voksolást követően sajtótájékoztatót tartott.
