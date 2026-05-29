Furcsán viselkedik a bitcoin, hol a csavar a történetben? - ez a három forgatókönyv vázolható fel a jövőről

A globális tőzsdék az utóbbi napokban szabályosan megünnepelték Washington és Teherán lehetséges közeledését, ám a bitcoin makacsul beragadt a 75 000 és 78 000 dollár közötti sávban.

Mit hozna a bitcoin piacán egy békemegállapodás / Fotó: Anadolu via AFP

Összevissza ingadozik a geopolitikai helyzet

Miért nem mozdul az első számú kriptodeviza árfolyama, miközben a főbb részvényindexek már emelkednek, és milyen értékeltség reális még ezen a nyáron, ha Trump és az ajatollahok aláírják a megállapodást?

Persze amiről jelenleg Washington és Teherán tárgyal, az nem egy hagyományos értelemben vett békemegállapodás. Mindössze egy 60 napos tűzszünetről van szó, a Hormuzi-szoros újranyitásáról és a szankciók későbbi feloldásáról, ha Irán ellenőrizhető módon végrehajtja a nukleáris területen vállalt kötelezettségeit.

Szombaton Trump már „nagyrészt megtárgyaltnak” nevezte a megállapodást, egy nappal később pedig az Egyesült Államok külügyminisztériuma jelentős előrelépésről beszélt. Az iráni fél azonban egyidejűleg halogató taktikával vádolta Washingtont, május 25-én pedig az Egyesült Államok ismét légi csapásokat indított az iráni infrastruktúra ellen, amit 28-án is megismételt.

A Polymarket, vagyis a blokkláncalapú, decentralizált előrejelző rendszer szerint a végleges amerikai–iráni békemegállapodás valószínűsége május 31-ig mindössze 17 százalék, június 30-ig 49 százalék, július 31-ig pedig 67 százalék. Csak év végére emelkedik a béke valószínűsége 79 százalékra.

Aki azonban a „közvetlenül az aláírás előtti” narratívát kritika nélkül elfogadja, az jelentősen túlbecsüli a diplomáciai helyzetet. Az iráni uránkészlet és a befagyasztott eszközök sorsa, valamint az, hogy a szankciók feloldására Irán nukleáris területen vállalt kötelezettségei teljesítése előtt vagy után kerüljön-e sor, továbbra is vitatott kérdések maradtak. Ráadásul az iráni állami televízió nyilvánosan elutasította Trump Hormuz-kérdésben elfoglalt álláspontját.

Furcsán viselkedik a bitcoin, hol a csavar a történetben?

Rátérve a bitcoinra, az a legfontosabb kérdés, hogy miért változtak meg a reakciói a geopolitikai kihívásokra.