Választás: indul a visszaszámlálás, egy hét múlva eldől az ország sorsa – erre kell nagyon figyelni jövő vasárnap

Április 12-én vasárnap döntenek a választópolgárok az Országgyűlés összetételéről. A szavazóhelyiségek a választás napján reggel 6 órától este 19 óráig tartanak nyitva.
VG
2026.04.05, 10:22
Frissítve: 2026.04.05, 10:32

Egy hét múlva, 2026. április 12-én, vasárnap döntenek a választópolgárok az Országgyűlés összetételéről. A szavazóhelyiségek a választás napján reggel 6 órától este 19 óráig tartanak nyitva – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda (NVI) közleménye.

Április 12-én lesz az országgyűlési választás Magyarországon / Fotó: Molnár Edvárd

A választópolgárok Magyarország 10 047 szavazókörének valamelyikében adhatják le szavazatukat. 

Szavazni kizárólag 

  • érvényes személyazonosító igazolvánnyal, 
  • útlevéllel 
  • vagy vezetői engedéllyel lehet, 

lakcímkártyára nem lesz szükségük a választópolgároknak. A szavazóhelyiségben az a választópolgár jogosult szavazni, aki szerepel a szavazóköri névjegyzékben, személyazonosságát igazolta és a névjegyzéket aláírta. A választópolgárok egyéni választókerületi jelöltre és országos pártlistára vagy nemzetiségi listára adhatják le szavazatukat. A szavazólapok mellé a szavazatszámláló bizottságok tagjai a választópolgár kérésére fognak borítékot adni. 

A szavazás lezárultát követően, 19 óra után kezdődik meg a leadott szavazatok megszámlálása. A Nemzeti Választási Iroda az előzetes eredményeket – a szavazólapok feldolgozottságának függvényében – már az esti órákban megkezdi közzétenni: a 2026. április 12-i országgyűlési választás részvételi adatai és eredményei a www.valasztas.hu oldalon követhetők nyomon. Az NVI az előzetes eredményeket folyamatosan, tervezetten 10 percenkénti frissítéssel publikálja a honlapon.

Rengeteg levélszavazat érkezik külföldről, a választási eredményt is meghatározhatja

Az NVI szombaton arról számolt be, hogy a választópolgárok már 126 ezer levélszavazatot leadtak, csaknem kétszer annyit, mint négy évvel ezelőtt. Az előző, 2022-es országgyűlési választás előtt egy héttel közel 65 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok. Akkor összesen 318 ezer levélszavazat érkezett be, ebből egyébként 251 ezret a Fidesz–KDNP szövetségére adtak le.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-ig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt ezúttal több mint 497 ezren tették meg, négy éve ez 456 ezer volt.

A levélszavazatok alakulása meghatározó lehet a választási végeredmény szempontjából. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
