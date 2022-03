Noha az Európai Unió végül nem terjesztette ki a szankciók hatályát az orosz energiahordozókra, az orosz olaj így is egyre nehezebben jut el a világpiacra, ami viszont azt is jelenti, hogy diszkontáron hozzá lehet jutni – írja a CNBC.

Ez kiváló lehetőséget nyújt az olyan olajimportőr országok számára, mint Kína, mely eddig is sokat vásárolt az oroszoktól, és India, mely korábban nem érdeklődött különösebben az orosz Urál néven kereskedett olaj iránt. Szakértők szerint a kedvezmény mértéke hordónként akár 25-30 dollár is lehet, miután sokan eddig nem cserélték le korábbi beszállítóikat.

Fotó: ARUN SANKAR / AFP

A naponta több mint 4 millió hordónyi olajat importáló ázsiai ország számára tehát az olcsó orosz olaj csábító lehet, és csak márciusban már 6 millió hordónyi indult belőle útnak India felé, ami a teljes tavalyi volumen fele. Az olajigénye 80 százalékát importból fedező ország számára a kedvezményes árak kihagyhatatlanok, és Kínához hasonlóan India is tartózkodott az Ukrajnával szemben indított invázió elítélésétől az ENSZ-ben.

Tekintve, hogy az indiai hadsereg egyik legnagyobb beszállítója Oroszország, a Föld második legnépesebb állama egyébként sem képes könnyen szakítani Putyin országával, bármennyire is szeretné ezt a nyugati világ elérni. India így a jövőben euróban is fizethet például az orosz gázért – ellentétben Európával.

Kína lehet a másik ország, mely a bojkott, szankciók vagy éppen a kellemetlen visszhang miatt visszautasított orosz olaj másik nagy felvásárlója lehet, ráadásul számukra az is előny, ha jüanban is fizethetnek az olajért – igaz, erről a szaúdiakkal is tárgyaltak a napokban. A kínai gazdaság olajigényének kielégítése azonban a jelenlegi olajárakon igencsak drága, így a kedvezmények mindenképpen hasznosak lehetnek számukra.

Kínának ráadásul a szankciók további eszkalálódásától sem kell tartania, hiszen iráni olajbeszerzései során már sikerült megtanulniuk azt is, hogy hogyan lehetséges azokat kijátszani.