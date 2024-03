Ausztria 2040-ig jelentősen javítaná a regionális és a nemzetközi vasúti összeköttetéseit egy 26 milliárd eurós terv megvalósításán keresztül. Az elképzeléseket nemrég az ország állami ÖBB ismertette.

Gyorsabban juthatunk majd Budapestről Münchenbe a vasútfejlesztés révén. Fotó: Shutterstock

A projekt egyúttal meggyorsítaná több régió kötött pályás közlekedését is. Összesen 67 projektről van szó. A hírről beszámoló Drive Magazin szerint az egyik legérdekesebb terv ezek közül a Felső-Ausztriában és Bajorországban tervezett kétvágányú vonal kiemelt fejlesztése. Ez nemcsak a Bécs és München közötti utazás idején csökkentené négyről két és fél órára – így a Budapest–München járat menetideje is 35 perccel rövidülhet –, hanem a párizsi csatlakozások is felgyorsulhatnak.

Az utasok jól járnak az osztrák projekt megvalósításával

A bécsi repülőteret is jobban bekapcsolnák a közlekedésbe, ahova új nyomvonalat is építenének, így Budapestről és Pozsonyból is közvetlenül elérhető lesz majd a repülőtér. A Bécs és Budapest közötti menetidő az eddigi 2 óra 40 percről 2 óra 20 percre zsugorodna. Szlovéniát és Horvátországot is érintenék a fejlesztések, Grazból például 45 perccel rövidebb lenne az út Mariborba. Bécs helyi közlekedését is korszerűsítenék. Bővítenék a bécsi Heiligenstadt és Praterkai közötti vonalat, míg a Bregenz környéki fejlesztések a Rajna-völgyi közlekedést könnyítenék meg jelentősen.

Az osztrák kormány szerint a fejlesztések 26 milliárd eurós költsége megtérül majd, mert a beruházások új munkahelyeket teremtenek, a jobb összeköttetésekből pedig mindenki profitál.

A nagy horderejű terv már formálódik egy ideje. A Railway Gazette fél éve számolt be egy kisebb költségvetésű, de rövidebb időtávra – 2024-től 2029-ig – szóló vasútfejlesztési elképzelésről a szövetségi kormány bejelentésére hivatkozva. A tervben rögzített beruházások több mint 21 milliárd eurós kerete másfél milliárddal nagyobb a 2023–2028-as irányzaténál, de ennyivel több fejlesztést is tartalmaz. További 4,7 milliárd eurót különítettek el a meglévő infrastruktúra karbantartására 2024–2029 között.

A sívilágbajnokságra is készülnek a vasútfejlesztéssel

Az egyik legfontosabb projekt a kelet–nyugati irányú fővonal négyvágányú bővítésének részeként Köstendorf és Salzburg között új kétvágányú vonal kialakítása. A Graztól délre húzódó vonalat Werndorftól a szlovén határig, a Spielfeld-Strassig megduplázzák, hogy növeljék a kapacitást Délkelet-Európa és Koper kikötője felé. A Nettingsdorf és a Rohr-Bad Hall közötti vonal is kétvágányú lesz, továbbá korszerűsítik a Herzogenburg–St. Pölten és az Ossiachersee vonalakat.

A másik hangsúly a felhasználásának növelésén van: az ÖBB szél- és naperőműveket telepít a vontatási villamos energia előállítására.

Ezenfelül számos állomást korszerűsítenek, például a Maishofen-Saalbachot és a Leogangot, hogy kiszolgálják a 2025-ös alpesi sívilágbajnokságot. A Pyhrnstrecke 9 kilométeres Hinterstoder–Piessling-Vorderstoder szakaszát az eredeti cél szerint 2031 végére kellene kétvágányúsítani, de a dátumot előrehozták erre az évre.

Egy már lezárult ausztriai vasúti projekt a karintiai Koralmbahn megnyitása: