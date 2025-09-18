Breaking: az Nvidia milliárdokat fektet az Intelbe, nesze neked konkurencia

A nap híre csütörtökön, hogy a félvezetőipar két ősriválisa, az Nvidia és az Intel váratlanul szövetséget kötött egymásal. A mesterséges intelligencia alkalmazásához nélkülözhetetlen csipeket gyártó Nvidia, hatalmas összeget, 5 milliárd dollárt fektet be a levegőért kapkodó Intelbe, ráadásul szoros együttműködést is tervez vele a jövő csipjeinek fejlesztésére - közölték a felek kora délután.

Összejött az Nvidia és az Intel, nesze neked konkurencia / Fotó: gguy / shutterstock

Kilőttek az Intel részvényei

Az Intel részvényei nem kevesebb, mint 28 százalékkal, 24 dollár fölé erősödtek a hírre a csütörtöki amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. Az Nvidia papírjai pedig 4,4 százalékkal, 175 dollár közelébe drágultak.

Az ügylet részleteibe menve, az Nvidia részvényenként 23,28 dollárért veheti meg az Intel papírjait, ami 6,5 százalékos diszkontot jelent a szerdai záróárhoz mérten.

A sürgősen szükséges vérátömlesztés célja, hogy az Intel ne hulljon el a legmodernebb félvezetőkért folytatott kiélezett versenyben.

Az erőviszonyok ugyanis időközben drámaian megváltoztak. Az Intel egykor lenézte az Nvidiát, de most az MI-bajnok segítségére szorul. A befektetés ugyanakkor csupán nem egészen öt százalékos részesedést biztosít az Nvidiának az Intelben, hiszen utóbbi tőzsdei kapitalizációja körülbelül 116 milliárd dollár.

Az Nvidia az AMD-t sakkozná ki

Persze nem pusztán pénzről van szó. A stratégiai együttműködés ugyanis egyértelműen a két cég közös versenytársa, az AMD ellen irányul. Az Intel a jövőben az Nvidia csúcsminőségű grafikus technológiáját integrálja PC-csipjeibe. Így akarja megállítani részesedésének további lemorzsolódását az asztali számítógépekhez és laptopokhoz szállított csipek piacán, miután az utóbbi időben egyre inkább az AMD mögé szorult a szegmensben.

A két újdonsült partner ezen kívül a rendkívül jövedelmező adatközpont-üzletágban is együtt kíván működni, amelyet momentán az Nvidia ural mesterséges intelligencia-gyorsítóival. Az Intel processzorai az Nvidia hardverrendszereinek központi számítási egységeként szolgálnak majd.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója „történelmi együttműködésről” és „két világszínvonalú platform fúziójáról” beszélt.