Választás 2026: 5,8 millióan járultak az urnákhoz, a választásra jogosultak közel 78 százaléka már szavazott – a legfrissebb számok
Megjelent a Nemzeti Választási Iroda honlapján az országgyűlési választás friss, 18 óra 30 perckor publikált részvételi adata. Ahogy várható volt, ez is kiugró rekordot jelent, de nem tekinthető totális áttörésnek. A választásra jogosultak 77, 80 százaléka voksolt, ez 5 856 515 választó. Emlékezetes, 2022-ben azonos időszakban ez 70, 21 százalék volt, ami 5 448 020 főt jelent.
Összességében a délelőtti és a kora délutáni dinamika némileg alábbhagyott estére.
Hogy mi várható most? Jön egy összesítés, majd – várhatóan este 8 órától – már az első részeredményeket közölhetik. Jó tudni azonban, hogy május elejéig is elhúzódhat az országgyűlési választás végleges eredményének megállapítása, ha minden jogorvoslati lehetőséget kihasználnak a jelöltek és a jelölőszervezetek.
Komoly felfutást tapasztaltunk
Az már a reggel 7 órás, a 9 órás, a 11 órás, a 13 órás, a 15 órás és a 17 órás, utolsó előtti adatközlésből is jól látszott, hogy óriási a részvétel a mai voksoláson, körökkel veri a 2022-es választás számait, ami a részvételt illeti. Erről itt írtunk bővebben>>>
A legnagyobb kérdés továbbra is, hogy kinek kedvezhet a rekordrészvétel.
Ebben támpontot adhat, hogy a McLaughlin & Associates kutatócég vezetője szerint a Fidesz 44 százalékon, a Tisza Párt pedig 40 százalékon áll a biztos választók körében, a magas választási részvétel a Fidesznek kedvez, és azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, magasabb a Fidesz tartaléka.
Választás 2026: kinek kedvez a rekord részvételi adat?
John McLaughlin Donald Trump amerikai elnök mellett dolgozó kutató, aki még a 9 órai választási részvételi adatok napvilágra kerülése után azt nyilatkozta, hogy az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint – amelyet ezer magyarországi, politikailag aktív választó körében végeztek – a biztos szavazók körében
- a Fidesz 44 százalékkal vezet
- a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll.
A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik kevésbé biztosak a részvételben a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben.
Vasárnap tartották az országgyűlési választást Magyarországon, ez a rendszerváltás utáni tizedik voksolás. A választóhelyiségek reggel 6-tól 19 óráig vannak nyitva, de mindenki szavazhat, aki este hét órakor még sorban áll. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldala szerint a szavazatok számlálása a legtöbb szavazókörben 19 óra után azonnal megkezdődik, az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül kezdődik. Napközben a hivatal csak a részvételről adott ki hivatalos információt, ami összehasonlítási alapot ad arra, hogy mennyiben tér el a választói aktivitás a korábbi parlamenti választásokhoz képest.
Részeredmények már 20 órától
Miután lezárult a választás, este 8 órától már elkezdik közölni az első részeredményeket, a szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltek szavazólapjait számolják össze, ezt az országos pártlistás szavazatok követik, majd a nemzetiségi listákra leadott szavazatok.. Az előzetes eredményeket a www.valasztas.hu oldalon teszik közzé 10 percenkénti frissítéssel.
A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője a szavazatok összeszámlálásának eredményét haladéktalanul továbbítja a helyi választási irodához, amely rögzíti azokat az informatikai rendszerben. Így tehát először az egyéni választókerületi választások eredményei kerülnek fel az NVI internetes tájékoztató oldalára, a www.valasztas.hu-ra.
Orbán Viktor: Győzni jöttem!
„Azért jöttem, hogy győzzek” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában. Orbán Viktor reggel fél kilenckor érkezett a szavazókörbe, majd a voksolás után válaszolt a sajtó kérdéseire. Mint hangsúlyozta, örül a magas részvételi aránynak, szavai szerint ez korábban mindig kedvezett nekik. „Minél többen vagyunk, annál jobb” – fogalmazott.