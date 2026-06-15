A semmiből jött, de totálisan felforgatta az AI-piacot: már több előfizetője van, mint a Chat GPT-nek, az OpenAI árcsökkentést fontolgat – ezzel pokoli nehéz lesz versenyre kelni
Az amerikai vállalatok 41 százaléka fizetett májusban az Anthropic szolgáltatásaiért, míg az OpenAI esetében ez az arány 39,5 százalék volt – derül ki a Ramp AI Index adataiból. Egy év alatt tehát hatalmas változás ment végbe az AI-piacon, hiszen tavaly májusban az OpenAI 38,7 százalékával szemben az Anthropicnak még csupán 12,9 százalékos piaci részesedés jutott – írja elemzésében Lajer Máté, a Gránit Alapkezelő elemzője.
Vagyis az OpenAI nagyjából tartotta pozícióját, miközben az Anthropic egy év alatt több mint háromszorosára növelte fizetős vállalati penetrációját. A két cég neve nem feltétlenül ismert minden olvasó számára, miközben a termékeik annál inkább: az OpenAI legismertebb szolgáltatása a ChatGPT, míg az Anthropic a Claude nevű mesterségesintelligencia-asszisztenssel van jelen a piacon.
A teljes vállalati elterjedés üteme ugyanakkor már önmagában is tanulságos. A Ramp adatai szerint 2023 elején még csak az amerikai vállalatok 7 százaléka fizetett AI-előfizetésért. Ez az arány 2023 végére 32 százalékra emelkedett, 2024 végére 37 százalékra nőtt, tavaly év végére pedig már 49 százalékot ért el.
A legfrissebb, májusi adatok szerint pedig már az amerikai vállalatok 54 százaléka fizetett valamilyen AI-szolgáltatásért.
Azaz nagyjából három és fél év alatt a fizetős AI-használat a vállalati szféra többségében általánossá vált, és még az elmúlt fél évben is érdemi gyorsulás volt megfigyelhető.
Mi állhat az Anthropic gyors növekedése mögött?
Az Anthropic előretörése mögött részben az állhat, hogy a Claude egyre kevésbé egyszerű chatasszisztensként, hanem egyre inkább a munkafolyamatokba beépülő vállalati eszközként jelenik meg. A Claude Code például nemcsak programozási kérdésekre válaszol, hanem képes kódbázisokat átlátni, fájlokat szerkeszteni, parancsokat futtatni és fejlesztői eszközökkel együttműködni. Tehát már nem pusztán válaszokat generál, hanem aktívan részt vesz a fejlesztői munkafolyamatokban.
Ez a különbség üzleti szempontból fontos. A vállalatok számára az AI értéke egyre kevésbé jelenti azt, hogy jó választ ad-e egy kérdésre, hanem egyre inkább azt, hogy mennyire tud beépülni a napi működésbe. Az Anthropic ezt a logikát a kisebb cégek felé is tovább viszi:
a Claude for Small Business célja, hogy a Claude olyan eszközökbe kapcsolódjon be, amelyeket a kisvállalatok már amúgy is használnak.
A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a Claude
- a QuickBooks,
- a PayPal,
- a HubSpot,
- a Canva,
- a Docusign,
- a Google Workspace
- vagy a Microsoft 365 környezetében
segít feladatokat elvégezni. Az Anthropic példái szerint ilyen lehet a bérszámfejtés előkészítése, a havi zárás támogatása, egy értékesítési kampány elindítása vagy a kintlévőségek követése. Vagyis nem különálló chatbotként jelenik meg, hanem a már használt üzleti szoftverekben gyorsítja fel a mindennapi adminisztratív, pénzügyi, értékesítési és elemző feladatokat.
A Ramp adatai szerint májusban a nagyvállalatok 64,7 százaléka, a középvállalatok 60,3 százaléka, a kisvállalatoknak pedig 48 százaléka fizetett valamilyen AI-szolgáltatásért.
Ez arra utal, hogy az AI sokkal gyorsabban terjedhet a kisebb cégek körében, mint számos korábbi vállalati technológia.
