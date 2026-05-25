Deviza
EUR/HUF357,53 -0,11% USD/HUF307,31 -0,03% GBP/HUF414,08 -0,08% CHF/HUF392,93 0% PLN/HUF84,4 -0,05% RON/HUF68,13 -0,13% CZK/HUF14,73 -0,05% EUR/HUF357,53 -0,11% USD/HUF307,31 -0,03% GBP/HUF414,08 -0,08% CHF/HUF392,93 0% PLN/HUF84,4 -0,05% RON/HUF68,13 -0,13% CZK/HUF14,73 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46% BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyarország
megyehatár
felosztás

Van egy kis probléma a vármegyék megszüntetésével, ezzel számolt a Tisza-kormány? Nem fog simán menni a megyék visszaállítása, meglesz az ára

A vármegye elnevezés néhány év után ismét eltűnhet a hivatalos használatból, és visszatérhet a korábbi „megye” megnevezés. A lépés elsőre szimbolikus változtatásnak tűnik, de a korábbi átnevezés is táblacserékkel, jogszabályi átvezetéssel, hivatali dokumentumok módosításával és informatikai feladatokkal járt.
Csókási Annamária
2026.05.25, 07:58

A vármegye elnevezés néhány év után ismét kikerülhet a hivatalos használatból, és visszatérhet a korábbi „megye” megnevezés. A változás első ránézésre szimbolikus ügynek tűnik, a gyakorlatban azonban komoly adminisztratív és pénzügyi következményei lehetnek: a néhány éve végrehajtott átnevezés is táblacserékkel, jogszabály-módosításokkal, hivatali átvezetéssel és informatikai fejlesztésekkel járt.

magyar péter megye
A megye és vármegye elnevezés csatát vív a közbeszédben mióta Magyar Péter a miniszterelnök / Fotó: Hegedüs Róbert

Vármegyék vagy megyék

A „vármegye” elnevezést 2023. január 1-jétől vezették vissza hivatalosan Magyarországon. A döntést akkor történelmi és államszervezeti hagyományokkal indokolták, az átállás azonban nem merült ki a szóhasználat megváltoztatásában. A megye helyett a vármegye kifejezést kellett átvezetni jogszabályokban, intézménynevekben, hivatali dokumentumokban, bélyegzőkön, táblákon és informatikai rendszerekben is. A Pénzcentrum akkori összefoglalója szerint 

csaknem kétszáz törvényt kellett átszövegezni a módosítás miatt.

A költségek pontos összege azóta sem vált teljesen egyértelművé. Az Átlátszó 2023-ban arról írt, hogy csak a vármegye-táblák cseréje 36 millió forintba került a Magyar Közút Zrt.-nél, egy tábla ára pedig közel 62 ezer forint volt. 

Ez azonban csak az egyik, jól mérhető tétel: a teljes átállás ennél jóval szélesebb körű feladatot jelentett az államigazgatásban és az önkormányzati rendszerben.

Ugyanaz a folyamat, mint amikor lecserélték a megye szót

A mostani visszanevezés hasonló folyamatot indíthatna el, csak ellenkező irányban a Blikk újságírója szerint. Újra át kellene vezetni a „megye” kifejezést a hivatalos iratokban, intézményi elnevezésekben, honlapokon, rendszerekben, táblákon és nyomtatványokon. A Blikk összefoglalója szerint a korábbi változás költsége több százmillió forintra, akár milliárdos nagyságrendre is rúghatott, és 

a visszaállítás is hasonló kiadással járhat.

Gazdasági szempontból a legfontosabb kérdés nem pusztán az, hogy megye vagy vármegye szerepel-e a hivatalos szóhasználatban. Sokkal inkább az, hogy egy jelképes közigazgatási változtatás mekkora közvetlen és közvetett költséget okoz az államnak, az önkormányzatoknak és az érintett intézményeknek. A táblák és pecsétek cseréje csak a látható rész:

  • a háttérben jogi, 
  • informatikai, 
  • nyilvántartási 
  • és kommunikációs átállásra is szükség lehet.

A magyar államiság egyik alappillére lehet

A vármegye elnevezés támogatói korábban a történelmi folytonosságot és az ezeréves magyar államiság hagyományát hangsúlyozták. Az ellenzők ezzel szemben már a bevezetéskor is azt kifogásolták, hogy az átnevezés jelentős adminisztratív terhet és kiadást okoz, miközben a közigazgatás működését érdemben 

nem teszi hatékonyabbá.

A visszaállítás mellett szóló érv most az lehet, hogy a „megye” a köznyelvben továbbra is erősen jelen van, egyszerűbb, megszokottabb és kevésbé politikailag terhelt megnevezés. A költségvetési oldal viszont ezúttal is nehezen megkerülhető: ha a változást teljes körűen hajtják végre, akkor ismét jelentős állami és önkormányzati kiadásokkal kell számolni.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu