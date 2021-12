Aligha zuhanhat tovább a német ipar teljesítménye

A német ipari termelés szeptemberben újabb veszteséget szenvedett, 1,1 százalékkal esett vissza havi szinten a teljesítménye, az augusztusi 3,5-es csökkenés után, míg a piac előzetesen 1 százalékos növekedést jelzett.

Éves összevetésben 1 százalékos volt a zsugorodás az augusztusi 2,2-es növekedést követően.

A nem várt visszaesés oka, hogy az ellátási zavarok és a nyersanyaghiány, valamint az elszálló energiaárak továbbra is erősen visszafogják a termelést. Az ipar így a német gazdaság növekedésének nem hajtóereje, hanem fékezője lett, ez pedig a második után immár a harmadik negyedév gyengébb GDP-eredményén is látható. Szeptemberben visszaesett a beruházási és a félkész termékek gyártása, ami ellensúlyozta az autóipar és a fogyasztási cikkek termelésének növekedését. Ezzel az idei év első kilenc hónapjából hetet a hanyatlás jellemzett. Így az ipar teljesítménye továbbra is 9,5 százalékkal elmarad a 2020. februárihoz képest – derült ki a Destatis adataiból.