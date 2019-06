Máig nem lehet lekörözni a „pop királyát”

Óriási tehetség, idol, egy meg nem értett zseni, aki régóta vezeti azt a listát, amin már nem élő sztárok szerepelnek. Michael Jackson egy évtizeddel halála után is dollárszázmilliós bevételekre tesz szert a jogdíjakból minden évben.

Tíz évvel ezelőtt, 2009. június 25-én halt meg Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző. Pályafutása nem volt mentes a botrányoktól, ezekkel mi is többször foglalkoztunk már korábbi cikkeinkben. Az ellentmondásos örökség mellett azonban 750 millió eladott albummal olyan maradandót alkotott a könnyűzenei színtéren, amely máig színezi a palettát.

A The Jackson 5 tagjaként addigra már híressé vált énekes számára 21 éves korában jött az igazi áttörés, amikor 1979. augusztus 10-én az Off The Wall megjelent, a hétszeres platinalemez napjainkra elérte a 20 milliós eladási számot. Két fontosabb piacot kiemelve Európában 4, míg az USA-ban 8 milliót vettek meg belőle. A Sony Records egyébként 2001. október 16-án, valamint 2016. február 26-án ismét megjelentette a lemezt.

Michael Jackson – Billie Jean: 655 millió

Michael Jackson – They Don’t Care About Us: 610 millió

Michael Jackson – Beat It: 511 millió (Megtekintések az énekes hivatalos Youtube-oldalán, amelynek 13 millió feliratkozója van)

1982-őt írunk és jött a Thriller, a mára 30-szoros platinalemez, ami 80 hétig vezette a legjobb tíz album listáját, valamint Guinness-rekorder is, a világ legkelendőbb albumaként. A Billboard összesítése alapján világszerte 100 milliót adtak el belőle, ebből 30 milliót csak az USA-ban. Összehasonlításként a zeneileg méltán elismert Pink Floyd The Dark Side of the Moon című albuma jár 50 milliónál, Bruce Springsteen Born in the USA-je pedig 30-nál. A címadó dalt Rod Temperton szerezte, és két évvel később, január 23-án jelent meg Jackson albumának hetedik, utolsó kislemezeként.

Ehhez a számhoz készült aztán a John Landis által rendezett legendás videoklip is – egyes híresztelések szerint csaknem 1 millió dolláros költségvetésből, azonban ezt a direktor később cáfolta. A 14 perces rövidfilmben Jackson egy teljes történetet kívánt elmesélni a nézőnek.

Az én ötletem volt, hogy a rövidfilm párbeszéddel kezdődjön… Szeretem, ha egy klipnek van eleje, közepe és vége, és egy történetet mond el. Nagy szerepet vállaltam a klip készítésében. Az én lelkemet kellett tükröznie

– mondta még 99-ben az MTV-nek, amikor a „valaha készült 100 legnagyszerűbb videoklip” című műsorában volt vendég.

A zenecsatorna előszeretettel vetítette az 1950-es években játszódó, sokak által csak „humorosan odaadónak” tartott horrormusicalt, aminek hatására 9 millió VHS-t adtak el belőle, mára pedig 600 milliónál jár a megtekintések száma a Youtube-on. Emlékezetes, a mesterséges nézőszám generálásra vonatkozó szigorú szabályok miatt – más sztárokhoz hasonlóan – sok tízmilliós megtekintést vettek el Jacksontól a videómegosztón.

750 millió eladott album

Hogy mennyit profitált a legenda élete során a lemezeladásokból, videóklippekből? – sokat. Csak becslések vannak, de a Thompson, Cobb, Bazilio and Associates jelentésében 570 millióra becsülte a vagyonát közel 10 éve. Benne a legértékesebb elem az az 50 százalékban birtokolt Sony/ATV-katalógus volt, amelyhez tartozott a Beatles-gyűjtemény, a gombafejűek kiadója ugyanis eladta a szerzői jogokat Jacksonnak – azóta Paul McCartney már nem a „pop királyának” fizet, amikor egyik saját beatles költeményét énekli, az angol ugyanis visszaszerezte egykori dalait.

A feljebb már idézett jelentés arra is rámutatott, hogy az énekes adóssága életének utolsó időszakában elérte a 331 millió dollárt, sőt, egyes források szerint ez inkább a 400 millióhoz közelített. Hogy törlesszen, számos üzleti terve mellett el akarta adni az ismert birtokot, Neverlandet is, és egy új koncertsorozatot tervezett, 50 millió dolláros profittal kalkulálva.

Noha már nem él, jelentős összegeket keres posztumusz a Sony/ATV által kiadott filmek és zeneművek után járó jogdíjakból, a This Is It című filmből és egyéb más bevételekből. A Mirror brit lap úgy számolt tavaly, hogy 2009-óta a bevételei meghaladták a 900 millió dollárt, azaz összességében jobban keres halála után, mint életében. Azt követően, hogy Jackson elhunyt, a 2009 októbere és 2010 októbere között elért 275 milliós keresetével a rangos Forbes magazin celebekből álló listáján mindenkit megelőzött, egy kivétellel, a ma is élő Oprah Winfrey televíziós műsorvezetőt. Ismerünk még hat évvel későbbi adatokat is: 2016. október 15. és 2017. október 15. között mintegy 75 millió dollár volt a bevétele.

Szintén a Forbes publikálta a legjobban kereső elhunyt sztárok listáját, már 2018-ra vonatkozóan, ami alapján az énekes 400 millió dolláros bevételre tett szert. A magazin megjegyzi, hogy ennek „nagy része abból származik, hogy a sztár dalainak jogdíjait eladták az azóta már Sony kézben lévő EMI Music Publishingnek”. Az arányokat kitűnően mutatja, hogy az őt követő Elvis Presley ennek egytizedét, 40 millió dollárt keresett ugyan abban az évben – az 1977-ben elhunyt énekes és filmszínész lemezeiből máig eladnak évi 1 milliót.