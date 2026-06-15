Deviza
EUR/HUF350,63 -0,25% USD/HUF301,93 -0,33% GBP/HUF405,35 -0,49% CHF/HUF380,66 -0,23% PLN/HUF82,6 -0,31% RON/HUF66,95 -0,13% CZK/HUF14,52 -0,24% EUR/HUF350,63 -0,25% USD/HUF301,93 -0,33% GBP/HUF405,35 -0,49% CHF/HUF380,66 -0,23% PLN/HUF82,6 -0,31% RON/HUF66,95 -0,13% CZK/HUF14,52 -0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 951,6 +0,9% MTELEKOM2 728 -0,07% MOL3 756 -1,86% OTP43 630 +2,61% RICHTER11 950 +0,17% OPUS351 +1% ANY7 840 +0,51% AUTOWALLIS149 +2,35% WABERERS4 920 +0,81% BUMIX9 336,62 +0,8% CETOP4 620,99 +2,07% CETOP NTR2 961,81 +0,84% BUX136 951,6 +0,9% MTELEKOM2 728 -0,07% MOL3 756 -1,86% OTP43 630 +2,61% RICHTER11 950 +0,17% OPUS351 +1% ANY7 840 +0,51% AUTOWALLIS149 +2,35% WABERERS4 920 +0,81% BUMIX9 336,62 +0,8% CETOP4 620,99 +2,07% CETOP NTR2 961,81 +0,84%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
tőzsde

Megfékezhetetlen a forint, 2021 óta nem láttunk ilyet: a kamatvágástól sem fél a magyar deviza

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Minden devizakeresztben veszik a magyar fizetőeszközt. Az euróval, a dollárral, a svájci frankkal és a régiós devizákkal szemben is erősödött a forint. Egyre jobban érik a kamatvágás.
Faragó József
2026.06.15, 12:53
Frissítve: 2026.06.15, 13:09

Már kora reggel reagált a magyar deviza az amerikai–iráni megállapodásra. A forinterősödés már az illikvid piacon megindult, a tőzsdenyitás után pedig folytatódott. A déli harangszót a 350-es nagyon erős technikai szint közelében hallgatta az euró-forint.  

forint
Nyaralók dilemmája: mikor váltsanak forintot? / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Bivalynál is erősebb a forint 

Újabb lendületet adott a magyar devizának a sikeres béketárgyalás. Reggel, még az illikvid piacon 351 forint közelében kereskedett az euró-forint. 

A technikai kép:

  • erős támasz 350 forint környékén látható, 
  • ellenállás pedig 355 forintnál húzódik.
EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Nyitás előtt 351,6 közelébe szúrt fel a kurzus. Majd 350,3 közelében nyitott, 

utoljára 2021 szeptemberében volt ilyen erős a hazai deviza. 

A délelőtt folyamán 350,3 és 351 között, szűk sávban oldalazott a forint.

A dollár-forint árfolyama is lefelé tart. Ezen a grafikonon 300-nál húzódik fontos támasz, mely jó eséllyel hamarosan elérhető lehet. 

Délelőtt 302 forint közelében jegyezték az amerikai dollárt, ami  négy és fél éves csúcsot jelent. 

Ha visszapattanna a jegyzés, akkor felül a 30 napos mozgóátlag jelenti az első fontosabb ellenállást, jelenleg 306,17-nál. 

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A svájci frank-forint jegyzése is fontos támaszhoz közelít, mely 378,93-nál húzódik. Délelőtt 381 közelében mozgott a jegyzés. 

CHF / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A régiós devizákkal szemben is erősödött a forint: 

  • a zloty-forint 82,6 közelébe süllyedt,
  • a korona-forint pedig 14,52 közelébe.

Kamatvágástól sem fél a magyar deviza

Mivel a múlt héten meglepetést okozott a májusi infláció, az elemzők úgy vélik: 

Az alacsony inflációs adattal megnyílt a lehetőség a kamatvágás előtt, melyre már a június 23-i kamatdöntő ülésen is sor kerülhet. 

Az idei évben összesen 50–75 bázispontos kamatcsökkentés jöhet a piaci árazások alapján. 

A kamatvágás azért érdekes, mert a kamatkülönbözetre játszó carry spekulánsok kisebb kamat mellett eladhatják a forintot.

Az úgynevezett carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kamatot kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra. 

  • Aki magyar forintot vesz euró ellenében, az a forint- és a eurókamat különbözetét nyereségként könyveli el, ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét, vagy megfejelheti a profitját. 

Az MNB kamatvágásai szűkítenék a forint kamatelőnyét az euróval szemben.

  • Az MNB alapkamata 6,25 százalék.

A forint mostani ereje azért is feltűnő,

mert az EKB a múlt héten negyed százalékponttal 2,4 százalékra emelte irányadó kamatát. Ez az euróövezeti jegybank fő refinanszírozási kamata, amelyen a kereskedelmi bankok egyhetes futamidőre forrást vehetnek fel tőle fedezet mellett. A betéti kamat ugyanennyivel emelkedett, 2,25 százalékra.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu