Megfékezhetetlen a forint, 2021 óta nem láttunk ilyet: a kamatvágástól sem fél a magyar deviza
Már kora reggel reagált a magyar deviza az amerikai–iráni megállapodásra. A forinterősödés már az illikvid piacon megindult, a tőzsdenyitás után pedig folytatódott. A déli harangszót a 350-es nagyon erős technikai szint közelében hallgatta az euró-forint.
Bivalynál is erősebb a forint
Újabb lendületet adott a magyar devizának a sikeres béketárgyalás. Reggel, még az illikvid piacon 351 forint közelében kereskedett az euró-forint.
A technikai kép:
- erős támasz 350 forint környékén látható,
- ellenállás pedig 355 forintnál húzódik.
Nyitás előtt 351,6 közelébe szúrt fel a kurzus. Majd 350,3 közelében nyitott,
utoljára 2021 szeptemberében volt ilyen erős a hazai deviza.
A délelőtt folyamán 350,3 és 351 között, szűk sávban oldalazott a forint.
A dollár-forint árfolyama is lefelé tart. Ezen a grafikonon 300-nál húzódik fontos támasz, mely jó eséllyel hamarosan elérhető lehet.
Délelőtt 302 forint közelében jegyezték az amerikai dollárt, ami négy és fél éves csúcsot jelent.
Ha visszapattanna a jegyzés, akkor felül a 30 napos mozgóátlag jelenti az első fontosabb ellenállást, jelenleg 306,17-nál.
A svájci frank-forint jegyzése is fontos támaszhoz közelít, mely 378,93-nál húzódik. Délelőtt 381 közelében mozgott a jegyzés.
A régiós devizákkal szemben is erősödött a forint:
- a zloty-forint 82,6 közelébe süllyedt,
- a korona-forint pedig 14,52 közelébe.
Kamatvágástól sem fél a magyar deviza
Mivel a múlt héten meglepetést okozott a májusi infláció, az elemzők úgy vélik:
Az alacsony inflációs adattal megnyílt a lehetőség a kamatvágás előtt, melyre már a június 23-i kamatdöntő ülésen is sor kerülhet.
Az idei évben összesen 50–75 bázispontos kamatcsökkentés jöhet a piaci árazások alapján.
A kamatvágás azért érdekes, mert a kamatkülönbözetre játszó carry spekulánsok kisebb kamat mellett eladhatják a forintot.
Az úgynevezett carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kamatot kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra.
- Aki magyar forintot vesz euró ellenében, az a forint- és a eurókamat különbözetét nyereségként könyveli el, ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét, vagy megfejelheti a profitját.
Az MNB kamatvágásai szűkítenék a forint kamatelőnyét az euróval szemben.
- Az MNB alapkamata 6,25 százalék.
A forint mostani ereje azért is feltűnő,
mert az EKB a múlt héten negyed százalékponttal 2,4 százalékra emelte irányadó kamatát. Ez az euróövezeti jegybank fő refinanszírozási kamata, amelyen a kereskedelmi bankok egyhetes futamidőre forrást vehetnek fel tőle fedezet mellett. A betéti kamat ugyanennyivel emelkedett, 2,25 százalékra.