Kína kitart a zéró tolerancia mellett Kínában a járvány kezdete óta nem volt olyan súlyos a helyzet, mint most, a kormány azonban továbbra is ragaszkodik a zéró tolerancia politikájához annak ellenére, hogy az tovább lassíthatja a gazdaság növekedését. Wang Tao, a UBS Group Kínával foglalkozó vezető közgazdásza szerint a GDP növekedése a jelenleg jelzett 5,4 százalékról négy százalékra eshet vissza, jövőre, ha a korlátozásokat fenntartják a februárban rendezendő pekingi téli olimpia idejére is.