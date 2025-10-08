Nagyot változik a határellenőrzések rendszere az Európai Unióban – mutatjuk, mire kell figyelni vasárnaptól

Vasárnaptól jelentős változások lépnek életbe az Európai Unióba történő belépés és kilépés tekintetében. Mivel Magyarország 2004 óta az EU tagja, így minket ez a változás egyelőre nem érint, azonban minden nem uniós állampolgár, így a brit látogatók számára is fontos módosítás, hogy a régóta halogatott új biometrikus belépés-ellenőrzési rendszer október 12-én működésbe lép.

Fokozatosan kerül bevezetése az EUrópai Unió belépési/kilépési rendszere / Fotó: Ivan Marc / Shutterstock

A szabálymódosítás értelmében a belépési/kilépési rendszer (EES) előírja, hogy minden nem uniós állampolgárnak regisztrálnia kell személyes adatait, beleértve ujjlenyomatát és arcképét is, amikor először lép be a schengeni övezetbe, vagyis Írországot és Ciprust kivéve minden uniós tagállamba, valamint Izlandra, Norvégiába, Svájcba és Liechtensteinbe.

A Reuters cikke szerint az adatgyűjtést fokozatosan vezetik be a határátkelőhelyeken, a teljes bevezetés 2026. április 10-ig történik majd meg. A fokozatosság célja az, hogy elkerüljék, hogy hosszú sorok alakuljanak ki a határokon.

Az új elektronikus rendszer megszünteti az EU külső határain az útlevelek kézi lepecsételésének követelményét, ezt digitális nyilvántartások váltják fel, amelyek biometrikus adatok segítségével összekapcsolják az úti okmányt az adott beutazó személyazonosságával.

Az Európai Unió célja, hogy modernizálja külső határainak ellenőrzését, megakadályozva ezzel az illegális migrációt, a személyazonosság-csalásokat, és figyelemmel tudja kísérni, hogy a vízum nélkül az unióba utazók betartják-e a 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napos tartózkodásra vonatkozó szabályt.

Így zajlik majd belépés az Európai Unió területére

Aki először érkezik a schengeni térségbe, annak be kell szkennelnie útlevelét, regisztrálnia kell ujjlenyomatát és arcszkennelést is elvégeznek rajta. A schengeni övezetből való távozáskor az utasok adatait az EES adatbázisban ellenőrzik, így tudják megerősíteni a tartózkodási időre vonatkozó hatályos szabályok betartását, valamint regisztrálják a távozást is. A további beutazások esetén ez a regisztrációs folyamat értelemszerűen már nem szükséges, azonban az arcbiometrikus ellenőrzést ekkor is elvégzik. A 12 év alatti gyermekeket is regisztrálni kell az EES-ben, azonban róluk csak fényképet készítenek.