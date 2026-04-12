Választás 2026: 5,8 millióan járultak az urnákhoz, a választásra jogosultak közel 78 százaléka már szavazott – a legfrissebb számok

Megjelent a Nemzeti Választási Iroda honlapján az országgyűlési választás friss, 18 óra 30 perckor publikált részvételi adata. Ahogy várható volt, ez is kiugró rekordot jelent, de nem tekinthető totális áttörésnek. A választásra jogosultak 77, 80 százaléka voksolt, ez 5 856 515 választó. Emlékezetes, 2022-ben azonos időszakban ez 70, 21 százalék volt, ami 5 448 020 főt jelent.

Összességében a délelőtti és a kora délutáni dinamika némileg alábbhagyott estére.

Hogy mi várható most? Jön egy összesítés, majd – várhatóan este 8 órától – már az első részeredményeket közölhetik. Jó tudni azonban, hogy május elejéig is elhúzódhat az országgyűlési választás végleges eredményének megállapítása, ha minden jogorvoslati lehetőséget kihasználnak a jelöltek és a jelölőszervezetek.

Komoly felfutást tapasztaltunk

Az már a reggel 7 órás, a 9 órás, a 11 órás, a 13 órás, a 15 órás és a 17 órás, utolsó előtti adatközlésből is jól látszott, hogy óriási a részvétel a mai voksoláson, körökkel veri a 2022-es választás számait, ami a részvételt illeti.

A legnagyobb kérdés továbbra is, hogy kinek kedvezhet a rekordrészvétel.

Ebben támpontot adhat, hogy a McLaughlin & Associates kutatócég vezetője szerint a Fidesz 44 százalékon, a Tisza Párt pedig 40 százalékon áll a biztos választók körében, a magas választási részvétel a Fidesznek kedvez, és azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, magasabb a Fidesz tartaléka.

Választás 2026: kinek kedvez a rekord részvételi adat?

John McLaughlin Donald Trump amerikai elnök mellett dolgozó kutató, aki még a 9 órai választási részvételi adatok napvilágra kerülése után azt nyilatkozta, hogy az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint – amelyet ezer magyarországi, politikailag aktív választó körében végeztek – a biztos szavazók körében

a Fidesz 44 százalékkal vezet a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll.

A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik kevésbé biztosak a részvételben a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben.