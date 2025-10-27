Deviza
vasútállomás
dunántúli
katonai célú
vasútvonal
TEN-T

Itt a pontos lista: ezeket a magyar vasútállomásokat építik át katonai célokra

A polgári mellett katonai célú felhasználásra is alkalmassá tesznek öt dunántúli vasútvonalon tizenegy állomást. Két kilométernyi új felsővezeték- és 21 kilométernyi vágányhálózatot is kiépítenek.
Világgazdaság
2025.10.27, 19:06

A Vasútvillamosító Kft. végzi el a nyugat-magyarországi TEN-T (transzeurópai közlekedési hálózat) vasútállomások polgári és katonai célú logisztikai átalakításához szükséges előkészítő feladatokat, mintegy 2 milliárd forint értékben – számolt be róla az Origo. Az erről szóló hirdetmény megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben.

katonai célú
Katonai célú átalakításokat hajtanak végre több dunántúli vasútállomáson / Fotó: MÁV-csoport / Facebook

A fejlesztési projekt célja, hogy az ország nyugati és délnyugati térségében található vasútállomások olyan műszaki és logisztikai feltételekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik a polgári és katonai szállítási igények együttes kiszolgálását.

A program nemcsak a nemzeti közlekedési hálózat biztonságát és ellenállóképességét növeli, hanem hozzájárul Magyarország aktív részvételéhez az európai védelmi mobilitási hálózatban.

A projekt keretében az országos vasúthálózat 11 dunántúli vasútállomásán végzik el a szükséges átalakításokat.  

A katonai célú átalakítások menetrendje

A projekt során összesen 113 darab vágányhálózati kitérőt cserélnek le, melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, emellett 21.536 folyóméter vágányt és 2 kilométernyi felsővezeték hálózatot építenek ki.

A fejlesztést három részre osztották, ezek a következők: 

  • 1-es vonal: Hegyeshalom, Nagyszentjános, Komárom és Almásfüzitő,
  • 2. rész: 20-as vonal: Boba, Hajmáskér és Várpalota,
  • 3. rész: dél-dunántúli vonalak (30-as, 40-es és 41-es vasútvonal): Murakeresztúr, Dombóvár, Sárbogárd és Kiskorpád az érintett állomások.

További részleteket ide kattintva olvashat a témában.

