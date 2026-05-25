Van egy kis probléma a vármegyék megszüntetésével, ezzel számolt a Tisza-kormány? Nem fog simán menni a megyék visszaállítása, meglesz az ára

A vármegye elnevezés néhány év után ismét kikerülhet a hivatalos használatból, és visszatérhet a korábbi „megye” megnevezés. A változás első ránézésre szimbolikus ügynek tűnik, a gyakorlatban azonban komoly adminisztratív és pénzügyi következményei lehetnek: a néhány éve végrehajtott átnevezés is táblacserékkel, jogszabály-módosításokkal, hivatali átvezetéssel és informatikai fejlesztésekkel járt.

Vármegyék vagy megyék

A „vármegye” elnevezést 2023. január 1-jétől vezették vissza hivatalosan Magyarországon. A döntést akkor történelmi és államszervezeti hagyományokkal indokolták, az átállás azonban nem merült ki a szóhasználat megváltoztatásában. A megye helyett a vármegye kifejezést kellett átvezetni jogszabályokban, intézménynevekben, hivatali dokumentumokban, bélyegzőkön, táblákon és informatikai rendszerekben is. A Pénzcentrum akkori összefoglalója szerint

csaknem kétszáz törvényt kellett átszövegezni a módosítás miatt.

A költségek pontos összege azóta sem vált teljesen egyértelművé. Az Átlátszó 2023-ban arról írt, hogy csak a vármegye-táblák cseréje 36 millió forintba került a Magyar Közút Zrt.-nél, egy tábla ára pedig közel 62 ezer forint volt.

Ez azonban csak az egyik, jól mérhető tétel: a teljes átállás ennél jóval szélesebb körű feladatot jelentett az államigazgatásban és az önkormányzati rendszerben.

Ugyanaz a folyamat, mint amikor lecserélték a megye szót

A mostani visszanevezés hasonló folyamatot indíthatna el, csak ellenkező irányban a Blikk újságírója szerint. Újra át kellene vezetni a „megye” kifejezést a hivatalos iratokban, intézményi elnevezésekben, honlapokon, rendszerekben, táblákon és nyomtatványokon. A Blikk összefoglalója szerint a korábbi változás költsége több százmillió forintra, akár milliárdos nagyságrendre is rúghatott, és

a visszaállítás is hasonló kiadással járhat.

Gazdasági szempontból a legfontosabb kérdés nem pusztán az, hogy megye vagy vármegye szerepel-e a hivatalos szóhasználatban. Sokkal inkább az, hogy egy jelképes közigazgatási változtatás mekkora közvetlen és közvetett költséget okoz az államnak, az önkormányzatoknak és az érintett intézményeknek. A táblák és pecsétek cseréje csak a látható rész:

a háttérben jogi,

informatikai,

nyilvántartási

és kommunikációs átállásra is szükség lehet.

A magyar államiság egyik alappillére lehet

A vármegye elnevezés támogatói korábban a történelmi folytonosságot és az ezeréves magyar államiság hagyományát hangsúlyozták. Az ellenzők ezzel szemben már a bevezetéskor is azt kifogásolták, hogy az átnevezés jelentős adminisztratív terhet és kiadást okoz, miközben a közigazgatás működését érdemben

nem teszi hatékonyabbá.

A visszaállítás mellett szóló érv most az lehet, hogy a „megye” a köznyelvben továbbra is erősen jelen van, egyszerűbb, megszokottabb és kevésbé politikailag terhelt megnevezés. A költségvetési oldal viszont ezúttal is nehezen megkerülhető: ha a változást teljes körűen hajtják végre, akkor ismét jelentős állami és önkormányzati kiadásokkal kell számolni.