Brüsszel az Európai Unión belüli szabadabb mozgást eredményező ajánlásokat tett közzé kedden. Az Európai Bizottság által elfogadott dokumentum szerint az uniós digitális védettségi igazolvánnyal rendelkezők minden további korlátozás alól mentesülnek. Az igazolványok érvényességi idejét uniós szinten egységesítik, az elsődleges oltási időszaktól számított 270 napig lesznek használhatók. A jövőben a tagállamok nem tagadhatják meg a más uniós tagországokból érkező uniós állampolgárok belépését.

Az EU-n belüli szabad mozgásra vonatkozó irányelvek egységesítése mellett számos járványügyi intézkedés a tagállamok hatáskörében marad, így továbbra is számottevő eltérések vannak az egyes országok járványkezelésében. Abban szinte mindenhol egység van, hogy a lakosság többsége ellenzi az újabb szigorításokat, lezárásokat.

Nem mindenki tervez lazításokat

Csehországban a múlt héten a parlament leszavazta a kötelező oltást. Az ötletet még az előző, Andrej Babis vezette kormányzat vetette fel, a Milos Zeman elnök betegsége, majd koronavírus-fertőzése miatt erős késéssel kinevezett Fiala-kabinet már akkor is kritizálta. Csehország tehát biztosan nem lesz Ausztria után a második olyan EU-tagállam, ahol kötelező lesz az oltás, de enyhítésben sem tartoznak majd az élmezőnybe. A Czech Radio aggasztó számokat közölt, hétfőn megdőlt az esetszámrekord, 30 350 új fertőzöttet és 3195 újrafertőzödött beteget azonosítottak. Az országgyűlés alsóháza a héten dönt a járványügyi törvények meghosszabbításáról, mivel a legtöbb rendelkezés február 28-ig érvényes.

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto / AFP

A járványügyi intézkedéseket Németország már hétfőn meghosszabbította. A kormányzat ezzel akarja elkerülni azt, hogy az omikron gyors terjedése veszélybe sodorja az ország kritikus infrastruktúráját – számolt be a Reuters.

Olaf Scholz kancellár bejelentette azt is, hogy a magáncélú összejövetelek esetében tíz főben korlátozzák a résztvevők számát, éttermekbe pedig csak az emlékeztető oltás igazolásával vagy negatív teszteredménnyel lehet menni. Arról is megállapodás született, hogy növelik az ország tesztelési kapacitását. Németországban hétfőn 63 393, kedden már 126 955 új fertőzöttet azonosítottak, ami meredek emelkedés az előző heti adatokkal összevetve.

Lehet Covid-mentes az olimpia?

A járvány kapcsán azonban a legtöbb vigyázó szem ismét Kína felé tekint, ezúttal a pekingi téli olimpia miatt. A kínai kormány bejelentette, hogy minden szükséges védelmi intézkedést bevezet és betartat, hogy távol tartsa a vírust az év egyik legnagyobb sporteseményétől – írta a BBC.

Külföldi nézők nem lehetnek a helyszínen, a helyiek is csak nagyon kis létszámban, és szigorú szabályok mellett. A sportolókat, a szakmai stábokat, a médiát és az önkénteseket a játékok idejére három nagy, a külvilágtól teljesen elzárt buborékban tartják, semmilyen fizikai kapcsolatuk nem lehet a külvilággal, még a családjukkal sem. Ez a közlekedésre is vonatkozik, lesznek olyan repülőjáratok és gyorsvasútszerelvények is, amelyeket csak az olimpiai résztvevők és a személyzet használhat.

Bár gyakran kritizálják a Kína által közzétett adatokat, a járvány kezdete óta azonosított 106 ezer fertőzött és 4636 halott nemzetközi összevetésben nagyon alacsonynak, a 85 százalékos átoltottság pedig kiemelkedően magasnak számít.

Hollandiában engednek a nadrágszíjon

Bár az új fertőzöttek száma Hollandiában rekordokat dönt (hétfőn meghaladta a 60 ezret), a kormány mégis enyhíteni szeretne – adta hírül a Reuters.

Mark Rutte miniszterelnök és Ernst Kuipers egészségügyi miniszter várhatóan kedden jelenti be az éttermek, bárok és színházak újranyitását. Erre azt követően kerül sor, hogy az egészségügyi szakértők tanácsa hétfőn a javaslatot tett a december közepe óta érvényben lévő korlátozások enyhítésére. Várhatóan az állatkertekre, a vidámparkokra és a sporteseményekre is kiterjesztik az enyhébb szabályozást.