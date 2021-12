A nyersanyaghiány és az egyre magasabb üzemanyagárak miatt az ellátási láncok világszerte akadoznak.

A problémát tovább tetézi, hogy egyre kevesebb a kamionos Adria-parti szomszédunknál is.

A Večernji list újság az ország legnagyobb fuvarozócégének az esetével szemlélteti a helyzetet. Az Eszék melletti, dárdai székhelyű Ricardo d.o.o több mint háromszáz teherautót üzemeltet(ne), viszont kamionjainak egy részét nincs aki vezesse. Milan Vrdoljak, a cég társtulajdonos igazgatója azt mondja, legalább száz sofőrt tudna azonnal munkába állítani, de nincs kit, pedig az általuk kínált feltételek, úgy véli, nem rosszak. A drávaszögi vállalat az útvonalaktól függően ezer és kétezer euró közötti (azaz mintegy 360–720 ezer forintos) kezdő fizetést ajánl, ami a túlórákkal együtt meg is duplázható. A Ricardo gépjárműveinek egy része ennek ellenére a garázsban vesztegel – olvasható a Figyelő cikkében.

Külföldi munka

Vrdoljak arról is panaszkodik, hogy vállalatát sok kamionos csak ugródeszkának használja Nyugat felé. A napilap írásából az is kiderül, hogy az országból mintegy ötezer hivatásos teherautó-vezető hiányzik.

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A kamionsofőrök élete nem egyszerű. Gyakran hetekig távol vannak a családjuktól, huszonegyedik századi nomádként élnek, sok esetben rossz higiéniai körülmények között. Ráadásul egy nyergesvontató volánja mögé ülni óriási felelősséggel jár.

Éppen ezért hiába a horvát viszonylatban jónak számító fizetés, nem sokan bírják ezt a munkát.

Azok a fiatalok viszont, akik belekóstoltak a fuvaroséletbe és megtetszik nekik, hamar rájönnek, hogyan kereshetnek még többet. Egy járművezető, akinek az anyavállalata horvátországi székhelyű, és például Svédország, illetve Horvátország között szállítja az árut, jóval kevesebb pénzt kap, mint ha egy svéd vállalatnál vállalna munkát és teljesítené ugyanazt az útvonalat. Épp ezért a horvát kamionosok, ha csak tehetik, inkább nyugati vállalatokhoz szegődnek el. A horvát munkaadók közül nagyon kevesen és ritka esetben tudnak a nyugati bérnek megfelelő pénzt ajánlani.

Hazai áruellátás

A csak belföldön fuvarozó gépkocsivezetőket jóval kevésbé fizetik meg.

Igaz, ez a munka nem jár hosszú távolléttel, de a fiatalabb sofőrök pont a kisebb kereset miatt nem jelentkeznek ilyen állásra.

Sokszor kilométeres sorok képződnek a szerémségi szerb–horvát határátkelőnél, Batrovcinál. A nomád élet keservei Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Horvátországban évek óta nagy problémát jelent a munkaerőhiány. Eddig ez főként az építőiparban és a vendéglátásban okozott fennakadást, de a mezőgazdaságban is volt olyan év, hogy az alma a fákon maradt, mert nem volt aki leszedje. A kamionoshiány főleg a horvát kiskereskedelmet veszélyezteti, félő, hogy nemsokára az áruk egy része nem jut el a vásárlókhoz. A problémát a munkáltatók a C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező nyugdíjasok és külföldiek bevonásával igyekeznek orvosolni. Bosznia-Hercegovinából, Albániából és kisebb mértékben Észak-Macedóniából már eddig is alkalmaztak sofőröket, becslések szerint ezer horvát rendszámú kamiont vezetnek külföldiek, de ez még mindig kevés.

A cikk a Figyelő hetilap legújabb számában olvasható.