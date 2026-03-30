Ezt eddig nem tudtuk: a német kancellár nemet mondott Orbán Viktornak, pedig háromszor kérte – "Ha maga innen elmegy, abból nagyon nagy baj lesz"

Orbán Viktor ritkán hallott részleteket osztott meg Angela Merkelről egy exkluzív interjúban Hont Andrással. A miniszterelnök szerint személyesen is próbálta rávenni a német kancellárt, hogy maradjon hivatalban, mert tartott a következményektől.

Ritka betekintést adott Orbán Viktor az Angela Merkelhez fűződő kapcsolatába / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Szokatlanul személyes hangvételű interjút adott Orbán Viktor Hont Andrásnak, amelyben nemcsak aktuális politikai kérdésekről, hanem kulisszatitkokról is beszélt. A beszélgetés egyik legérdekesebb része az volt, amikor a miniszterelnök Angela Merkel távozásáról és annak következményeiről mondta el a véleményét.

Orbán Viktor elárulta: háromszor is külön találkozót kért a még hivatalban lévő német kancellártól, egyetlen céllal: hogy maradásra bírja.

Mint mondta, háromszor vetette fel neki, hogy ne hagyja ott a posztját, mert komoly következmények jöhetnek.

A miniszterelnök szerint ezt annak ellenére tette meg, hogy kapcsolatuk egyáltalán nem volt konfliktusmentes. Kifejezetten éles, sokszor vérre menő vitákat folytattak, amelyekből – saját szavai szerint – néha alig tudott kimenekülni. Úgy fogalmazott: Merkel „a mellkasán állt”, és keményen képviselte az álláspontját.

Orbán Viktor: ezzel kezdődött a lejtmenet Európában

Ennek ellenére a kormányfő nemcsak ellenfélként, hanem meghatározó vezetőként is tekintett rá. Elmondása szerint személyesen figyelmeztette a kancellárt: ha távozik, Európa nehezen kezelhető helyzetbe kerülhet.

Olyan zűrzavar és káosz lesz, amit nem fogunk tudni kezelni maga nélkül

– idézte fel a neki mondott szavait.

Orbán Viktor azonban végül – saját bevallása szerint – meghajolt Merkel érvei előtt. Vagyis hiába próbálta meggyőzni, elfogadta, hogy a német politikus távozik a hatalomból.

Az interjúból az is kiderül, hogy Orbán Viktor ma is úgy látja: Merkel korszakának lezárása után Európa vezetése bizonytalanabbá vált. A kontinens előtt álló kihívások – az energiaválság, a háborús helyzet, valamint a gazdasági feszültségek – kezelésében szerinte hiányzik az a stabilitás, amely korábban megvolt.