A semmiből jött, de totálisan felforgatta az AI-piacot: már több előfizetője van, mint a Chat GPT-nek, az OpenAI árcsökkentést fontolgat – ezzel pokoli nehéz lesz versenyre kelni

Az amerikai vállalatok 41 százaléka fizetett májusban az Anthropic szolgáltatásaiért, míg az OpenAI esetében ez az arány 39,5 százalék volt – derül ki a Ramp AI Index adataiból. Egy év alatt tehát hatalmas változás ment végbe az AI-piacon, hiszen tavaly májusban az OpenAI 38,7 százalékával szemben az Anthropicnak még csupán 12,9 százalékos piaci részesedés jutott – írja elemzésében Lajer Máté, a Gránit Alapkezelő elemzője.

Egy év alatt totálisan felforgatta az AI-piacot az Anthropic / Fotó: NurPhoto via AFP

Vagyis az OpenAI nagyjából tartotta pozícióját, miközben az Anthropic egy év alatt több mint háromszorosára növelte fizetős vállalati penetrációját. A két cég neve nem feltétlenül ismert minden olvasó számára, miközben a termékeik annál inkább: az OpenAI legismertebb szolgáltatása a ChatGPT, míg az Anthropic a Claude nevű mesterségesintelligencia-asszisztenssel van jelen a piacon.

A teljes vállalati elterjedés üteme ugyanakkor már önmagában is tanulságos. A Ramp adatai szerint 2023 elején még csak az amerikai vállalatok 7 százaléka fizetett AI-előfizetésért. Ez az arány 2023 végére 32 százalékra emelkedett, 2024 végére 37 százalékra nőtt, tavaly év végére pedig már 49 százalékot ért el.

A legfrissebb, májusi adatok szerint pedig már az amerikai vállalatok 54 százaléka fizetett valamilyen AI-szolgáltatásért.

Azaz nagyjából három és fél év alatt a fizetős AI-használat a vállalati szféra többségében általánossá vált, és még az elmúlt fél évben is érdemi gyorsulás volt megfigyelhető.

Mi állhat az Anthropic gyors növekedése mögött?

Az Anthropic előretörése mögött részben az állhat, hogy a Claude egyre kevésbé egyszerű chatasszisztensként, hanem egyre inkább a munkafolyamatokba beépülő vállalati eszközként jelenik meg. A Claude Code például nemcsak programozási kérdésekre válaszol, hanem képes kódbázisokat átlátni, fájlokat szerkeszteni, parancsokat futtatni és fejlesztői eszközökkel együttműködni. Tehát már nem pusztán válaszokat generál, hanem aktívan részt vesz a fejlesztői munkafolyamatokban.

Ez a különbség üzleti szempontból fontos. A vállalatok számára az AI értéke egyre kevésbé jelenti azt, hogy jó választ ad-e egy kérdésre, hanem egyre inkább azt, hogy mennyire tud beépülni a napi működésbe. Az Anthropic ezt a logikát a kisebb cégek felé is tovább viszi:

a Claude for Small Business célja, hogy a Claude olyan eszközökbe kapcsolódjon be, amelyeket a kisvállalatok már amúgy is használnak.

A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a Claude

a QuickBooks,

a PayPal,

a HubSpot,

a Canva,

a Docusign,

a Google Workspace

vagy a Microsoft 365 környezetében

segít feladatokat elvégezni. Az Anthropic példái szerint ilyen lehet a bérszámfejtés előkészítése, a havi zárás támogatása, egy értékesítési kampány elindítása vagy a kintlévőségek követése. Vagyis nem különálló chatbotként jelenik meg, hanem a már használt üzleti szoftverekben gyorsítja fel a mindennapi adminisztratív, pénzügyi, értékesítési és elemző feladatokat.