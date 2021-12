Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfő este, a török líra rekord mélységbe történt zuhanására válaszul bejelentette, hogy a kormány olyan intézkedéseket fog bevezetni, amelyekkel megvédi a török lakosság megtakarításait az árfolyam-ingadozásokkal szemben, és enyhíteni fogja a törökökre nehezedő, gyengülő valuta okozta terheket. Ugyanakkor ígéretet tett arra is, hogy a gazdasági növekedés fellendítése érdekében kitart az alacsony jegybanki kamatpolitika mellett, annak ellenére is, hogy ez a líra történelmi leértékelődéséhez vezetett. Bár hétfőn nem volt hivatalos jelzés a beavatkozásról, a bejelentést követően jegybanki intervenció is történhetett, melynek során – a török bankszövetség vezetője szerint – körülbelül 1 milliárd dollárt adtak el a piacokon. Ezzel együtt nagyjából 6 milliárd dollárra emelkedett az elmúlt hetekben a líra támogatására a jegybank által elköltött összeg. Ennek hatására a líra kedden reggelre 11,2355-ig erősödött az amerikai dollárral szemben, amely 38 százalékos erősödés a hétfő esti rekord gyenge árfolyamhoz képest, majd délutánra 13 körüli szinten kezdett oldalazni az árfolyam.

Fotó: ALI BALIKCI / AFP

Erdogan legfontosabb bejelentése az volt, hogy a kormány a jövőben pótolni fogja a lírabetétek veszteségeit, amennyiben a török valuta árfolyamának gyengülése meghaladja a bankok által ígért kamatokat.

Mostantól kezdve egyetlen török állampolgárnak sem kell majd lírából más devizára váltania betéteit, attól tartva, hogy az árfolyam gyengülése elviszi a kamatokból származó nyereséget

– mondta Erdogan. Emellett bejelentette, hogy kormánya segíteni fog a vállalatoknak a magas árfolyamkockázat elleni védekezésben. A kormány nem adott útmutatót, hogy pontosan hogyan hajtja végre ezt a tervet. A török fizetőeszköz az idei évben elvesztette értékének több mint felét, ennek hatására pedig a pénz mindinkább a török bankrendszeren kívülre került.

Az Erdogan bejelentését megelőzően a török pénzügyi piacokon már a második egymást követő kereskedési napon jelentős zavarok voltak. Egy dollár először ért többet 18 líránál, az euró pedig 20 líra fölé emelkedett, noha múlt hét hétfőn még „csak” 14,99 lírát kellett adni egy dollárért, egy euróért pedig 16,32 lírát fizettek. A líra leértékelődésének az adott újabb lendületet, hogy múlt hét csütörtökön az elszálló, 21,31 százalékos infláció ellenére a jegybank további 100 bázisponttal 14 százalékra csökkentette irányadó kamatlábát, ezzel szeptember óta már 500 bázisponttal vitte lejjebb az alapkamatot. A líra leértékelődése erősen növeli az importárakat, ami a kereskedelmi egyensúlyhiány miatt jelentősen emeli az inflációt, ami a jövő év elejére a 30 százalékot is elérheti.