A befektetők is újrarajzolják az erőviszonyokat
Nem meglepő a májusi adatok alapján, hogy a The Wall Street Journal értesülése szerint az OpenAI jelentős árcsökkentéseket fontolgat, részben azért, mert egyre élesebb versenyre számít az Anthropickal. A tervezett lépések a tokenárakat is érinthetik, vagyis azokat a díjakat, amelyeket az AI által feldolgozott vagy generált szövegegységek, úgynevezett tokenek alapján számolnak fel a fejlesztői és vállalati API-használatért. Az API pedig az a technikai interfész, amelyen keresztül a cégek és fejlesztők saját alkalmazásaikba integrálják az AI-szolgáltatásokat.
A befektetők közben már szintén beárazták az Anthropic előretörését.
Ezeket a számokat azonban óvatosan kell kezelni. A Hiive pre-IPO, vagyis tőzsdei bevezetés előtti vállalati részesedések adásvételére szolgáló platform, ahol az árak jóval kevésbé likvidek és transzparensek, mint a nyilvános tőzsdéken. A magánpiaci becsült vállalatérték ezért nem ugyanaz, mint egy hivatalos tőzsdei piaci kapitalizáció. Mégis fontos jelzés: a befektetői narratívában az Anthropic ma már nem csupán kihívóként, hanem az AI-piac egyik potenciális vezetőjeként jelenik meg.
A tőkepiaci hangulatot tovább fokozza, hogy az AI- és technológiai vállalatok tőzsdei bevezetései iránt látványosan megnőtt a befektetői érdeklődés. Az Anthropic 2026 júniusában benyújtotta az amerikai tőzsdei bevezetéshez szükséges S-1 dokumentumtervezetét, és nem sokkal később az OpenAI is hasonlóan tett.
Mindkét esetben fontos, hogy ez még nem jelent automatikus tőzsdei bevezetést: a tényleges IPO időzítése, mérete és feltételei továbbra is a piaci környezettől és a szabályozói folyamattól függnek.
Ebben a környezetben külön figyelmet kap a SpaceX tőzsdei bevezetése is. A vállalat nem ugyanabban a vállalati AI-szoftverpiaci versenyben indul, mint az OpenAI és az Anthropic, de tőkepiaci kontextusként fontos: a világ egyik legjobban várt IPO-jaként jól mutatja, milyen befektetői hangulat veszi körül a technológiai szektort.
Az, hogy milyen fogadtatásban részesül a SpaceX debütálása, közvetve befolyásolhatja azt a környezetet is, amelyben az Anthropic, az OpenAI és más AI-szereplők esetleges nyilvános részvénykibocsátásait értékelik majd.
Új szakaszba lépett az AI-piac
A történetnek ezért két, egymással párhuzamos oldala van. Egyrészt a vállalatok számára az AI egyre inkább hétköznapi üzleti eszközzé válik: a technológiai cégek mellett a pénzügy, a feldolgozóipar, a kiskereskedelem, az egészségügy és az építőipar is széles körben használ fizetős AI-szolgáltatásokat. Másrészt a szolgáltatók között egyre élesebb a verseny: az Anthropic gyorsan erősödik, az OpenAI árversenyre készülhet, a befektetők pedig már százmilliárd dolláros, sőt közel ezermilliárd dolláros értékeltségekkel számolnak.
A legfontosabb tanulság mégis világos: az AI-piac új szakaszba lépett. A kérdés már nem az, hogy a vállalatok elkezdik-e használni az AI-t, hanem az, hogy mely szolgáltatók tudnak tartósan beépülni a cégek napi működésébe. Az Anthropic előnye a Ramp adataiban fontos fordulat, de a verseny korántsem dőlt el. A következő időszakban a modellminőség mellett legalább ennyire számítani fog az ár, az integráció, az adatbiztonság, a vállalati megtérülés és az, hogy a szolgáltatók képesek-e igazolni a magánpiacokon kialakult rendkívül magas értékeltségeket.