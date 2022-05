Addig is, amíg az olajembargót nem sikerül nyélbe ütni, lehet esetleg az Európai Uniónak más eszköze Oroszország további büntetésére. Joseph Borrell külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint Brüsszelnek meg kellene fontolnia a befagyasztott orosz devizatartalék lefoglalását, hogy részben ebből finanszírozzák Ukrajna újjáépítését.

Borrell a Financial Timesnak adott interjúban logikusnak nevezte, hogy Brüsszel kövesse az Egyesült Államok példáját; Washington befagyasztotta az afgán nemzeti bank vagyonát a tálib hatalomátvétel után, és a pénz egy részét a terrorizmus áldozatai és az afgánok közvetlen megsegítésére tervezi fordítani.

A zsebünkben van a pénz, és valaki magyarázza meg nekem, miért jó ez az afgán pénz esetében és miért nem jó az oroszéban

– fogalmazott.

Fotó: DURSUN AYDEMIR / AFP

A lap ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy az uniós illetékesek egy ideje már vizsgálják ezt a lehetőséget, de eddig nem álltak elő konkrét javaslattal. Janet Yellen amerikai pénzügyminisztert is megkérdezték a minap erről a kérdésről, és azt válaszolta, egy ilyen döntést nem könnyű meghozni, az csak a szövetségesek koordinált lépése lehet, és valószínűleg törvényi felhatalmazás szükséges hozzá az Egyesült Államok esetében.

Az orosz devizatartalék elkobzása mindenképpen drámai döntés lenne, és megkongatná a vészharangot azokban az országokban, amelyeknek feszült a kapcsolata az EU-val.

Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes szerint pedig „teljesen jogtalan” lépés lenne, és alaposan visszaütne. „Ezek (az intézkedések) csapást mérnek magukra az európaiakra, a modern pénzügyi rendszerre, és aláássák az Európába és általában a Nyugatba vetett bizalmat” – idézte Gruskót a RIA hírügynökség.

Joe Biden amerikai elnök az oligarchák lefoglalt vagyonát is az ukrán újjáépítésre használná fel, és támogatja az ötletet Charles Michael, az Európai Tanács első embere is, de erősen kérdéses, mennyire lenne ez jogszerű. A Financial Times emlékeztetett, hogy a vagyonelkobzás néha lehetséges büntetőjogi ítéletet követően, de ez a követelmény nem teljesülne pusztán azért, mert valakit szankciókkal sújtottak. Ráadásul Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlament alsóháza, a duma elnöke szerint ebben az esetben Moszkvának hasonlóan kell tennie, és elkobozni a nyugatiak tulajdonában Oroszországban lévő vagyont.