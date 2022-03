A távmunka terjedése, a digitális eszközök – mint például a kriptovaluták – szabályozatlansága, az adóparadicsomok elérhetősége vagy épp az utazás könnyedsége mind sokat segíthetnek azokon, akik szeretnék az adóterheiket minimalizálni. A Nomad Capitalist mögött álló Andrew Henderson például arról számol be, hogy noha

22 évesen már több pénzt keresett, mint amit valaha remélt, az azt terhelő adókkal nem tudott megbékélni.

Mivel üzleti ügyekben egyébként is sokat utazott, elkezdte keresni annak a módját, hogyan tudná elkerülni azt, hogy visszaadjon a felemelkedését lehetővé tevő társadalomnak. Miután ezt sikerült elérnie, létrehozta a Nomad Capitalist oldalt, mely másoknak is segít olyan útlevél-portfóliót építeni, amellyel elkerülhetők ezek a kötelezettségek. Az oldal pedig most egy listát közölt arról, melyek a legjobb útlevelek – írja a CNBC.

A lista megalkotásánál öt szempontot vettek figyelembe, első helyen továbbra is a legtöbb útlevéllistát meghatározó vízummentes utazási lehetőségekkel,

ám szerepet kaptak az állampolgárokra vonatkozó adóterhek – különösen az országon kívül elért jövedelem kapcsán –, az ország megítélése, a kettős állampolgárság lehetősége, valamint a személyes szabadság is,

melyek az állami kontroll olyan aspektusai, mint a kötelező katonai szolgálat vagy az állami megfigyelés területén elért eredmények alapján osztályozza az országokat. A szempontok közül a vízummentes utazás súlya 50 százalék volt, az adóé 20, míg a maradék három szempont egyöntetűen 10 százalékos súlyozást kapott.

Az adó- és bevándorlási tanácsadó listájának élére Luxemburg került, épphogy megelőzve Svédországot és Írországot, de Portugália is csak a megítélés miatt levont pontok miatt maradt le az első helyről. A 199 országot vizsgáló listán egyébként Magyarország is az élmezőnyben található, a 32. helyet szerezte meg, Észtországgal, Ausztráliával és az Egyesült Arab Emírségekkel holtversenyben. Budapestet a Digitális Turizmus Zrt. is szeretné feltenni a digitális nomádok térképére, míg egy távmunkáról szóló másik listán 111 országból a 35. helyet szerezte meg Magyarország.

Helyezés Ország Vízummentes utazás Adóterhek Globális megítélés Kettős állampolgárság Szabadság Összesen 1. Luxemburg 189 30 50 50 50 116 2. Svédország 188 30 50 50 50 115 3. Írország 187 30 50 50 50 115 4. Belgium 186 30 50 50 50 114 4. Svájc 186 30 50 50 50 114 6. Csehország 185 30 50 50 50 114 6. Finnország 189 20 50 50 50 114 6. Portugália 187 30 40 50 50 114 9. Hollandia 182 30 50 30 50 113 9. Szingapúr 192 40 50 10 30 113 32. Magyarország 183 30 20 50 30 108

Noha az első két helyezett adóterhei viszonylag magasak – legalábbis magánszemélyek esetében –, ha nem ott van az elsődleges lakcímünk, viszonylag kevéssé számítanak, szemben mondjuk az összes állampolgárától globális jövedelme alapján adókat váró Egyesült Államokkal. A lista élén a sok helyre vízummentes utazást kínáló, a kettős állampolgársággal kapcsolatban megengedő, viszonylag szabad európai országokat találjuk, de Henderson szerint második (harmadik) állampolgárságunk megválasztásánál érdemes a célokra koncentrálnunk.

Mint a tanácsadó elmondta, a legtöbben adózási vagy második otthon létesítése céljából szereznek útlevelet,

és ezekre a célokra Luxemburg és Svédország nem feltétlenül alkalmas. Az üzletember szerint érdemes inkább Portugália, a Karib-térség vagy Málta irányában keresgélniük azoknak, akik útlevél-portfóliót kívánnak építeni.

Mindez bizonnyal érdekes lenne, ha a Nomad Capitalist ezek alapján is elkészítené a listáját. Szempontok lehetnének a bankok átláthatósága, a kiadatás nehézségei vagy épp az útlevelek ára.