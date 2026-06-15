Megfékezhetetlen a forint, 2021 óta nem láttunk ilyet: a kamatvágástól sem fél a magyar deviza

Már kora reggel reagált a magyar deviza az amerikai–iráni megállapodásra. A forinterősödés már az illikvid piacon megindult, a tőzsdenyitás után pedig folytatódott. A déli harangszót a 350-es nagyon erős technikai szint közelében hallgatta az euró-forint.

Nyaralók dilemmája: mikor váltsanak forintot? / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Bivalynál is erősebb a forint

Újabb lendületet adott a magyar devizának a sikeres béketárgyalás. Reggel, még az illikvid piacon 351 forint közelében kereskedett az euró-forint.

A technikai kép: